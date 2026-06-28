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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

पाकिस्तानी महिला जासूस के जाल में फंसकर ब्रह्मोस-अग्नि की जानकारी दुश्मन को दी, कैसे 'हनी ट्रैप' हुआ DRDO वैज्ञानिक?

डॉ. प्रदीप कुरुलकर भारत के पुणे स्थित रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में एक सीनीयर वैज्ञानिक थे. उन पर पाकिस्तानी महिला के 'हनी ट्रैप' में फंस कर देश की कई हथियार प्रणालियों से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप है.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 28, 2026, 07:50 PM IST

पाकिस्तानी महिला जासूस के जाल में फंसकर ब्रह्मोस-अग्नि की जानकारी दुश्मन को दी, कैसे 'हनी ट्रैप' हुआ DRDO वैज्ञानिक?

डॉ. प्रदीप कुरुलकर के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है. (AI इमेज)

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मई 2023 में डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक और पुणे स्थित रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (R&DE) के पूर्व प्रमुख डॉ. प्रदीप कुरुलकर देश की गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. प्रदीप कुरुलकर  एक पाकिस्तानी महिला के 'हनी ट्रैप' में फंस कर ब्रह्मोस, अग्नि-6 और अन्य संवेदनशील प्रोजेक्ट की जानकारी दुश्मनों को दे रहे थे. अब इस मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने विस्तृत जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की है जिससे कई गंभीर खुलासे हुए हैं. चार्जशीट से पता चलता है कि कैसे डॉ. प्रदीप कुरुलकर जासूसी को जाल में फंसे और फिर एक के बाद एक बेहद सीक्रेट जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचती रहीं. 

क्या है पूरा मामला?

महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वाड ने 2023 में जब प्रदीप कुरुलकर को गिरफ्तार किया तब वो 59 साल के थे. उन्हें ब्रिटेन में रहने वाली एक पाकिस्तानी महिला जासूस ने भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर फंसाया था. तब रुलकर डीआरडीओ की एक बेहद संवेदनशील लैब R&DE इंजीनियर्स के निदेशक थे. पाकिस्तानी जासूस ने उन्हें अपना नाम 'जारा दासगुप्ता' बताया था. इस महिला के जाल में फंसकर प्रदीप कुरुलकर ने भारत के बेहद गोपनीय सैन्य और मिसाइल कार्यक्रमों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां साझा की

किन मिसाइलों और रक्षा प्रणालियों की जानकारी लीक हुई?

चार्जशीट के मुताबिक, कुरुलकर ने बेहद गोपनीय परियोजनाओं की जानकारी या उनसे जुड़े दस्तावेज पाकिस्तानी एजेंट के साथ साझा किए या उन पर चर्चा की. इसमें ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि-6, अस्त्र , आकाश, उल्का, ड्रोन और रोबोटिक्स प्रोग्राम शामिल थे. 

कैसे 'हनी ट्रैप' हुए  कुरुलकर?

पाकिस्तानी खुफिया तंत्र ने कुरुलकर को जाल में फंसाने के लिए एक सुनियोजित तरीका अपनाया था. महिला जासूस ने खुद को ब्रिटेन में रहने वाली एक भारतीय मूल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया. अक्टूबर 2022 से फरवरी 2023 के दौरान दोनों के बीच व्हाट्सएप और वॉयस/वीडियो कॉल के जरिए लगातार बातचीत होती रही. पाकिस्तानी एजेंट ने कुरुलकर की तारीफें कीं, उनके काम को सराहा और उनके करीब आने का नाटक किया. बातचीत धीरे-धीरे बेहद निजी और आपत्तिजनक वीडियो/मैसेज शेयर करने तक पहुंच गई. पाकिस्तानी महिला को यह भी पता था कि कुरुलकर कब और किस शहर के आधिकारिक दौरे पर जा रहे हैं.

एटीएस ने कुरुलकर के फोन, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच के बाद कई पुख्ता सबूत जुटाए हैं. कुरुलकर ने व्हाट्सएप पर 'जारा' के साथ डीआरडीओ के कई आधिकारिक और क्लासीफाइड प्रोजेक्ट्स के स्क्रीनशॉट और पीपीटी (PPT) भी साझा किए. जब जासूस ने आकाश मिसाइल के लॉन्चर ग्रिड और उसकी बनावट के बारे में पूछा, तो कुरुलकर ने कथित तौर पर संवेदनशील ग्राफिक्स और तकनीकी विवरण शेयर किए. 

कुरुलकर ने डीआरडीओ के अन्य वैज्ञानिकों के नाम, उनके काम और लैब की आंतरिक बैठकों की टाइमिंग तक की जानकारी साझा की. जब कुरुलकर को जनवरी 2023 में डीआरडीओ की आंतरिक विजिलेंस टीम द्वारा जांच का अंदेशा हुआ, तो उन्होंने जासूस का नंबर ब्लॉक कर दिया और अपने फोन का डेटा डिलीट कर दिया.  हालांकि, एटीएस ने फॉरेंसिक टूल्स की मदद से उस डेटा को दोबारा रिकवर कर लिया.

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