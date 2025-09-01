Earthquake: अफगानिस्तान में भूकंप से 9 लोगों की मौत, दिल्ली-एनसीआर में भी महसूस हुए झटके

उत्तरी भारत में भूकंप के झटकों ने दिल्ली एनसीआर में देर रात सो रहे लोगों की नींद तक में खलल डाल दी. वहीं अफगानिस्तान में भूकंप से 9 लोगों की मौत हो गई. वहीं 25 से ज्यादा घायल बताये जा रहे हैं.

उत्तरी भारत में भूकंप के जोरदार झटकों ने लोगों की नींद में खलल डाल दी. वहीं अफगानिस्तान में भयंकर तबाही मच गई. भूकंप के चलते यहां 9 लोगों की मौत हो गई. वहीं घरों गिरने से कई लोग घायल हैं. भूकंप के ये झटके दिल्ली से लेकर नोएडा और गुरुग्राम में भी महसूस किए गये, लेकिन इनकी तीव्रता कम होने की वजह से गनीमत रही कि किसी भी तरह के जान माल की हानि नहीं हुई.

दरअसल भूकंप के झटके रविवार देर रात करीब 12 बजकर 47 मिनट पर महसूस किए गये. इसकी तीव्रता करीब 6.3 दर्ज की गई. रॉयटर्स के अनुसार, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का दक्षिणी पूर्वी इलाका रहा. यहां अचानक से आए भूकंप की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई. वहीं 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. अफगानिस्तान के साथ-साथ पाकिस्तान से लेकर भारत के दिल्ली एनसीआर तक में भूकंप के झटके महसूस किए गये हैं.

भूकंप से दहशत में हैं लोग

अफगानिस्तान में भूकंप के झटकों के बाद से लोग दहशत में हैं. इसकी वजह देर रात भूकंप आने से कई बड़े मकान तक हिल गये. कुछ मकानों के गिरने की भी सूचना है. वहीं अफगानिस्तान भूकंप का केंद्र होने की वजह से यहां इसके भयंकर झटके लगे हैं. अफगानिस्तान के नांगरहार जन स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता नकीबुल्लाह रहीमी ने बताया कि भूकंप की वजह से नौ लोगों की मौत हुई है, जबकि घायलों का इलाज पास के अस्पताल में चल रहा है.

दिल्ली एनसीआर तक में महसूस हुए झटके

भूकंप का केंद्र उत्तरी क्षेत्र में स्थित अफगानिस्तान रहा, लेकिन इसकी धमक भारत के उत्तरी इलाकों में मौजूद क्षेत्रों से लेकर दिल्ली एनसीआर तक में रही. हालांकि यहां पर बहुत जोरदार झटके नहीं लगे, लेकिन लोगों ने भूकंप की कंपन महसूस की. इसकी वजह भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान होना था.

