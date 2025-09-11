DUSU Election 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए ABVP, NSUI ने घोषित किए उम्मीदवारों के नाम, यहां देखें लिस्ट

DUSU Election 2025: DUSU चुनाव 2025 में ABVP, NSUI और लेफ्ट गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. इस बार महिला उम्मीदवारों की मौजूदगी मुकाबले को खास बना रही है. वोटिंग 18 सितंबर और नतीजे 19 सितंबर को आएंगे.

DUSU Election 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है. इस बार अध्यक्ष पद पर महिला उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से मुकाबला और भी रोचक हो गया है. 2008 के बाद पहली बार संभावना बन रही है कि डूसू को महिला अध्यक्ष मिल सकती है. कांग्रेस समर्थित NSUI ने अध्यक्ष पद के लिए जोसलीन नंदिता चौधरी को उम्मीदवार बनाया है. उनके साथ उपाध्यक्ष पद पर राहुल झांसला, सचिव पद पर कबीर और संयुक्त सचिव पद के लिए लव कुश भड़ाना चुनाव लड़ेंगे.

NSUI Panel Number for DUSU is

5225



President: Joslyn Nandita Choudhary

Vice President: Rahul Jhansla

Secretary: Kabir

Joint Secy: Lavkush Bhadana



Fighting for Better Campus Infrastructure, Social Justice & Menstrual Leaves.



Target 4️⃣-0️⃣#HumBadlengeDU pic.twitter.com/1Jgq5R0vGT — Varun Choudhary (@varunchoudhary2) September 11, 2025

वहीं, लेफ्ट गठबंधन (AISA-SFI) ने भी अपने पैनल की घोषणा की है. अध्यक्ष पद के लिए अंजली को उम्मीदवार बनाया गया है. इसके अलावा सोहन कुमार (उपाध्यक्ष), अभिनंदन (सचिव) और अभिषेक कुमार (संयुक्त सचिव) मैदान में रहेंगे.

19 सितंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे

दूसरी ओर, भाजपा समर्थित ABVP ने अध्यक्ष पद के लिए आर्यन मान पर भरोसा जताया है. उपाध्यक्ष पद पर गोविंद तंवर, सचिव पद पर कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव पद पर दीपिका झा को टिकट दिया गया है. चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक, 18 सितंबर को मतदान होगा और 19 सितंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे. सुबह की शिफ्ट में वोटिंग 8:30 बजे से 1 बजे तक होगी, जबकि शाम की शिफ्ट में 3 बजे से 7:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे. लगभग 2.75 लाख छात्र इस चुनाव में भाग लेने के योग्य हैं.

ABVP Panel for DUSU 2025-26



ABVP stands for student-first leadership, accountability & empowerment. Presenting Our dedicated panel:



President – Aryan Maan

Vice President – Govind Tanvar

Secretary – Kunal Choudhary

Joint Secretary – Deepika Jha



Vote for Change |… pic.twitter.com/CHhiuOLZ3f September 11, 2025

किस छात्र संगठन के उम्मीदवार बाजी मारते हैं?

इस बार केंद्रीय पैनल के चार पदों के लिए वोटिंग EVM से होगी, जबकि कॉलेज स्तर के चुनावों में मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा. पिछली बार हुए डूसू चुनाव में NSUI ने सात साल बाद वापसी की थी और अध्यक्ष पद अपने नाम किया था, जबकि ABVP ने उपाध्यक्ष और सचिव पद पर जीत दर्ज की थी. अब देखना होगा कि इस बार किस छात्र संगठन के उम्मीदवार बाजी मारते हैं.

