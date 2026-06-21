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भारत का ये ड्रोन दागेगा फाइटर जेट गिराने वाली मिसाइलें! आर्चर-NG UAV को अस्त्र Mk1 से लैस करने की तैयारी, कितनी बढ़ेगी ताकत?

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भारत

भारत का ये ड्रोन दागेगा फाइटर जेट गिराने वाली मिसाइलें! आर्चर-NG UAV को अस्त्र Mk1 से लैस करने की तैयारी, कितनी बढ़ेगी ताकत?

DRDO द्वारा विकसित किए जा रहे आर्चर-NG को मल्टी-रोल कॉम्बैट सिस्टम में अपग्रेड किया जा रहा है. यह जमीन पर हमला करने के अलावा हवाई युद्ध करने में भी सक्षम होगा.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 21, 2026, 06:40 PM IST

भारत का ये ड्रोन दागेगा फाइटर जेट गिराने वाली मिसाइलें! आर्चर-NG UAV को अस्त्र Mk1 से लैस करने की तैयारी, कितनी बढ़ेगी ताकत?

आर्चर-NG को  मल्टी-रोल कॉम्बैट सिस्टम में अपग्रेड किया जा रहा है.  (AI इमेज)

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TRENDING NOW

  • आर्चर-NG को लेकर DRDO ने रणनीति बदली.
  • DRDO  आर्चर-NG को अस्त्र Mk1 से लैस करेगा.
  • हवाई युद्ध करने में भी सक्षम होगा भारत का नया ड्रोन.

आने वाले कुछ ही सालों में भारतीय वायुसेना को ऐसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल मिल सकते हैं जो मिसाइल दागने में सक्षम होंगे. ये मिसाइलें भी कोई आम नहीं होंगी, बल्कि हवाई युद्ध में दुश्मन के फाइटर जेट को मार गिराने की ताकत रखने वाली बियॉन्ड विज़ुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइलें होंगी. दरअसल भारत का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन 'आर्चर-NG UAV' को 'अस्त्र Mk1' मिसाइलों से लैस करने की योजना बना रहा है. भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये कितना बड़ा बदलाव है और इससे भारत की सैन्य ताकत में कितना इजाफा होगा, आइये जानते हैं. 

आर्चर-NG को लेकर DRDO ने रणनीति बदली

DRDO ने आर्चर-NG अनमैन्ड एरियल व्हीकल को शुरू में नकारी इकट्ठा करने वाले मीडियम-एल्टीट्यूड लॉन्ग-एंड्योरेंस ड्रोन के रूप में डिजाइन किया था. डिफेंस डॉट इन की एक रिपोर्ट के अनुसार, अब इस ड्रोन को एक दमदार मल्टी-रोल कॉम्बैट सिस्टम में अपग्रेड किया जा रहा है. हालांकि, अब भी आर्चर-NG को विकसित करने का मुख्य मकसद इसकी निगरानी क्षमताओं को बेहतर बनाना है, लेकिन आगे चलकर इसे युद्धक भूमिका निभाने के लिए भारी हथियारों से लैस ड्रोन में बदल दिया जाएगा.

कितना आगे बढ़ा आर्चर-NG प्रोग्राम?

DRDO के एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (ADE) की अगुवाई में और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) जैसे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर बनाया जा रहा यह ड्रोन अभी अपने डेवलपमेंट ट्रायल के पहले चरण में है. इसके सभी परीक्षण 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत तक पूरा होने की उम्मीद है. फिलहाल इसके मुख्य फ्लाइट सिस्टम पर काम किया जा रहा है. एक बार यह शुरुआती टेस्टिंग पूरी हो जाने के बाद, 'आर्चर-NG' को 'अस्त्र Mk1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल' से लैस करके इसकी हमलावर क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा. 

कैसे और कितनी बढ़ेगी सैन्य ताकत?

मानव रहित विमानों से मिसाइल दागने की क्षमता दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही है. अगर भारत का 'आर्चर-NG' 'अस्त्र Mk1 एयर-टू-एयर मिसाइल' दागने की क्षमता हासिल करता है तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी. अस्त्र एमके- 1 मिसाइल भारतीय वायुसेना के मुख्य लड़ाकू विमान सुखोई-30 एमकेआई पर भी तैनात है. इस मिसाइल की रेंज लगभग 110 किलोमीटर की है. यह मैक 4.5 तक की गति से उड़ने में सक्षम है. देश में बनी 'अस्त्र Mk1' मिसाइल 'आर्चर-NG' को एक किल वेपन बना देगी. 

'अस्त्र Mk1' से लैस होने के बाद, आर्चर-NG अहम ऑपरेशन कर सकेगा और जोखिम वाले हवाई क्षेत्र में वायुसेना को पायलट वाले विमान नहीं भेजने पड़ेंगे. हथियारों से लैस इस हमलावर ड्रोन को जमीन पर बने कमांड सेंटर से कंट्रोल किया जा सकेगा. आर्चर-NG को जमीन पर हमले के लिए पहले से ही तैयार किया जा रहा है. पूरी तरह विकसित होने के बाद इसकी थियार ले जाने की क्षमता लगभग 300 किलोग्राम होगी. 

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