Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

कल्कि 2898एडी के सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone, 8 घंटे की शिफ्ट या 5 स्टार ट्रीटमेंट? जानिए क्या रही वजह

Delhi News: दिल्ली में स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, DPS द्वारका समेत कई कैंपस खाली कराए गए

कौन हैं बलिया के IRS आशुतोष पांडेय? जिनका पैर छूने लगे Amitabh Bachchan, KBC 17 में दिखा गजब का नजारा!

Suya Grahan Sutak Time: कल 21 सितंबर को लगेगा साल का अंतिम सूर्य ग्रहण, जान लें ग्रहण का सटिक समय और सूतककाल क्या होगा 

US: H-1B वीजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, आवेदन की फीस में भी बदलाव

जुबिन गर्ग अपनी पत्नी के लिए कितनी संपत्ति छोड़ गए, कहां-कहां से होती थी सिंगर की मोटी कमाई?

नसों के दर्द और सूजन को दूर करेगा अश्वगंधा, मिट जाएगा कमजोरी का नामोनिशान, ऐसे करें सेवन

Mental Health: मेंटल स्ट्रेस से इमोशनल डिप्रेशन तक का शरीर पर क्या होता है असर, तनाव बढ़ने के ये संकेत पहचान लें 

सबरीमाला मंदिर में 4 किलो सोने की घपलेबाजी, केरल HC ने दिए जांच के आदेश

DUSU चुनाव प्रचार में लग्जरी कारों के इस्तेमाल पर अध्यक्ष आर्यन मान और अन्य को दिल्ली हाईकोर्ट की नोटिस  

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
कल्कि 2898एडी के सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone, 8 घंटे की शिफ्ट या 5 स्टार ट्रीटमेंट? जानिए क्या रही वजह

कल्कि 2898एडी के सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone, 8 घंटे की शिफ्ट या 5 स्टार ट्रीटमेंट? जानिए क्या रही वजह

Delhi News: दिल्ली में स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, DPS द्वारका समेत कई कैंपस खाली कराए गए

दिल्ली में स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, DPS द्वारका समेत कई कैंपस खाली कराए गए

कौन हैं बलिया के IRS आशुतोष पांडेय? जिनका पैर छूने लगे Amitabh Bachchan, KBC 17 में दिखा गजब का नजारा!

कौन हैं बलिया के IRS आशुतोष पांडेय? जिनका पैर छूने लगे Amitabh Bachchan, KBC 17 में दिखा गजब का नजारा!

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Suya Grahan Sutak Time: कल 21 सितंबर को लगेगा साल का अंतिम सूर्य ग्रहण, जान लें ग्रहण का सटिक समय और सूतककाल क्या होगा 

कल 21 सितंबर को लगेगा साल का अंतिम सूर्य ग्रहण, जान लें ग्रहण का सटिक समय और सूतककाल क्या होगा

Thar 1.55 लाख, Scorpio 2.15 लाख रुपये तक सस्ती... महिंद्रा ने घटाए इन कारों के दाम, जानें नए रेट

Thar 1.55 लाख, Scorpio 2.15 लाख रुपये तक सस्ती... महिंद्रा ने घटाए इन कारों के दाम, जानें नए रेट

ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में भारत से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी

ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में भारत से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी

Homeभारत

भारत

DUSU चुनाव प्रचार में लग्जरी कारों के इस्तेमाल पर अध्यक्ष आर्यन मान और अन्य को दिल्ली हाईकोर्ट की नोटिस  

दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनावों में लग्ज़री कारों के इस्तेमाल पर DUSU अध्यक्ष आर्यन मान और अन्य छात्र नेताओं को नोटिस जारी किया है. अदालत ने बार-बार नियमों का उल्लंघन, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पहले के न्यायिक आदेशों की अवहेलना और DU द्वारा चुनाव प्रचार के तरीके पर निराशा व्यक्त की.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Sep 20, 2025, 06:18 AM IST

DUSU चुनाव प्रचार में लग्जरी कारों के इस्तेमाल पर अध्यक्ष आर्यन मान और अन्य को दिल्ली हाईकोर्ट की नोटिस  

डूसू 2025 के विजेताओं और उम्मीदवारों को नोटिस जारी

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में हुए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनावों में लग्जरी कारों के बेतहाशा इस्तेमाल को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के उम्मीदवारों को फटकार लगाई है. अदालत ने ABVP के नवनिर्वाचित DUSU अध्यक्ष आर्यन मान समेत कई छात्र नेताओं को नोटिस जारी किया है.

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने उन वीडियो पर कड़ी नाराजगी जताई जिनमें चुनाव प्रचार के दौरान बेंटले, रोल्स रॉयस, फेरारी और यहाँ तक कि जेसीबी मशीनों सहित महंगी गाड़ियों के काफिले का इस्तेमाल दिखाया गया था. अदालत ने टिप्पणी की कि वह छात्रों के व्यवहार से "निराश" है और कहा कि पिछले साल हिंसा और संपत्ति के नुकसान के कारण परिणामों पर रोक लगाने वाले न्यायिक आदेश के बावजूद कोई सबक नहीं सीखा गया है.

डूसू 2025 के विजेताओं और उम्मीदवारों को नोटिस जारी

अदालत ने प्रमुख पदों के विजेताओं समेत सात उम्मीदवारों को भी कार्यवाही में पक्ष बनाने का निर्देश दिया है. आर्यन मान के अलावा, एनएसयूआई के उपाध्यक्ष राहुल झासला, संयुक्त सचिव दीपक झा, सचिन कुणाल चौधरी और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.

मामले में दो समाचार चैनलों को भी पक्ष बनाया गया है. उनसे चुनाव कवरेज के वीडियो फुटेज जमा करने और उन्हें सुरक्षित रखने को कहा गया है.

यह कार्यवाही वकील प्रशांत मनचंदा द्वारा 2017 में दायर एक नई याचिका पर हुई. याचिका में आरोप लगाया गया था कि छात्र उम्मीदवार अक्सर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं और परिसर में वाहनों के लंबे काफिले का इस्तेमाल करके चुनाव नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रचार करते हैं.

डूसू चुनाव 2025 अभियान: जजों ने लग्जरी कारों के स्रोत पर सवाल उठाए

पीठ ने ऐसी लग्ज़री कारों के स्रोत पर सवाल उठाते हुए कहा, "छात्र संघ चुनावों में प्रचार के लिए उम्मीदवारों को इतनी लग्ज़री कारें कहाँ से मिलती हैं? हमने तो इन कारों के बारे में कभी सुना ही नहीं."

न्यायाधीशों ने विश्वविद्यालय के कारण बताओ नोटिसों पर उम्मीदवारों द्वारा दिए गए जवाबों की भी आलोचना की. उन्होंने पाया कि छात्रों ने सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाने से इनकार किया और उल्लंघन की बात भी स्वीकार नहीं की. अदालत ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, "ऐसा लगता है जैसे याचिकाकर्ता ने तस्वीरों को फोटोशॉप किया है." अदालत ने उन तस्वीरों और वीडियो की समीक्षा की, जिनसे प्रथम दृष्टया नियमों का उल्लंघन होने का संकेत मिलता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Suya Grahan Sutak Time: कल 21 सितंबर को लगेगा साल का अंतिम सूर्य ग्रहण, जान लें ग्रहण का सटिक समय और सूतककाल क्या होगा 
कल 21 सितंबर को लगेगा साल का अंतिम सूर्य ग्रहण, जान लें ग्रहण का सटिक समय और सूतककाल क्या होगा
Thar 1.55 लाख, Scorpio 2.15 लाख रुपये तक सस्ती... महिंद्रा ने घटाए इन कारों के दाम, जानें नए रेट
Thar 1.55 लाख, Scorpio 2.15 लाख रुपये तक सस्ती... महिंद्रा ने घटाए इन कारों के दाम, जानें नए रेट
ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में भारत से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी
ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में भारत से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी
लोग iPhone 17 के लिए लड़ते रहे, सैमसंग आधी कीमत पर बेचने लगा अपना टॉप क्लास फोन, यहां देखें बेस्ट डील
लोग iPhone 17 के लिए लड़ते रहे, सैमसंग आधी कीमत पर बेचने लगा अपना टॉप क्लास फोन, यहां देखें बेस्ट डील
Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में केवल दो भारतीयों का नाम
Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में केवल दो भारतीयों का नाम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE