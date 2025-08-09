दिल्ली में 100 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट, लगातार भारी बारिश से कुछ फ्लाइट्स कैंसिल भी हुईं

Twitter
भारत

दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में भारी बारिश के कारण हवाई यातायात बाधित हुआ. राजधानी के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिसके चलते मौसम विभाग ने शहर के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया. इसके चलते 100 से ज़्यादा उड़ानें देरी से चल रही हैं.

ऋतु सिंह

Updated : Aug 09, 2025, 02:50 PM IST

दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के कारण हवाई यातायात बाधित हुआ. राजधानी के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिसके चलते मौसम विभाग ने शहर के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया. इसके चलते 100 से ज़्यादा उड़ानें देरी से चल रही हैं.
 
दिल्ली में  भारी बारिश ने राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों और हवाई अड्डों के संचालन को बुरी तरह प्रभावित किया है . खराब मौसम के कारण  100 से ज़्यादा उड़ानें देरी से चल रही हैं और कुछ उड़ानें रद्द कर दी गई हैं . इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी  प्रमुख एयरलाइन कंपनियों ने अपने यात्रियों के लिए चेतावनी संदेश जारी किया है .
 
इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी प्रमुख एयरलाइनों ने यात्रियों को सूचित किया है कि भारी बारिश के कारण उड़ान संचालन बाधित हो रहा है और प्रस्थान और आगमन में देरी होने की संभावना है .
 
दिल्ली-एनसीआर में बारिश जारी 
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ( आईएमडी ) ने आज दिल्ली में आंधी-तूफान आने का अनुमान जताया है , जिससे यातायात और उड़ान परिचालन पर दबाव बढ़ गया है. लगातार आधी रात से दिल्ली-एनसीआर में बारिश जारी है .

सैकड़ों उड़ानें विलंबित
इंडिगो ने अपनी एडवाइजरी में कहा , " आज की बारिश के कारण , दिल्ली भर में कई सड़कें इस समय अवरुद्ध हैं या उन पर यातायात धीमा है . कृपया अतिरिक्त समय दें , यदि संभव हो तो वैकल्पिक मार्ग लें और हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले हमारी वेबसाइट या ऐप पर अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करें . " एयरलाइन ने कहा कि उसकी टीमें स्थिति की निगरानी कर रही हैं और यात्रियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रही हैं.

इसी तरह , स्पाइसजेट ने भी अपने यात्रियों को चेतावनी संदेश भेजा है, जिसमें कहा गया है , " दिल्ली ( DEL) में खराब मौसम ( भारी बारिश ) के कारण , सभी प्रस्थान / आगमन और उनके परिणामस्वरूप उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं . यात्रियों से अनुरोध है कि वे http://spicejet.com के माध्यम से अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करें . "
 
एयरलाइन्स की यात्रियों को सलाह 
दोनों एयरलाइनों की सलाह में यात्रियों को समय पर अपनी उड़ान की स्थिति की जाँच करने और वैकल्पिक योजनाएँ बनाने की सलाह दी गई है . भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार , शनिवार को दिल्ली में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है . आईएमडी के अनुसार , अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है .

मौसम की खराब स्थिति ने सड़क यातायात के साथ-साथ उड़ान संचालन को भी बुरी तरह प्रभावित किया है . भारी बारिश के कारण , दिल्ली की कई सड़कों पर पानी भर गया है , जिससे कुछ जगहों पर यातायात धीमा हो गया है या पूरी तरह से ठप हो गया है . इससे हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को भारी असुविधा हुई है . दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है , जहाँ प्रतिदिन हज़ारों उड़ानें आती और जाती हैं .
 बारिश के कारण उड़ानें विलंबित  
भारी बारिश के कारण उड़ानों के आगमन और प्रस्थान में देरी हुई है, जिससे यात्रियों को भ्रम और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. कुछ उड़ानें कथित तौर पर रद्द कर दी गई हैं, जबकि कुछ में घंटों की देरी हुई है. इससे हवाई अड्डे पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है. हवाई अड्डा अधिकारी और एयरलाइंस स्थिति को संभालने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. हालाँकि, भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर जाने और खराब वायु गुणवत्ता के कारण परिचालन और भी जटिल हो गया है.

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे हवाई अड्डे जाने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति ऑनलाइन जाँच लें और यातायात में देरी के लिए अतिरिक्त समय निकाल लें. कुल मिलाकर, दिल्ली में भारी बारिश से उत्पन्न चुनौतियों ने राष्ट्रीय राजधानी में यातायात व्यवस्था और उड़ान संचालन को बुरी तरह प्रभावित किया है. यात्रियों को धैर्य और सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

 

