क्या है फाइटर जेट एस्केप सिस्टम, जो पायलट की जिंदगी को करेगा सुरक्षित, DRDO ने किया सफल परीक्षण

तुला वालों की आय में होगी वृद्धि, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

7 दिसंबर को होगी स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी? भाई श्रवण ने बता दी सारी सच्चाई

दोस्ती असली है या सिर्फ दिखावा? अब पहचानना हुआ आसान,बस इन 5 इशारों पर दें ध्यान

क्या पुतिन के साथ चलता है उनका हमशक्ल? जानें रूसी राष्ट्रपति की सिक्योरिटी से जुड़ा ये रहस्यमयी फेक्ट

Vegetables Cause Gas-Bloating: ठंड में गैस-कब्ज से हो रहा है बुरा हाल? इन 5 सब्जियों को तुरंत करें डाइट से बाहर

भारत

Fighter Jet Escape System: एस्केप प्रक्रिया यानी आपात स्थिति के दौरान पायलट को लगने वाली लोड, मोमेंट, एक्सीलेरेशन जैसे महत्वपूर्ण डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंटेड एटीडी डमी का उपयोग किया गया.

रईश खान

Updated : Dec 02, 2025, 10:08 PM IST

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने मंगलवार को बड़ी कामयाबी हासिल की. डीआरडीओ ने फाइटर जेट में उपयोग होने वाले एस्केप सिस्टम का हाई-स्पीड रॉकेट-स्लेड परीक्षण किया. यह वह तकनीक है, जिससे आपात स्थितियों में पायलट विमान से सुरक्षित बाहर निकल सकता है. एस्केप सिस्टम का परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता के लिए डीआरडीओ को बधाई दी.

DRDO के मुताबिक, यह परीक्षण नियंत्रित गति पर किया गया, जिसका उद्देश्य कैनोपी सेवरेंस, इंजेक्ट सीक्वेंस और एयरक्रू रिकवरी की संपूर्ण प्रक्रिया का वास्तविक परिस्थितियों में मूल्यांकन करना था. विमान क्रैश होने की स्थिति में इस तकनीक की वजह से पायलट पहले ही सुरक्षित निकल सकेगा.

डीआरडीओ ने फाइटर जेट एस्केप सिस्टम का परीक्षण चंडीगढ़ के टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में किया. यह केंद्र अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों के डायनेमिक परीक्षणों के लिए विश्वस्तरीय मानी जाती है. इसके साथ ही भारत अब एस्केप सिस्टम डायनेमिक परीक्षण करने वाले चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है.

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, DRDO के इस सफल परीक्षण ने भारत को इस तकनीक से लैस चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया है. ये तकनीक चुनिंदा देशों के पास है, जिनके पास विमान के एस्केप सिस्टम का निर्मूल्यांकन डायनेमिक परिस्थितियों में करने की उन्नत क्षमता उपलब्ध है.

डायनेमिक परीक्षण वास्तविक उड़ान परिस्थितियों के बेहद करीब होते हैं और NAT Test या जीरो-जीरो टेस्ट जैसे स्थिर परीक्षणों की तुलना में कहीं अधिक जटिल माने जाते हैं.

विशेषज्ञों के अनुसार इस परीक्षण में डुअल-स्लेड सिस्टम का उपयोग किया गया. इसे कई सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर्स के चरणबद्ध प्रक्षेपण द्वारा नियंत्रित गति तक पहुंचाया गया. स्लेड पर एलसीए यानी हल्के लड़ाकू विमान के फोरबॉडी सेक्शन को लगाया गया था.

परीक्षण के मुख्य हिस्सों में कैनोपी को तोड़ने के पैटर्न का विश्लेषण किया गया और इजेक्शन अनुक्रम को परखा गया. एयरक्रू रिकवरी का पूर्ण सिमुलेशन किया गया. इन सभी प्रक्रियाओं को रिकॉर्ड करने के लिए ऑनबोर्ड कैमरा और ग्राउंड-बेस्ड हाई-स्पीड इमेजिंग सिस्टम का उपयोग किया गया.

एस्केप प्रक्रिया यानी आपात स्थिति के दौरान पायलट को लगने वाली लोड, मोमेंट, एक्सीलेरेशन जैसे महत्वपूर्ण डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंटेड एटीडी डमी का उपयोग किया गया. यह परीक्षण डीआरडीओ ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी व हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से किया. भारतीय वायुसेना और इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस मेडिसिन के अधिकारियों ने भी परीक्षण को प्रत्यक्ष रूप से देखा.

राजनाथ सिंह ने क्या कहा?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, वायुसेना, एडीए, एचएएल और उद्योग साझेदारों को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है.

