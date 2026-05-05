बंगाल में BJP के आते ही वर्षों से बंद दुर्गा मंदिर खुला, आंखों में आंसू लिए झूमे लोग, Video देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक ऐतिहासिक और धार्मिक क्षण तब देखने को मिला जब वर्षों से ताले में बंद दुर्गामाता चैरिटेबल ट्रस्ट के मंदिर के द्वार हमेशा के लिए खोल दिए गए.

पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए हालिया बदलाव का असर अब जमीन पर दिखने लगा है. आसनसोल के बस्तिन बाजार इलाके में उस वक्त एक भावनात्मक और ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जब 'श्री-श्री दुर्गामाता चैरिटेबल ट्रस्ट' के मंदिर के दरवाजे आम श्रद्धालुओं के लिए हमेशा के लिए खोल दिए गए. सालों से बंद पड़े इस मंदिर के कपाट खुलते ही पूरा इलाका जयकारों से गूंज उठा और स्थानीय लोगों ने इसे किसी बड़े उत्सव की तरह मनाया.

दशकों का इंतजार हुआ खत्म

बस्तिन बाजार का यह दुर्गा मंदिर स्थानीय लोगों की आस्था का एक बड़ा केंद्र रहा है, लेकिन पिछले कई वर्षों से यह विवादों और राजनीतिक खींचतान की वजह से बंद पड़ा था. स्थिति यह थी कि यह मंदिर साल के अधिकतर समय ताले में कैद रहता था. नियम के मुताबिक, केवल साल में दो बार दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा, के दौरान ही मंदिर के पट खोले जाते थे.

बाकी के दिन भक्तों को बाहर से ही मत्था टेक कर वापस लौटना पड़ता था. स्थानीय लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे कि मंदिर को नियमित रूप से खोला जाए, लेकिन प्रशासन और विवादों की जटिलता के कारण उनकी आवाज अनसुनी कर दी गई थी.

कृष्णेंदु मुखर्जी का वादा

इस बार के विधानसभा चुनावों में पश्चिम बर्धमान जिले की सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की. आसनसोल उत्तर सीट से नवनिर्वाचित विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय लोगों से एक बड़ा वादा किया था. उन्होंने कहा था कि अगर वे चुनाव जीतते हैं, तो मंदिर पर लगे ताले की राजनीति को खत्म कर देंगे और इसे साल के 365 दिन आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा.

जैसे ही चुनाव परिणामों ने बीजेपी की जीत पर मुहर लगाई, कृष्णेंदु मुखर्जी ने बिना समय गंवाए अपना वादा पूरा किया. वे जीत के तुरंत बाद मंदिर पहुंचे, विधिवत पूजा-अर्चना की और अपने हाथों से मंदिर के कपाट खोलकर भक्तों को अंदर जाने का रास्ता दिया.

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल

मंदिर के कपाट खुलने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग भावुक होकर शंख बजाते और जश्न मनाते दिख रहे हैं. स्थानीय निवासियों के लिए यह केवल एक राजनीतिक वादा पूरा होने जैसा नहीं है, बल्कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और आस्था की जीत है. श्रद्धालुओं का कहना है कि यह क्षेत्र में एक सकारात्मक और नई शुरुआत का संकेत है. लोगों को उम्मीद है कि अब बिना किसी डर या विवाद के वे हर रोज अपनी आराध्य देवी के दर्शन कर सकेंगे.

Hindus finally reopened Bastin Bazar Durga temple in Asansol after BJP's victory.



Mamata Banerjee didn't reopen this temple even after court orders.



Now there is no Begum to stop Hindus pic.twitter.com/9WhmJWR66G — BALA (@erbmjha) May 5, 2026

धार्मिक के साथ आर्थिक उम्मीदें भी जगीं

मंदिर के नियमित रूप से खुलने से न केवल इलाके का धार्मिक माहौल बदला है, बल्कि इसके दूरगामी आर्थिक प्रभाव भी देखे जा रहे हैं. स्थानीय जानकारों का मानना है कि मंदिर में रोजाना भक्तों की भीड़ बढ़ने से आसपास के फूल-माला विक्रेताओं, फल दुकानों और छोटे कारोबारियों की आय में इजाफा होगा. सालभर मंदिर खुले रहने से दूसरे इलाकों के लोग भी दर्शन के लिए आएंगे, जिससे बस्तिन बाजार की रौनक बढ़ेगी.