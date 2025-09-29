Add DNA as a Preferred Source
'5,00,00,000 रुपये की करो तैयारी या मरने को हो जाओ रेडी', पूर्व DUSU प्रेसिडेंट रौनक खत्री को रोहित गोदारा की धमकी

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को किसी विदेशी नंबर से 5 करोड़ रुपये की फिरौती का मैसेज आया है. इतना ही नहीं रकम न देने पर जान से मारने की भी धमकी दी गई है.

सुमित तिवारी

Updated : Sep 29, 2025, 04:43 PM IST

'5,00,00,000 रुपये की करो तैयारी या मरने को हो जाओ रेडी', पूर्व DUSU प्रेसिडेंट रौनक खत्री को रोहित गोदारा की धमकी

Raunak Khatri

Add DNA as a Preferred Source

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को 5 करोड़ रुपये की फिरौती का मैसेज मिला है. ये संदेश व्हाट्सएप पर भेजा गया है. धमकी देने वाला खुद को रोहित गोदारा बता रहा है लेकिन ये अभी तय नहीं हुआ है कि वह असल में रोहित गोदारा है या फिर कोई और. रोहित खत्री को ये मैसेज एक विदेशी नंबर से प्राप्त हुआ है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस के सामने सबसे बड़ा टास्क ये है कि क्या ये असल में रोहित गोदारा ने धमकी दी है या फिर कोई और फिरकी ले रहा है. 

विदेशी नंबर से आया मैसेज

जांच अधिकारी ने बताया कि साइबर सेल की मदद से उस विदेशी नंबर के लोकेशन और आईपी एड्रेस की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस का कहना है कि इस तरह की धमकियां अक्सर डराने और पैसों की मांग के लिए की जाती हैं. फिलहाल दिल्ली पुलिस के द्वारा रोनक खत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, इतना ही नहीं पुलिस ने उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी है. दिल्ली पुलिस की तरफ से मामले की जांच जारी है और आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही आरोपी की पहचान करके सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

Raunak Khatri

यह भी पढ़ें: IND vs PAK Final: एशिया कप फाइनल जीतने के बाद टीम इंडिया ने ठुकराई ट्रॉफी, PM मोदी बोले- मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर

5 करोड़ से कम कोई समझौता नहीं

रोनक खत्री को जो विदेशी नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज प्राप्त हुआ है उसमें लिखा है कि' रोनक खत्री रोहित गोदारा बोल रहा हूं. बहुत हो गई नेतानगरी, 5 करोड़ देने की तैयारी कर ले या फिर मरने के लिए तैयार हो जा. इसके बाद कई बार व्हाट्सअप पर फोन कॉल भी किए गए. जब फोन रिसीव नहीं हुआ तो लिखा कि कब तक फोन नहीं उठाएगा,  अब गोली देखना कैसे आएगी. हमारे पास 5 करोड़ से कम कोई समझौता नहीं हैं. '

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

