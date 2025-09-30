Myanmar Earthquake: म्यांमार से लेकर असम और मणिपुर में महसूस हुए भूकंप के झटके, 15 किलोमीटर की गहराई तक कांपी धरती

Bihar Election 2025: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह अब इस पार्टी का थामेंगे हाथ? जानें किस सीट से लड़ सकते हैं चुनाव
भूकंप 15 किलोमीटर की गहराई पर आया और पूर्वोत्तर के कई शहरों में इसका ज़ोरदार असर महसूस किया गया. हालाँकि अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं है.
म्यांमार में मंगलवार सुबह 4.7 तीव्रता का भूकंप आया. अचानक आए भूकंप से असम से लेकर मणिपुर और नागालैंड समेत भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों में कंपन महसूस किया गया. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, भूकंप सुबह 6 बजकर 10 बजे भारत-म्यांमार सीमा के पास - मणिपुर के उखरुल से सिर्फ़ 27 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में आया. एनसीएस ने बताया कि भूकंप 15 किलोमीटर की गहराई पर आया. सटीक निर्देशांक अक्षांश 24.73 उत्तर और देशांतर 94.63 पूर्व दर्ज किए गये.
जानकारी के अनुसार, भूकंप का स्थान महत्वपूर्ण था क्योंकि यह नागालैंड के वोखा से केवल 155 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व, दीमापुर से 159 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व और मोकोकचुंग से 177 किलोमीटर दक्षिण में था. यह मिज़ोरम के न्गोपा से 171 किलोमीटर उत्तर-पूर्व और चम्फाई से 193 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में भी दर्ज किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में भूकंप का बड़ा प्रभाव महसूस किया गया.
हालांकि भूकंप के झटकों से पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में निवासियों में दहशत फैल गई, लेकिन अभी तक किसी बड़े नुकसान या हताहत की खबर नहीं है. इस बीच, अधिकारी स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहे हैं.
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, म्यांमार में आये भूकंप के झटके महसूस किये गये. इस भूकंप की तिव्रता इतनी ज्यादा था कि 15 किलोमीटर की गहराई तक धरती कांप गई. भूकंप की यह झटके काफी दूर तक महसूस किये गये. हालांकि अभी तक किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है.
