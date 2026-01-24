Manali Snowfall: बर्फ पर फिसल रही कार को रोकने चक्कर में बाल-बाल बची जान, रोंगटे खड़े कर देगा VIDEO

FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

Manali Viral Video: सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार बर्फ पर फिसल रही है. उसका ड्राइवर उसे सामने से रोकने का प्रयास कर रहा है.

रईश खान

Updated : Jan 24, 2026, 08:45 PM IST

हिमाचल प्रदेश के मनाली में इस समय जमकर बर्फबारी हो रही है. स्नोफॉल का आनंद लेने के लिए भारी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं. इस बीच मनाली से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है, जो दिखाता है कि पहाड़ों पर थोड़ी सी भी लापरवाही कितनी जानलेवा साबित हो सकती है. 

सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार बर्फ पर फिसल रही है. उसका ड्राइवर उसे सामने से रोकने का प्रयास कर रहा है. कार लेकिन रुक नहीं रही है. कार बर्फ पर ढलान की ओर फिसल रही है. चालक उसको दोनों हाथों से रोकते हुए पीछे फिसलता जा रहा है.

कार को रोकते-रोकते अचानक ड्राइवर का संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर जाता है. गनीमत यह रही है कि वह पूरा कार के नीचे नहीं आता. साइड से बच जाता है. जिससे उसकी जान बच गई, वरना कार के साथ वह भी गहरी खाई में जा गिरता.

यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोगों में चीख-पुकार मच गई. इस वीडियो को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी बर्फबारी के कारण मनाली में इस समय हालात कितने खराब हो चुके हैं.

इस घटना के बाद बर्फीले इलाकों में पार्किंग और ड्राइविंग के खतरों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. हालांकि, प्रशासन पर्यटकों को पहले ही सलाह दे रहा है कि बर्फीले इलाकों में गाड़ी खड़ी करने में अतरिक्त सावधानी बरतें. ढलान वाली जगह पर वाहन पार्क न करें. टायरों पर स्नो चेन का इस्तेमाल करें. सबसे खास बात यह अगर बर्फ पर आपकी फिसले तो उसे हाथों से रोकने का प्रयास बिल्कुल न करें.

