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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

E20 Fuel Insurance Claim: ई20 फ्यूल को लेकर वायरल दावे की खुली पोल, इंजन डैमेज और बीमा क्लेम पर सामने आया सच

सोशल मीडिया पर ई20 से गाड़ी खराब होने और इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम न देने की पोस्ट और वायरल वीडियो की सच्चाई सामने आ गई है. पीआईबी ने फैक्टचेक कर इसका खुलासा किया है.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Jun 16, 2026, 04:36 PM IST

E20 Fuel Insurance Claim: ई20 फ्यूल को लेकर वायरल दावे की खुली पोल, इंजन डैमेज और बीमा क्लेम पर सामने आया सच

E20 Fuel को लेकर वायरल दावे की खुली पोल

(Credit Image AI)

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.तेल की डिमांड का 85 प्रतिशत पेट्रोल आयात करती है सरकार 
.इथेनॉल पेट्रोल से गाड़ी का इंजन खराब होने के साथ इंश्योरेंस क्लेम न मिलने का दावा झूठा
.सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की सामने आई सच्चाई
.इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल को बढ़ावा दे रही सरकार

पेट्रोल पर बढ़ती मांग और महंगाई को देखते हुए आयात म करने के लिए सरकार ने इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल की अनुमति दे दी है. अब पेट्रोल पंप पर E85 तक इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल बिकना शुरू हो गया है, लेकिन लोग इसे अपनी बाइक और गाड़ियों में भरवाने से बच रहे हैं. इसकी वजह इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल से कार या बाइक के इंजन में खराबी की बातों का सामना आने है. इस बीच ही सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि गाड़ी में ई20 पेट्रोल भरवाने से इंजन खराब होगा और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई अलग है. आइए जानते हैं... 

PIB ने फैक्ट चेकर बताई सच्चाई

सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली पीआईबी ने तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो हो रही वीडियो और पोस्ट का फैक्टचेक किया. इसमें दावा किया जा रहा था ई20 पेट्रोल डलवाने से गाड़ी खराब हो सकती हैं. वहीं इंश्योरेंस कंपनी भी इस खराबी को सही करने की जगह क्लेम रिजेक्ट कर देगी. पीआईबी फैक्टचेक में यह दावा एक फर्जी निकला. ई20 ईंधन का इस्तेमाल करने पर भी आपके वाहन की इंश्योरेंस पॉलिसी पूरी तरह से वैध रहेगी. वहीं अगर आपकी गाड़ी के ईंजन में ईंधन या किसी अन्य वजह से कोई भी कमी आती है तो वह इंश्योरेंस में कवर रहेगा. आपको उस पर क्लेम मिलेगा.  

ऐसी वीडियो और पोस्ट शेयर करने से पहले करें वेरिफाई

अगर आप कोई भी पोस्ट या वीडियो देख रहे हैं तो पहले उसे समझें, उसकी तफ्तीश करें. इसी के बाद उसको शेयर करें. इसके अलावा, भारत में केपीएमजी की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि देश का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम काफी बहुत ही बड़े स्तर पर पहुंच गया है. जल्द ही पूरे देश में ई20 फ्यूल का इस्तेमाल शुरू हो गया है.

इथेनॉल की एंट्री से घटेगा तेल का आयात

रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल में भारत अपनी जरूरत का 80 से 85 प्रतिशत तेल आयात करता है. इसकी वजह पेट्रोल तैयार करने के लिए कच्चे तेल की ज्यादा जरूरत होती है. यह बाहरी देशों से आयात किया जाता है. ऐसे में इथेनॉल पेट्रोल की शुरुआत से भारत की तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी. वहीं आम आदमी को भी दामों में राहत मिल सकेगी.  

इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल को बढ़ावा दे रही सरकार

सरकार तेल के आयात को कम करने और दूसरे देशों पर अपनी निर्भता को कम करने के लिए इथेनॉल ब्लैंड पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है. इससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने से लेकर पर्यावरण की स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा. 

 

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