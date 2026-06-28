कौन से राज्य हैं भूकंप के हाई रिस्क जोन में? क्या है दिल्ली-NCR की स्थिति, चेक करें लिस्ट

भारत
वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप ने एक बार फिर पूरी दुनिया को डरा दिया है. ढहती इमारतों के इस खौफनाक मंजर को देखकर हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में भी बड़ा भूकंप आ सकता है?
हाल ही में वेनेजुएला में आए तेज भूकंप ने एक बार फिर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया. अचानक कांपती धरती, ढहती इमारतें और चीखते-चिल्लाते लोग- यह मंजर हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के आगे इंसान कितना बेबस है. वेनेजुएला की इस तबाही को देखकर हर भारतीय के जेहन में एक सवाल जरूर आता है कि क्या हमारा भारत भी ऐसे किसी बड़े खतरे के मुहाने पर बैठा है? जवाब है- हां.
भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा भूकंप के सबसे खतरनाक जोन में आता है. आपको भारतीय मानक ब्यूरो और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के आंकड़ों के आधार पर आसान भाषा में बताते हैं कि भारत के कौन से हिस्से सबसे ज्यादा रिस्क पर हैं और क्यों.
वैज्ञानिकों ने भारत को भूकंप के खतरे के हिसाब से चार हिस्सों यानी सिस्मिक जोन में बांटा है. पहले जोन-1 भी होता था, लेकिन अब खतरे को देखते हुए शुरुआत ही जोन-2 से होती है. इनमें जोन-5 को सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है.
जोन-5 सबसे खतरनाक इलाका है, इस जोन में पूरा उत्तर-पूर्व भारत (असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा) शामिल है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्से, गुजरात का कच्छ इलाका, बिहार के कुछ हिस्से और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह इसी सबसे खतरनाक दायरे में आते हैं. यहां रिक्टर स्केल पर 8 या उससे भी ज्यादा तीव्रता का भूकंप आ सकता है.
जोन-4 हाई रिस्क जोन है और इसमें देश की राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से आते हैं.
|भूकंपीय क्षेत्र
|जोखिम का स्तर
|मुख्य राज्य और क्षेत्र
|जोन 5
|अत्यधिक उच्च जोखिम
|पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश राज्य (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर के हिस्से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात का कच्छ का रण और बिहार के कुछ हिस्से.
|जोन 4
|उच्च जोखिम
|दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के हिस्से और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व झारखंड के कुछ इलाके.
|जोन 3
|मध्यम जोखिम
|केरल, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के बड़े हिस्से और उत्तरी व पश्चिमी भारत के कुछ भाग.
|जोन 2
|कम जोखिम
|कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के हिस्से और अन्य राज्यों के आंतरिक इलाके शामिल हैं.
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इन क्षेत्रों के सबसे ज्यादा संवेदनशील होने के पीछे मुख्य रूप से कुछ बड़ी वजहें हैं-
प्रकृति की इस हलचल को रोकना इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन वेनेजुएला जैसी आपदाओं से सबक लेकर हम बेहतर और भूकंप-रोधी इमारतें बनाकर इस खतरे और नुकसान को काफी हद तक कम जरूर कर सकते हैं.