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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

मुझे पता होना चाहिए पेट्रोल में कितना एथेनॉल? याचिकाकर्ता की दलील पर SC ने दिया आदेश- हम नहीं सुनेंगे, आप...

याचिका के अनुसार केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्ष एक निश्चित समयसीमा के अंदर वाहन के मॉडल के हिसाब से ईंधन की अनुकूलता का एक आधिकारिक और सार्वजनिक डेटाबेस तैयार करके प्रकाशित करें. पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा की जानकारी प्रतिशत में दर्ज किए जाने का भी निर्देश दिया जाए.

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Neelam

Updated : Aug 31, 2026, 01:31 PM IST

मुझे पता होना चाहिए पेट्रोल में कितना एथेनॉल? याचिकाकर्ता की दलील पर SC ने दिया आदेश- हम नहीं सुनेंगे, आप...

पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा की जानकारी दिए जाने की मांग कर रहे याचिकाकर्ता ने कहा- ये मेरा अधिकार है (Image Source: Unsplash)

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  • पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में मौजूद एथेनॉल की मात्रा की जानकारी देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर कोर्ट का सुनवाई से इनकार
  • याचिकाकर्ता की दलील- यह जानना हर नागरिक का अधिकार है कि पेट्रोल में क्या-क्या और कितनी मात्रा में है
  • सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से संबंधित हाईकोर्ट में अपील करने को कहा है
  • याचिकाकर्ता ने बिल पर पेट्रोल में मौजूद घटकों की प्रतिशत में जानकारी देने का निर्देश देने का अनुरोध किया था

पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में मौजूद एथेनॉल की मात्रा की जानकारी मुहैया कराए जाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका सोमवार (31 अगस्त, 2026) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. याचिका में केंद्र सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि पेट्रोल पंप पर लोगों को पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा की सटीक जानकारी अनिवार्य रूप से दी जाए. जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच ने कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं करेगी. अनुच्छेद 32 नागरिकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का अधिकार देता है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी से अपने क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट में अपील करने को कहा है.

याचिकाकर्ता की मांग पर सरकार के वकील ने क्या कहा?

केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि यह एक तरह की प्रॉक्सी पिटीशन है क्योंकि पहले भी कोर्ट इस मुद्दे पर दाखिल याचिका खारिज कर चुका है. अटॉर्नी जनरल ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहते हैं कि सरकार उन्हें जवाब दे. इस पर नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने दलील दी कि उन्हें यह जानने का अधिकार है कि पेट्रोल पंपों पर उन्हें दिए जा रहे पेट्रोल में क्या-क्या और कितनी मात्रा में मौजूद है. उन्होंने कहा, 'सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि हर नागरिक को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि उन्हें दिए जा रहे ईंधन में क्या-क्या शामिल है.'

याचिकाकर्ता की क्या-क्या मांग?

नरेंद्र गोस्वामी ने यह भी अनुरोध किया था कि बिल पर बेचे गए पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा की जानकारी प्रतिशत में दर्ज किए जाने का निर्देश दिया जाए. याचिका के अनुसार केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्ष एक निश्चित समयसीमा के अंदर वाहन के मॉडल के हिसाब से ईंधन की अनुकूलता का एक आधिकारिक और सार्वजनिक डेटाबेस तैयार करके प्रकाशित करें. याचिका में अपील की गई कि एक स्वतंत्र समिति बनाई जाए, जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो के प्रतिनिधियों के साथ-साथ स्वतंत्र ऑटोमोबाइल इंजीनियर और अन्य एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाए.

याचिका के अनुसार यह समिति ई20 ईंधन की वास्तविक परिस्थितयों में अनुकूलता की जांच करके एक सार्वजनिक रिपोर्ट पेश करेगी. समिति को रिपोर्ट में ई20 के ईंधन एफिसिएंसी, इंजन की उम्र, रखरखाव की लागत, वाहन की वारंटी और इंश्योरेंस पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन करना चाहिए. इसके अलावा, वाहनों से निकलने वाले धुएं और एथनॉल के उत्पादन में होने वाली पानी की खपत जैसे पर्यावरणीय प्रभावों का भी आकलन करना होगा.

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