Assam Earthquake: असम में तेज भूकंप के झटके किए गए महसूस, रिएक्टर स्केल पर 4.7 रही तीव्रता

Assam Earthquake: 21 नवंबर ) सुबह बांग्लादेश में करीब 5.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है. इसके झटके भारत में कई जगहों पर महसूस किए हैं. ये ब्रेकिंग खबर है, ज्यादा जानकारी के साथ अपडेट की जा रही है.
Assam Earthquake: बांग्लादेश में शुक्रवार (21 नवंबर) सुबह 5.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है. इसका असर भारत में कई जगहों पर देखने को मिल रहे हैं. पूरे पश्चिम बंगाल में समेत असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चलता है कि भूकंप सुबह 10.08 से 10.10 बजे के बीच कुछ सेकंड के लिए महसूस किया गया.
