गोली लगने से हुई दुलारचंद यादव की मौत या फिर कोई और वजह! क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट

Dularchand Yadav murder case: मोकामा विधानसभा क्षेत्र के पंडारक प्रखंड स्थित भदौर थाना क्षेत्र में जनसुराज प्रत्याशी के समर्थक दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है. इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.

Dularchand Yadav murder case: मोकामा विधानसभा क्षेत्र के पंडारक प्रखंड स्थित भदौर थाना क्षेत्र में जनसुराज प्रत्याशी के समर्थक दुलारचंद यादव की गुरुवार को हुई हत्या के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है. दुलारचंद यादव की हत्या की आरोप बाहुबली नेता अनंत सिंह पर लगाया जा रहा है. लेकिन अब जो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद इस केस के जांच की दिशा बदल गई है.

क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट कहती है कि दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई है, बल्कि उनके शरीर पर किसी वजनदार चीज से अत्यधिक दबाव डाला गया था. सीने और फेफड़ों पर पड़े अत्यधिक दबाव के कारण हृदय गति रुकने की आशंका जताई गई है, जिसके चलते फेफड़ा फट गया था. एक्स-रे और जांच में उनके शरीर पर कई गंभीर चोटों और खरोंच के निशान मिले हैं. रिपोर्ट में उल्लेख है कि उनकी कई पसलियां टूटी मिली हैं.

गोली लगने की भी हुई पुष्टि

हालांकि उनके पैर की एड़ी में गोली लगने की भी पुष्टि हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये भी बताती है कि गोली आर-पास हो गई थी. यह आशंका जताई जा रही है कि पहले दुलारचंद यादव को बुरी तरह पीटा गया और उसके बाद उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिससे उनकी मौत हुई. मेडिकल टीम द्वारा ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई है. और अब एफएसएल रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है. दूसरी तरफ राजद उम्मीदवार वीणा देवी के समर्थक ने पंडारक थाना में तीन नामजद और पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ नया केस दर्ज कराया है.

