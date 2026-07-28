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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

E-20 Petrol Policy: 'मेरी रेप्युटेशन खराब करने की कोशिश...' नितिन गडकरी ने किससे मांगा 11 करोड़ रुपये का हर्जाना?

याचिका के अनुसार, सोशल मीडिया पोस्ट में लगाए गए आरोप झूठे, दुर्भावनापूर्ण और अत्यधिक मानहानिकारक हैं, और इन्हें नितिन गडकरी के खिलाफ जनता में एक भ्रामक धारणा बनाने के लिए तैयार किया गया है.

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Neelam

Updated : Jul 28, 2026, 05:21 PM IST

E-20 Petrol Policy: 'मेरी रेप्युटेशन खराब करने की कोशिश...' नितिन गडकरी ने किससे मांगा 11 करोड़ रुपये का हर्जाना?

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Image Source: ANI)

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एथेनॉल पॉलिसी को लेकर अपलोड अपमानजनक डीपफेक और एआई जेनरेटेड वीडियो के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की याचिका पर 5 अगस्त को सुनवाई करेगा. नितिन गडकरी ने यह याचिका मेटा, एक्स कॉर्प, गूगल एलएलसी और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दायर की है. नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया एआई जेनरेटेड कंटेंट की वजह से उनके रेप्यूटेशन को हुए नुकसान के लिए 11 करोड़ रुपये की मांग की है. 

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डीपेफेक और AI जेनरेटेड वीडियो के प्रसार पर रोक लगाने की मांग

सोमवार को ही जस्टिस अभय आहूजा की सिंगल बेंच ने केंद्रीय मंत्री को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, मेटा प्लेटफॉर्म्स, गूगल और अन्यों के खिलाफ मुकदमा करने की इजाजत दी थी. जस्टिस आरिफ डॉक्टर की बेंच ने नितिन गडकरी के वकील संदीप लड्डा को इस दीवानी याचिका की कॉपी प्रतिवादियों को सौंपने का निर्देश दिया. याचिका में केंद्रीय मंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट के प्रसार पर स्थाई रोक लगाने का अनुरोध किया गया है.

नितिन गडकरी की याचिका में फर्जी और मनगढ़ंत सामग्री को तुरंत हटाने और ऐसे कंटेंट के प्रसार पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि एथनॉल-मिश्रित ईंधन मुद्दे को लेकर इंटरनेट पर कई फर्जी, एआई जेनरेटेड और मानहानिकारक पोस्ट किए गए हैं.

याचिका के अनुसार ये डीपफेक वीडियो और पोस्ट अज्ञात लोगों की तरफ से अपलोड किए गए हैं. इनमें केंद्रीय मंत्री को एथनॉल-मिश्रित ईंधन के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है और आरोप लगाया गया कि इससे केंद्रीय मंत्री और उनके परिवार को वित्तीय लाभ हुआ है.

याचिका में नितिन गडकरी ने और क्या आरोप लगाए?

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि इससे नितिन गडकरी की प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व अधिकारों को अपूरणीय क्षति पहुंची है. याचिका के अनुसार, सोशल मीडिया पोस्ट में लगाए गए आरोप झूठे, दुर्भावनापूर्ण और अत्यधिक मानहानिकारक हैं, और इन्हें नितिन गडकरी के खिलाफ जनता में एक भ्रामक धारणा बनाने के लिए तैयार किया गया है.

याचिका में स्पष्ट किया गया है कि एथनॉल-मिश्रण ईंधन कार्यक्रम और E-20 पॉलिसी का क्रियान्वयन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय करता है, न कि व्यक्तिगत रूप से वह करते हैं. याचिका में यह साफ किया गया है कि निष्पक्ष या सद्भावनापूर्ण टिप्पणियों को दबाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, लेकिन यह दावा किया गया कि गैर-जिम्मेदाराना और मानहानिकारक आरोपों ने अभिव्यक्ति की वैधानिक सीमा को लांघा है.

यह भी पढ़ें:- 250 पुलिसकर्मी भी जख्मी, उनको किसने पीटा? CJP प्रोटेस्ट में छात्रों से ज्यादती के आरोपों पर SC ने क्या कहा, अब होगी जांच

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