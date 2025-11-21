FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली धमाके को लेकर बहुत बड़ी खबर, टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लिया गया, NIA ने टैक्सी ड्राइवर के घर से ग्राइंडर बरामद किया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Varanasi Star Cast Fees: महेश बाबू, राजामौली या प्रियंका चोपड़ा.. 1500 करोड़ की 'वाराणसी' के लिए किसने ली सबसे ज्यादा फीस?

Varanasi Star Cast Fees: महेश बाबू, राजामौली या प्रियंका चोपड़ा.. 1500 करोड़ की 'वाराणसी' के लिए किसने ली सबसे ज्यादा फीस?

कितने पढ़े-लिखे हैं राजू मंटेना जिनकी बेटी की शादी में मेहमान बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर? जानें आम लड़के से अरबपति बनने की कहानी

कितने पढ़े-लिखे हैं राजू मंटेना जिनकी बेटी की शादी में मेहमान बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर? जानें आम लड़के से अरबपति बनने की कहानी

Zomato करने जा रहा है बड़ा खेला, अगर कामयाब हुए मंसूबे, उड़ जाएगी हमारी आपकी प्राइवेसी की चिड़िया...

Zomato करने जा रहा है बड़ा खेला, अगर कामयाब हुए मंसूबे, उड़ जाएगी हमारी आपकी प्राइवेसी की चिड़िया...

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
इस 5 खूंखार डाकुओं के आतंक से कांपता था चंबल, एक साथ लाइन में खड़ा कर 100 लोगों पर चला देते थे गोलियां

इस 5 खूंखार डाकुओं के आतंक से कांपता था चंबल, एक साथ लाइन में खड़ा कर 100 लोगों पर चला देते थे गोलियां

अस्थमा का संकेत देते हैं शरीर में दिखने वाले ये 5 लक्षण, गलती से भी किया इग्नोर तो जीवनभर झेलनी पड़ेगी ये बीमारी

अस्थमा का संकेत देते हैं शरीर में दिखने वाले ये 5 लक्षण, गलती से भी किया इग्नोर तो जीवनभर झेलनी पड़ेगी ये बीमारी

PHOTOS: तस्वीरें देखकर ही घुट जाएगा दम, देखिए कितना भयानक है दिल्ली-NCR का हाल

PHOTOS: तस्वीरें देखकर ही घुट जाएगा दम, देखिए कितना भयानक है दिल्ली-NCR का हाल

Homeभारत

भारत

Earthquake in Kolkata: भूकंप के झटकों से दहला पश्चिम बंगाल और कोलकाता, जानें कितनी रही इसकी तीव्रता 

बांग्लादेश और ढाका के बाद शुक्रवार को कोलकाता में भूकंप के झटके महसूस किये गये. हालांकि गनीमत रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई. 

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Nov 21, 2025, 11:15 AM IST

Earthquake in Kolkata: भूकंप के झटकों से दहला पश्चिम बंगाल और कोलकाता, जानें कितनी रही इसकी तीव्रता 
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बांग्लादेश के ढाका में आए भूकंप के बाद शुक्रवार, 21 नवंबर को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और पूरे पूर्वोत्तर में भूकंप के तेज़ झटके महसूस किए गये. बांग्लादेश के नरसिंगडी के पास 5.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका असर पूरे पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में महसूस किया गया.

कोलकाता में सुबह 10 बजकर 10 मिनट पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गये. कई लोग ऊंची इमारतों से उतरकर सड़कों पर आ गये. साल्ट लेक ऑफिस एरिया में मौजूद कर्मचारी भी झटके महसूस होते ही तुरंत नीचे उतर आये. भूकंप के तेज झटकों धरती के कांपने के साथ ही कई जगहों पर भगदड़ सी मच गई. लोगों घरों और दुकानों से बाहर निकलकर खड़े हो गये.

5.6 मापी गई तीव्रता 

शुक्रवार सुबह अचानक आये इस भूकंप की तीव्रता 5.6 रिक्टर स्केल बताई जा रही है. इससे धरती में कई किलोमीटर तक कंपन पैदा हो गई. हालांकि गनीमत रही भूकंप से किसी भी तरह की जनहानि या नुकसान नहीं हुआ है. वहीं इससे पहले तड़के यानी जल्द सुबह पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गये. यहां सुबह 3 बजकर 9 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किये गये, जिसकी तीव्रता 5.2 रिक्टर स्केल मापी गई. भूकंप का केंद्र पाकिस्तान ही था, जिसकी 135 किलोमीटर गहराई थी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Varanasi Star Cast Fees: महेश बाबू, राजामौली या प्रियंका चोपड़ा.. 1500 करोड़ की 'वाराणसी' के लिए किसने ली सबसे ज्यादा फीस?
Varanasi Star Cast Fees: महेश बाबू, राजामौली या प्रियंका चोपड़ा.. 1500 करोड़ की 'वाराणसी' के लिए किसने ली सबसे ज्यादा फीस?
कितने पढ़े-लिखे हैं राजू मंटेना जिनकी बेटी की शादी में मेहमान बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर? जानें आम लड़के से अरबपति बनने की कहानी
कितने पढ़े-लिखे हैं राजू मंटेना जिनकी बेटी की शादी में मेहमान बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर? जानें आम लड़के से अरबपति बनने की कहानी
Zomato करने जा रहा है बड़ा खेला, अगर कामयाब हुए मंसूबे, उड़ जाएगी हमारी आपकी प्राइवेसी की चिड़िया...
Zomato करने जा रहा है बड़ा खेला, अगर कामयाब हुए मंसूबे, उड़ जाएगी हमारी आपकी प्राइवेसी की चिड़िया...
Earthquake in Kolkata: भूकंप के झटकों से दहला पश्चिम बंगाल और कोलकाता, जानें कितनी रही इसकी तीव्रता 
भूकंप के झटकों से दहला पश्चिम बंगाल और कोलकाता, जानें कितनी रही इसकी तीव्रता
Assam Earthquake: असम में तेज भूकंप के झटके किए गए महसूस, रिएक्टर स्केल पर 4.7 रही तीव्रता
Assam Earthquake: असम में तेज भूकंप के झटके किए गए महसूस, रिएक्टर स्केल पर 4.7 रही तीव्रता
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इस 5 खूंखार डाकुओं के आतंक से कांपता था चंबल, एक साथ लाइन में खड़ा कर 100 लोगों पर चला देते थे गोलियां
इस 5 खूंखार डाकुओं के आतंक से कांपता था चंबल, एक साथ लाइन में खड़ा कर 100 लोगों पर चला देते थे गोलियां
अस्थमा का संकेत देते हैं शरीर में दिखने वाले ये 5 लक्षण, गलती से भी किया इग्नोर तो जीवनभर झेलनी पड़ेगी ये बीमारी
अस्थमा का संकेत देते हैं शरीर में दिखने वाले ये 5 लक्षण, गलती से भी किया इग्नोर तो जीवनभर झेलनी पड़ेगी ये बीमारी
PHOTOS: तस्वीरें देखकर ही घुट जाएगा दम, देखिए कितना भयानक है दिल्ली-NCR का हाल
PHOTOS: तस्वीरें देखकर ही घुट जाएगा दम, देखिए कितना भयानक है दिल्ली-NCR का हाल
मिस यूनिवर्स जीतने पर कितनी प्राइस मनी मिलती है, पहले और अब में जानिए कितना है अंतर?
मिस यूनिवर्स जीतने पर कितनी प्राइस मनी मिलती है, पहले और अब में जानिए कितना है अंतर?
क्या है 3 Day Rule जिसे फॉलो किया तो पक्का मिलेगी ड्रीम जॉब? करियर कोच की है ये फेवरेट सलाह
क्या है 3 Day Rule जिसे फॉलो किया तो पक्का मिलेगी ड्रीम जॉब? करियर कोच की है ये फेवरेट सलाह
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE