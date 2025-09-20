DUSU चुनाव प्रचार में लग्जरी कारों के इस्तेमाल पर अध्यक्ष आर्यन मान और अन्य को दिल्ली हाईकोर्ट की नोटिस  

दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनावों में लग्ज़री कारों के इस्तेमाल पर DUSU अध्यक्ष आर्यन मान और अन्य छात्र नेताओं को नोटिस जारी किया है. अदालत ने बार-बार नियमों का उल्लंघन, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पहले के न्यायिक आदेशों की अवहेलना और DU द्वारा चुनाव प्रचार के तरीके पर निराशा व्यक्त की.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में हुए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनावों में लग्जरी कारों के बेतहाशा इस्तेमाल को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के उम्मीदवारों को फटकार लगाई है. अदालत ने ABVP के नवनिर्वाचित DUSU अध्यक्ष आर्यन मान समेत कई छात्र नेताओं को नोटिस जारी किया है.

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने उन वीडियो पर कड़ी नाराजगी जताई जिनमें चुनाव प्रचार के दौरान बेंटले, रोल्स रॉयस, फेरारी और यहाँ तक कि जेसीबी मशीनों सहित महंगी गाड़ियों के काफिले का इस्तेमाल दिखाया गया था. अदालत ने टिप्पणी की कि वह छात्रों के व्यवहार से "निराश" है और कहा कि पिछले साल हिंसा और संपत्ति के नुकसान के कारण परिणामों पर रोक लगाने वाले न्यायिक आदेश के बावजूद कोई सबक नहीं सीखा गया है.

डूसू 2025 के विजेताओं और उम्मीदवारों को नोटिस जारी

अदालत ने प्रमुख पदों के विजेताओं समेत सात उम्मीदवारों को भी कार्यवाही में पक्ष बनाने का निर्देश दिया है. आर्यन मान के अलावा, एनएसयूआई के उपाध्यक्ष राहुल झासला, संयुक्त सचिव दीपक झा, सचिन कुणाल चौधरी और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.

मामले में दो समाचार चैनलों को भी पक्ष बनाया गया है. उनसे चुनाव कवरेज के वीडियो फुटेज जमा करने और उन्हें सुरक्षित रखने को कहा गया है.

यह कार्यवाही वकील प्रशांत मनचंदा द्वारा 2017 में दायर एक नई याचिका पर हुई. याचिका में आरोप लगाया गया था कि छात्र उम्मीदवार अक्सर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं और परिसर में वाहनों के लंबे काफिले का इस्तेमाल करके चुनाव नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रचार करते हैं.

डूसू चुनाव 2025 अभियान: जजों ने लग्जरी कारों के स्रोत पर सवाल उठाए

पीठ ने ऐसी लग्ज़री कारों के स्रोत पर सवाल उठाते हुए कहा, "छात्र संघ चुनावों में प्रचार के लिए उम्मीदवारों को इतनी लग्ज़री कारें कहाँ से मिलती हैं? हमने तो इन कारों के बारे में कभी सुना ही नहीं."

न्यायाधीशों ने विश्वविद्यालय के कारण बताओ नोटिसों पर उम्मीदवारों द्वारा दिए गए जवाबों की भी आलोचना की. उन्होंने पाया कि छात्रों ने सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाने से इनकार किया और उल्लंघन की बात भी स्वीकार नहीं की. अदालत ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, "ऐसा लगता है जैसे याचिकाकर्ता ने तस्वीरों को फोटोशॉप किया है." अदालत ने उन तस्वीरों और वीडियो की समीक्षा की, जिनसे प्रथम दृष्टया नियमों का उल्लंघन होने का संकेत मिलता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.