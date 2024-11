रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने बुधवार को बड़ी सफलता हासिल की. डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल (Long Range Land Attack Cruise Missile) का पहला सफल परीक्षण किया. रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान सभी उप-प्रणालियों ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया और मिसाइल अपने टारगेट को पाने में कामयाब रही.

रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर लिखा, 'DRDO भारत आईटीआर चांतीपुर में एक मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल (LRLACM) का पहला उड़ान परीक्षण किया. उड़ान पथ की पूरी कवरेज सुनिश्चित करने के लिए मिसाइल के प्रदर्शन की निगरानी, ITR द्वारा विभिन्न स्थानों पर तैनात रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री जैसे कई रेंज सेंसर द्वारा की गई.'

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलआरएलएसीएम प्रथम उड़ान के सफल परीक्षण पर DRDO, सशस्त्र बलों और उद्योग जगत को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि यह भविष्य के स्वदेशी क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रमों का मार्ग प्रशस्त करता है.

Maiden flight-test of Long Range Land Attack Cruise Missile (LRLACM) was conducted today from the Integrated Test Range (ITR), Chandipur off the coast of Odisha. During the test, all sub-systems performed as per expectation and met the primary mission objectives pic.twitter.com/JnJAA4Fy7n