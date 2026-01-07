सड़क पर अब रॉन्ग साइड चलने वालों की खैर नहीं, केवल चालान ही नहीं जाना पड़ेगा जेल, जान लें पूरा नियम

Traffic rules in Delhi: दिल्ली कें कैंट पुलिस थाना क्षेत्र में रॉन्ग साइड चलाने पर एक शख्स के खिलाफ न सिर्फ एफआईआर दर्ज की गई, बल्कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया.

सड़क पर रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना कुछ लोगों के लिए आम बात हो गई है. वे न ट्रैफिक नियमों की परवाह करते और न ही चालान कटने से डरते हैं, लेकिन अब ऐसा करना उनके लिए भारी पड़ सकता है. रॉन्ग साइड वाहन चलाने पर जेल भी हो सकती है. देश की राजधानी में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां गलत साइड गाड़ी चलाने पर एक शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

मामला राजधानी के कैंट पुलिस थाना क्षेत्र का है. 3 जनवरी शाम करीब 4 बजे कुसुमपुर पहाड़ी निवासी अमन अपनी कार से हमुमान मंदिर रेड लाइट के पास रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा था. सामने से आ रही गाड़ियों को अचानक ब्रेक लगानी पड़ी और हादसा होते-होते बच गया. इस दौरान रेड लाइट पर खड़े ट्रैफिक पुलिस के ASI सुनील कुमार ने उसे रोक लिया और उससे गाड़ी साइड में लगाने के लिए कहा.

इन धाराओं में दर्ज किया गया केस

एएसआई सुनील ने अमन से कागजात मांगे तो न उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था और नही कार का इंश्यूरेंस. अमन को लगा कि उसका चालान काटा जाएगा, लेकिन पुलिस अधिकारी ने ऐसा नहीं किया. ASI सुनील कुमार ने कैंट पुलिस स्टेशन में अमन के खिलाफ रॉन्ग साइड कार चलाने के मामले FIR दर्ज कराई. आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 281 के तहत मामला दर्ज हुआ. साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181, 146 और 196 भी लगाई गई.

इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, मामला जमानती होने के कारण पुलिस ने थोड़ी देर बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया. यह देश का राजधानी दिल्ली का पहला मामला माना जा रहा है, जहां वाहन रॉन्ग साइड से चलाने पर किसी के खिलाफ FIR दर्ज की गई हो और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया हो. इस उन लोगों के अंदर डर बैठेगा जो गलत साइड भी वाहन चलाने से गुरेज नहीं करते.

क्या कहती है BNS की धारा 281?

बीएनएस की धारा 281 सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही या तेज गति से वाहन चलाने के मामलों पर लागू होती है. अगर कोई व्यक्ति ऐसी ड्राइविंग करता है, जिससे किसी की जान को खतरा हो या चोट लगने की संभावना हो, तो इस धारा के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. इसमें दोषी पाए जाने पर 6 महीने की जेल और 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.

