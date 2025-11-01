FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

रजत महोत्सव में PM मोदी ने किया छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सर्दी-जुकाम या फिर कुछ और? कोविड-फ्लू जैसे लक्षणों की चपेट में Delhi NCR में 75 फीसदी घर, कैसे करें बचाव? 

सर्दी-जुकाम या फिर कुछ और? कोविड-फ्लू जैसे लक्षणों की चपेट में Delhi NCR में 75 फीसदी घर, कैसे करें बचाव?

गोली लगने से हुई दुलारचंद यादव की मौत या फिर कोई और वजह! क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट

गोली लगने से हुई दुलारचंद यादव की मौत या फिर कोई और वजह! क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट

GST दर में कटौती के बावजूद बढ़ी खरीदारी, अक्टूबर में टैक्स कलेक्शन में 4.6% की बढ़ोतरी, वित्त मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े

GST दर में कटौती के बावजूद बढ़ी खरीदारी, अक्टूबर में टैक्स कलेक्शन में 4.6% की बढ़ोतरी, वित्त मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट से कोसों दूर हैं भारतीय

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट से कोसों दूर हैं भारतीय

Indian Railways: रेलवे ने किए टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव, इन यात्रियों को मिलेगा अब लोअर बर्थ का लाभ

Indian Railways: रेलवे ने किए टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव, इन यात्रियों को मिलेगा अब लोअर बर्थ का लाभ

Homeभारत

भारत

गोली लगने से हुई दुलारचंद यादव की मौत या फिर कोई और वजह! क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट

Dularchand Yadav murder case: मोकामा विधानसभा क्षेत्र के पंडारक प्रखंड स्थित भदौर थाना क्षेत्र में जनसुराज प्रत्याशी के समर्थक दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है. इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 01, 2025, 06:21 PM IST

गोली लगने से हुई दुलारचंद यादव की मौत या फिर कोई और वजह! क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट

dularchand yadav murder case

Add DNA as a Preferred Source

Dularchand Yadav murder case: मोकामा विधानसभा क्षेत्र के पंडारक प्रखंड स्थित भदौर थाना क्षेत्र में जनसुराज प्रत्याशी के समर्थक दुलारचंद यादव की गुरुवार को हुई हत्या के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है. दुलारचंद यादव की हत्या की आरोप बाहुबली नेता अनंत सिंह पर लगाया जा रहा है. लेकिन अब जो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद इस केस के जांच की दिशा बदल गई है. 

क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट कहती है कि  दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई है, बल्कि उनके शरीर पर किसी वजनदार चीज से अत्यधिक दबाव डाला गया था. सीने और फेफड़ों पर पड़े अत्यधिक दबाव के कारण हृदय गति रुकने की आशंका जताई गई है, जिसके चलते फेफड़ा फट गया था. एक्स-रे और जांच में उनके शरीर पर कई गंभीर चोटों और खरोंच के निशान मिले हैं. रिपोर्ट में उल्लेख है कि उनकी कई पसलियां टूटी मिली हैं.

गोली लगने की भी हुई पुष्टि

हालांकि उनके पैर की एड़ी में गोली लगने की भी पुष्टि हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये भी बताती है कि गोली आर-पास हो गई थी. यह आशंका जताई जा रही है कि पहले दुलारचंद यादव को बुरी तरह पीटा गया और उसके बाद उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिससे उनकी मौत हुई. मेडिकल टीम द्वारा ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई है. और अब एफएसएल रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है. दूसरी तरफ राजद उम्मीदवार वीणा देवी के समर्थक ने पंडारक थाना में तीन नामजद और पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ नया केस दर्ज कराया है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
सर्दी-जुकाम या फिर कुछ और? कोविड-फ्लू जैसे लक्षणों की चपेट में Delhi NCR में 75 फीसदी घर, कैसे करें बचाव? 
सर्दी-जुकाम या फिर कुछ और? कोविड-फ्लू जैसे लक्षणों की चपेट में Delhi NCR में 75 फीसदी घर, कैसे करें बचाव?
गोली लगने से हुई दुलारचंद यादव की मौत या फिर कोई और वजह! क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट
गोली लगने से हुई दुलारचंद यादव की मौत या फिर कोई और वजह! क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट
GST दर में कटौती के बावजूद बढ़ी खरीदारी, अक्टूबर में टैक्स कलेक्शन में 4.6% की बढ़ोतरी, वित्त मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े
GST दर में कटौती के बावजूद बढ़ी खरीदारी, अक्टूबर में टैक्स कलेक्शन में 4.6% की बढ़ोतरी, वित्त मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े
ऐसी लवस्टोरी सुन पुलिस का भी चकरा गया दिमाग, बेटे की सगाई से पहले समधी संग समधन हुई फरार
ऐसी लवस्टोरी सुन पुलिस का भी चकरा गया दिमाग, बेटे की सगाई से पहले समधी संग समधन हुई फरार
गमले में कैसे उगाएं पालक? सर्दियों में ताजी सब्जी खाने के लिए जानिए पौधे लगाने का सबसे आसान तरीका
गमले में कैसे उगाएं पालक? सर्दियों में ताजी सब्जी खाने के लिए जानिए पौधे लगाने का सबसे आसान तरीका
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय
आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय
आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट से कोसों दूर हैं भारतीय
आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट से कोसों दूर हैं भारतीय
Indian Railways: रेलवे ने किए टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव, इन यात्रियों को मिलेगा अब लोअर बर्थ का लाभ
Indian Railways: रेलवे ने किए टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव, इन यात्रियों को मिलेगा अब लोअर बर्थ का लाभ
Budget Bikes With Good Mileage: बजट कम है? लेना चाहते हैं बेहतर माइलेज के साथ शानदार फीचर्स वाली बाइक, तो ये लिस्ट देख लें
Budget Bikes With Good Mileage: बजट कम है? लेना चाहते हैं बेहतर माइलेज के साथ शानदार फीचर्स वाली बाइक, तो ये लिस्ट देख लें
Kids Health: घर में कैद बचपन, मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए खतरनाक बनता जा रहा बच्चों का बाहर न खेलना
Kids Health: घर में कैद बचपन, मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए खतरनाक बनता जा रहा बच्चों का बाहर न खेलना
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE