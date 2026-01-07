FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सड़क पर अब रॉन्ग साइड चलने वालों की खैर नहीं, केवल चालान ही नहीं जाना पड़ेगा जेल, जान लें पूरा नियम

सड़क पर अब रॉन्ग साइड चलने वालों की खैर नहीं, केवल चालान ही नहीं जाना पड़ेगा जेल, जान लें पूरा नियम

रील की जुगाली और धैर्य के भरभराते थ्रेशहोल्ड के बीच रिएक्शन देने की हड़बड़ी

रील की जुगाली और धैर्य के भरभराते थ्रेशहोल्ड के बीच रिएक्शन देने की हड़बड़ी

सर्दी और प्रदूषण से सांस लेने में हो रही दिक्कत तो आजमा लें ये रामबाण उपाय, झट से मिल जाएगा आराम

सर्दी और प्रदूषण से सांस लेने में हो रही दिक्कत तो आजमा लें ये रामबाण उपाय, झट से मिल जाएगा आराम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कड़कती ठंड में खानपान से लेकर दिनचर्या में कर लें बदलाव, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के आसपास भी नहीं फटकेगी सर्दी

कड़कती ठंड में खानपान से लेकर दिनचर्या में कर लें बदलाव, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के आसपास भी नहीं फटकेगी सर्दी

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर

इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर

Theatre Release: 'द राजा साहब' से लेकर 'जन नायकन' तक, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने आ रही हैं ये 5 दमदार फिल्में

'द राजा साहब' से लेकर 'जन नायकन' तक, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने आ रही हैं ये 5 दमदार फिल्में

Homeभारत

भारत

सड़क पर अब रॉन्ग साइड चलने वालों की खैर नहीं, केवल चालान ही नहीं जाना पड़ेगा जेल, जान लें पूरा नियम

Traffic rules in Delhi: दिल्ली कें कैंट पुलिस थाना क्षेत्र में रॉन्ग साइड चलाने पर एक शख्स के खिलाफ न सिर्फ एफआईआर दर्ज की गई, बल्कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया.

Latest News

रईश खान

Updated : Jan 07, 2026, 05:34 PM IST

सड़क पर अब रॉन्ग साइड चलने वालों की खैर नहीं, केवल चालान ही नहीं जाना पड़ेगा जेल, जान लें पूरा नियम

wrong side car drive

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

सड़क पर रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना कुछ लोगों के लिए आम बात हो गई है. वे न ट्रैफिक नियमों की परवाह करते और न ही चालान कटने से डरते हैं, लेकिन अब ऐसा करना उनके लिए भारी पड़ सकता है. रॉन्ग साइड वाहन चलाने पर जेल भी हो सकती है. देश की राजधानी में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां गलत साइड गाड़ी चलाने पर एक शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

मामला राजधानी के कैंट पुलिस थाना क्षेत्र का है. 3 जनवरी शाम करीब 4 बजे कुसुमपुर पहाड़ी निवासी अमन अपनी कार से हमुमान मंदिर रेड लाइट के पास रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा था. सामने से आ रही गाड़ियों को अचानक ब्रेक लगानी पड़ी और हादसा होते-होते बच गया. इस दौरान रेड लाइट पर खड़े ट्रैफिक पुलिस के ASI सुनील कुमार ने उसे रोक लिया और उससे गाड़ी साइड में लगाने के लिए कहा.

इन धाराओं में दर्ज किया गया केस

एएसआई सुनील ने अमन से कागजात मांगे तो न उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था और नही कार का इंश्यूरेंस. अमन को लगा कि उसका चालान काटा जाएगा, लेकिन पुलिस अधिकारी ने ऐसा नहीं किया. ASI सुनील कुमार ने कैंट पुलिस स्टेशन में अमन के खिलाफ रॉन्ग साइड कार चलाने के मामले FIR दर्ज कराई. आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 281 के तहत मामला दर्ज हुआ. साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181, 146 और 196 भी लगाई गई.

इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, मामला जमानती होने के कारण पुलिस ने थोड़ी देर बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया. यह देश का राजधानी दिल्ली का पहला मामला माना जा रहा है, जहां वाहन रॉन्ग साइड से चलाने पर किसी के खिलाफ FIR दर्ज की गई हो और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया हो. इस उन लोगों के अंदर डर बैठेगा जो गलत साइड भी वाहन चलाने से गुरेज नहीं करते.

क्या कहती है BNS की धारा 281?

बीएनएस की धारा 281 सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही या तेज गति से वाहन चलाने के मामलों पर लागू होती है. अगर कोई व्यक्ति ऐसी ड्राइविंग करता है, जिससे किसी की जान को खतरा हो या चोट लगने की संभावना हो, तो इस धारा के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. इसमें दोषी पाए जाने पर 6 महीने की जेल और 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कड़कती ठंड में खानपान से लेकर दिनचर्या में कर लें बदलाव, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के आसपास भी नहीं फटकेगी सर्दी
कड़कती ठंड में खानपान से लेकर दिनचर्या में कर लें बदलाव, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के आसपास भी नहीं फटकेगी सर्दी
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर
इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर
Theatre Release: 'द राजा साहब' से लेकर 'जन नायकन' तक, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने आ रही हैं ये 5 दमदार फिल्में
'द राजा साहब' से लेकर 'जन नायकन' तक, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने आ रही हैं ये 5 दमदार फिल्में
दुनिया का वो देश जो पानी पर टिका है, जानें किस Country को कहते हैं समुद्र की भूमि
दुनिया का वो देश जो पानी पर टिका है, जानें किस Country को कहते हैं समुद्र की भूमि
Makar Sankranti 2026: 14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व
14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व
MORE
Advertisement
धर्म
Budh Grah Dosh: कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा
कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को जरूर करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा
Numerology: बातों के मोह जाल में फंसा लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, शब्दों के आकर्षण से अपनी बात मनवा ही लेते हैं 
बातों के मोह जाल में फंसा लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, शब्दों के आकर्षण से अपनी बात मनवा ही लेते हैं
2026 Shubh Muhurat: इस साल शादी से लेकर गृहप्रवेश और वाहन खरीदने के हैं ये शुभ मुहूर्त, जानें पूरे साल की शुभ तारीखें
इस साल शादी से लेकर गृहप्रवेश और वाहन खरीदने के हैं ये शुभ मुहूर्त, जानें पूरे साल की शुभ तारीखें
Surya Remedies: 2026 में कुंडली में मजबूत करना चाहते हैं सूर्य तो गाय को खिलाएं ये चीजें, जरूर मिलेगी सुख समृद्धि
2026 में कुंडली में मजबूत करना चाहते हैं सूर्य तो गाय को खिलाएं ये चीजें, जरूर मिलेगी सुख समृद्धि
Sakat Chauth Moonrise Time 2026: आज रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर चांद निकलने का समय
आज रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर चांद निकलने का समय
MORE
Advertisement