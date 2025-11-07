FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeभारत

भारत

Delhi Pollution: प्रदूषण के चलते दिल्ली में सरकारी दफ्तरों के समय में बड़ा बदलाव, जानें नया टाइम टेबल

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक जाम को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी और एमसीडी दफ्तरों के समय में बदलाव किया है. यह नई व्यवस्था 15 नवंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी.

राजा राम

Updated : Nov 07, 2025, 11:49 PM IST

Delhi Pollution: प्रदूषण के चलते दिल्ली में सरकारी दफ्तरों के समय में बड़ा बदलाव, जानें नया टाइम टेबल
दिल्ली की बढ़ती वायु प्रदूषण की समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है. सरकार ने फैसला लिया है कि इस सर्दी के मौसम में दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (MCD) के दफ्तरों के कार्य समय में बदलाव किया जाएगा. यह व्यवस्था 15 नवंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी. मुख्यमंत्री का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य ट्रैफिक के दबाव को कम करना और प्रदूषण के स्तर में सुधार लाना है. 

दफ्तर सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुले रहेंगे

नई व्यवस्था के अनुसार, अब दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुले रहेंगे. वहीं दिल्ली नगर निगम के दफ्तरों का नया समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक रहेगा. पहले दिल्ली सरकार के दफ्तरों का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक और एमसीडी दफ्तरों का समय सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक था. दोनों के खुलने और बंद होने के समय में केवल आधे घंटे का अंतर होने की वजह से सड़कों पर एक ही समय पर ट्रैफिक का भारी दबाव रहता था, जिससे प्रदूषण और बढ़ जाता था. 

एक्यूआई (AQI) 300 से ऊपर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार समस्या के गंभीर होने का इंतजार नहीं करना चाहती. प्रदूषण से लड़ने के लिए पहले से ही कई कदम उठाए जा चुके हैं, जिनमें निर्माण कार्यों पर नियंत्रण और वाहनों की निगरानी शामिल है. नई समय व्यवस्था से उम्मीद है कि दफ्तरों के कर्मचारियों के अलग-अलग समय पर आने-जाने से ट्रैफिक का बोझ कम होगा और सड़कों पर वाहनों की भीड़ घटेगी. हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई (AQI) 300 से ऊपर पहुंच गया है. सरकार ने लोगों से भी अपील की है कि वे सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें और पर्यावरण को बचाने में सहयोग दें. 

