Earthquake News: मंगलवार सुबह नेपाल और भारत सहित 3 देशों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं. नेपाल में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.1 मापी गई, जबकि तिब्बत में 6.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया. भारत के बिहार, सिक्किम, असम और उत्तर बंगाल के इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं.

बिहार और उत्तर बंगाल में असर

बिहार के मोतिहारी और समस्तीपुर जैसे इलाकों में सुबह 6:40 बजे के करीब धरती हिली. स्थानीय निवासियों ने लगभग 5 सेकंड तक झटके महसूस किए, जिससे लोग डरकर अपने घरों से बाहर निकल आए. इसी तरह, मालदा और उत्तर बंगाल के अन्य क्षेत्रों में भी भूकंप का प्रभाव देखा गया। सिक्किम में भी धरती के हिलने की खबरें सामने आई.

#WATCH | Earthquake tremors felt in Bihar's Sheohar as an earthquake with a magnitude of 7.1 on the Richter Scale hit 93 km North East of Lobuche, Nepal at 06:35:16 IST today pic.twitter.com/D3LLphpHkU