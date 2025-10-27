DU छात्रा एसिड अटैक मामले में नया मोड़, पीड़िता के पिता ने रची साजिश; घटना के वक्त करोल बाग में था आरोपी

Delhi Student Acid Attack Case: दिल्ली पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि पीड़िता के पिता अकील ने जितेंद्र, ईशान और अरमान को फंसाने के लिए साजिश रची थी.

दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर हुए एसिड अटैक मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस को ऐसे सबूत मिले हैं, जिन्होंने पीड़िता के आरोपों की सत्यता पर सवाल उठा दिए हैं. पुलिस को जांच में पता चला है कि घटना के वक्त आरोपी जितेंद्र करोल बाग में था. उसे सीसीटीवी फुटेज एक बाइक पर जाते हुए देखा गया. वहीं उसकी मोबाइल लोकेशन भी करोल बाग की आ रही है.

पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि पीड़िता के पिता अकील ने जितेंद्र, ईशान और अरमान को फंसाने के लिए साजिश रची थी. दरअसल, जितेंद्र की पत्नी ने 24 अक्टूबर को पीसीआर कॉल के जरिए अकील पर यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था. उसने बताया कि अकील ने 2021-2024 के दौरान उसकी फैक्ट्री में काम करने के समय उसका शोषण किया और आपत्तिजनक तस्वीरों से ब्लैकमेल किया. इस शिकायत पर भलस्वा डेयरी थाने में मामला दर्ज हुआ, लेकिन अकील फरार हो गया था. पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है.

क्या था पूरा मामला?

पुलिस को रविवार सुबह करीब 11 बजे दीप चंद बंधु अस्पताल से एक महिला के एसिड अटैक में घायल होने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस को पीड़ित छात्रा ने बताया कि वह लक्ष्मी बाई कॉलेज, अशोक विहार के लिए निकली थी. उसी दौरान मुकुंदपुर निवासी उसका परिचित जितेंद्र अपने दोस्तों ईशान और अरमान के साथ मोटरसाइकिल पर आया और उसके ऊपर एसिड जैसा तरल पदार्थ फेंक दिया.

इसमें उसके दोनों हाथ झुलस गए. पीड़िता ने दावा किया कि जितेंद्र उसका पीछा करता था और एक महीने पहले उनके बीच तीखी बहस हुई थी. इसके आधार पर थाना भारत नगर में मामला दर्ज हुआ.

घटना के वक्त करोल बाग में था आरोपी

पुलिस ने जांच की तो पता चला मुख्य आरोपी जितेंद्र घटना के वक्त करोल बाग में था. इसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर विश्लेषण और गवाहों के बयानों से हुई. जितेंद्र की बाइक भी करोल बाग में पाई गई. वहीं, उसका सह आरोपी ईशान और अरमान अपनी मां शबनम के साथ आगरा में हैं और जल्द जांच में शामिल होंगे.

शबनम ने खुलासा किया कि 2018 में वह पीड़िता के पिता अकील खान के रिश्तेदारों द्वारा एसिड अटैक की शिकार हुई थी. मंगोलपुरी में संपत्ति विवाद को लेकर अकील और उनके परिवार के बीच तनाव चल रहा है.

भाई के साथ स्कूटी पर दिखी पीड़िता

वहीं, CCTV फुटेज में पीड़िता को अपने भाई के साथ स्कूटी पर घर से निकलते और अशोक विहार में ई-रिक्शा लेते देखा गया. सवाल उठता है कि भाई ने उसे कॉलेज गेट तक क्यों नहीं छोड़ा? भाई भी जांच से गायब है. क्राइम और एफएसएल टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया, लेकिन पीड़िता के बयानों में विरोधाभास मिला. पुलिस ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में गहन जांच जारी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से