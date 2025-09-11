Add DNA as a Preferred Source
भारत

DUSU Election 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए ABVP, NSUI ने घोषित किए उम्मीदवारों के नाम, यहां देखें लिस्ट

DUSU Election 2025: DUSU चुनाव 2025 में ABVP, NSUI और लेफ्ट गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. इस बार महिला उम्मीदवारों की मौजूदगी मुकाबले को खास बना रही है. वोटिंग 18 सितंबर और नतीजे 19 सितंबर को आएंगे.

राजा राम

Updated : Sep 11, 2025, 06:32 PM IST

DUSU Election 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है. इस बार अध्यक्ष पद पर महिला उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से मुकाबला और भी रोचक हो गया है. 2008 के बाद पहली बार संभावना बन रही है कि डूसू को महिला अध्यक्ष मिल सकती है. कांग्रेस समर्थित NSUI ने अध्यक्ष पद के लिए जोसलीन नंदिता चौधरी को उम्मीदवार बनाया है. उनके साथ उपाध्यक्ष पद पर राहुल झांसला, सचिव पद पर कबीर और संयुक्त सचिव पद के लिए लव कुश भड़ाना चुनाव लड़ेंगे.

वहीं, लेफ्ट गठबंधन (AISA-SFI) ने भी अपने पैनल की घोषणा की है. अध्यक्ष पद के लिए अंजली को उम्मीदवार बनाया गया है. इसके अलावा सोहन कुमार (उपाध्यक्ष), अभिनंदन (सचिव) और अभिषेक कुमार (संयुक्त सचिव) मैदान में रहेंगे.

19 सितंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे

दूसरी ओर, भाजपा समर्थित ABVP ने अध्यक्ष पद के लिए आर्यन मान पर भरोसा जताया है. उपाध्यक्ष पद पर गोविंद तंवर, सचिव पद पर कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव पद पर दीपिका झा को टिकट दिया गया है. चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक, 18 सितंबर को मतदान होगा और 19 सितंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे. सुबह की शिफ्ट में वोटिंग 8:30 बजे से 1 बजे तक होगी, जबकि शाम की शिफ्ट में 3 बजे से 7:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे. लगभग 2.75 लाख छात्र इस चुनाव में भाग लेने के योग्य हैं.

यह भी पढ़ें: DSSSB PRT Vacancy 2025: दिल्ली में सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा मौका, जानें आवेदन के लिए किन योग्यताओं की होगी जरूरत

किस छात्र संगठन के उम्मीदवार बाजी मारते हैं?

इस बार केंद्रीय पैनल के चार पदों के लिए वोटिंग EVM से होगी, जबकि कॉलेज स्तर के चुनावों में मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा. पिछली बार हुए डूसू चुनाव में NSUI ने सात साल बाद वापसी की थी और अध्यक्ष पद अपने नाम किया था, जबकि ABVP ने उपाध्यक्ष और सचिव पद पर जीत दर्ज की थी. अब देखना होगा कि इस बार किस छात्र संगठन के उम्मीदवार बाजी मारते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

