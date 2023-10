Earthquake news: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भूकंप के तेज झटके, घरों से बाहर भागे लोग

डीएनए हिंदी: दो दिन पहले दिल्ली-एनसीआर में आए भूकंप के तेज झटकों के बाद अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी के अनुसार, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 4.0 की तीव्रता वाले भूकंप ने धर्ती को कंपा दिया है.



बताया जा रहा है कि भूकंप के झटकों से घरों में लगे पंखे आदि हिलने लगे. दीवारों में भी कंपन महसूस की गई. भूकंप के झटके लगते ही तुरंत लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर खुले इलाके में भागे.

An earthquake with a magnitude of 4.0 on the Richter Scale hit 28km SE of Gwalior, Madhya Pradesh today at 10:31 am IST: National Centre for Seismology pic.twitter.com/FvXdeqwrZl