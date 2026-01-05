Earthquake news: भारत के इन दो राज्यों में सुबह-सुबह कांपी धरती, जानें कितनी थी भूकंप की तीव्रता

सोमवार तड़के भारत के दो राज्यों में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. भारत के पूर्वात्तर राज्य असम और त्रिपुरा में सुबह-सुबह धरती कांपी है. आइए जानते है इस भूकंप की कितनी तीव्रता थी.

भारत समेत पूरी दुनिया में बीते कुछ समय से भूकंप की घटनाओं में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। कई देशों में भूकंप इतने भीषण थे कि इसकी वजह से हजारों लोगों की मौत भी हुई है, इस कारण भूकंप का नाम सुनते ही लोगों के मन में बैठ जाता है. इस बीच अब भारत के भी दो राज्यों में सोमवार को तड़के तेज भूकंप के झटके लगे हैं, खबरों की माने तो ये तेज भूकंप के झटके पूर्वात्तर राज्य त्रिपुरा और असम में महसूस किए गए हैं.

त्रिपुरा में भूकंप

नेशनल सेंटर फोर सिस्मोलॉजी की ओर से पहले त्रिपुरा में आए भूकंप के बारे में जानकारी दी गई है. संस्थान ने बताया है कि सोमवार को त्रिपुरा राज्य के गोमती में भूकंप के झटके महसूस किए गए. बातते चलें कि इस भूंकप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.9 मापी गई है. अगर समय की बात करें तो ये भूंकप सोमवार को तड़के 3 बजकर 33 मिनट पर आया. इस भूकंप का केंद्र धरती से 54 किलोमीटर की गहराई पर बताया जा रहा है.

असम में भूकंप

नेशनल सेंटर फोर सिस्मोलॉजी ने जानकारी दी है कि पूर्वोत्तर भारत के एक और राज्य असम में भी सोमवार को तड़के तेज भूकंप के कारण धरती हिल उठी है. संस्थान की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, असम में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.1 मापी गई है. ये भूकंप असम के मोरीगांव में तड़के 4 बजकर 17 मिनट पर आया. असम में आए भूकंप का केंद्र धरती से 50 किलोमीटर भीतर था.

