गुजरात के पोरबंदर में नारकोट्रिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), नौसेना और आतंकवाद विरोधी दस्ता (ATS) को बड़ी सफलता मिली है. एजेंसियों के एक बड़े जॉइंट ऑपरेशन के तहत शुक्रवार को गुजरात के तट से दूर भारतीय जलक्षेत्र से लगभग 700 किलोग्राम ड्रग्स बरामद किया गया है. ड्रग्स की ये खेप एक ईरानी जहाज से बरामद की गई है. इसके साथ ही 8 ईरानी नागरिनों को भी गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि पकड़े गए ड्रग में हेरोइन और दूसरी नशीली दवाएं हैं, जिनकी कीमत सैंकड़ों करोड़ो रुपये बताई जा रही है.

NCB इंडिया ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर सूचना दी, 'नशा मुक्त भारत के हमारे लक्ष्य के अनुरूप, NCB ने आज गुजरात में लगभग 700 किलोग्राम मेथ जब्त करके एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया. भारतीय नौसेना और गुजरात पुलिस के साथ यह संयुक्त अभियान हमारी अटूट प्रतिबद्धता और प्रभावशाली अंतर-एजेंसी सहयोग का उदाहरण है.'

कैसे किया गया भंडाफोड़

बता दें, यह ऑपरेशन अरब सागर में चलाया गया था. भारतीय एजेंसियों को सूचना मिली थी कि एक ईरानी नाव ड्रग्स लेकर भारत आ रही है. IMBL रडार ने इस नाव को भारतीय समुद्री सीमा में घुसते हुए देखा और उसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया. गुजरात एटीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह गुजरात ATS, भारतीय नौसेना और NCB की महीनों की मेहनत का नतीजा है. ईरानी जहाज को पकड़ना अंतरराष्ट्रीय ड्रग गिरोह के लिए एक बड़ा झटका है. बता दें, इस साल की शुरुआत में NCB ने ऑपरेशन सागर मंथन शुरू किया था. इस ऑपरेशन का उद्देश्य अवैद मादक पदार्थों की समुद्री तस्करी से राष्ट्रीय सुरक्षा को होने वाले खतरे का मुकाबला करने के लिए शुरू किया गया था.

