Earthquake in Kolkata: भूकंप के झटकों से दहला पश्चिम बंगाल और कोलकाता, जानें कितनी रही इसकी तीव्रता 

बांग्लादेश और ढाका के बाद शुक्रवार को कोलकाता में भूकंप के झटके महसूस किये गये. हालांकि गनीमत रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई.

बांग्लादेश के ढाका में आए भूकंप के बाद शुक्रवार, 21 नवंबर को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और पूरे पूर्वोत्तर में भूकंप के तेज़ झटके महसूस किए गये. बांग्लादेश के नरसिंगडी के पास 5.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका असर पूरे पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में महसूस किया गया.

कोलकाता में सुबह 10 बजकर 10 मिनट पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गये. कई लोग ऊंची इमारतों से उतरकर सड़कों पर आ गये. साल्ट लेक ऑफिस एरिया में मौजूद कर्मचारी भी झटके महसूस होते ही तुरंत नीचे उतर आये. भूकंप के तेज झटकों धरती के कांपने के साथ ही कई जगहों पर भगदड़ सी मच गई. लोगों घरों और दुकानों से बाहर निकलकर खड़े हो गये.

5.6 मापी गई तीव्रता

शुक्रवार सुबह अचानक आये इस भूकंप की तीव्रता 5.6 रिक्टर स्केल बताई जा रही है. इससे धरती में कई किलोमीटर तक कंपन पैदा हो गई. हालांकि गनीमत रही भूकंप से किसी भी तरह की जनहानि या नुकसान नहीं हुआ है. वहीं इससे पहले तड़के यानी जल्द सुबह पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गये. यहां सुबह 3 बजकर 9 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किये गये, जिसकी तीव्रता 5.2 रिक्टर स्केल मापी गई. भूकंप का केंद्र पाकिस्तान ही था, जिसकी 135 किलोमीटर गहराई थी.

