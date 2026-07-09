60KM की न्यूनतम रेंज पर पिनाका की टेस्टिंग सफल, चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन! जानें कितना खतरनाक है ये लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट

Defence News: भारतीय सेना की मारक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को एक और बड़ी कामयाबी मिली है.

पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम का न्यूनतम क्षमता 60 किमी पर सफल परीक्षण

इस नए रॉकेट को पहले से मौजूद पुराने पिनाका लॉन्चरों से ही दागा जा सकता है

भारतीय सेना के पास फिलहाल पिनाका की 7 रेजीमेंट हैं

आर्मीनिया जैसे देश भी इसे भारत से खरीद रहे हैं

भारतीय सेना को सरहद पार दुश्मन के ठिकानों, कमांड सेंटरों और रसद सप्लाई को तबाह करने के लिए एक बेहद घातक हथियार मिल गया है. ओडिशा के चांदीपुर तट पर बुधवार (8 जुलाई 2026) को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 'पिनाका' गाइडेड रॉकेट सिस्टम के 120 किलोमीटर रेंज वाले नए वेरिएंट का सफल परीक्षण किया है.

इस बार सेना की कसौटी पर परखने के लिए इसे अपनी न्यूनतम क्षमता यानी 60 किलोमीटर की दूरी पर दागा गया, जिसने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया. रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, रॉकेट ने हवा में सारे करतब दिखाते हुए तय रास्ते को फॉलो किया और टारगेट को पूरी सटीकता से ध्वस्त कर दिया.

एक ही लॉन्चर से मचेगी तबाही

इस टेस्ट की सबसे बड़ी और खास बात यह रही कि इसे सेना में पहले से इस्तेमाल हो रहे पुराने पिनाका लॉन्चर से ही फायर किया गया. इसका मतलब यह है कि सेना को इस लंबी दूरी के रॉकेट को चलाने के लिए अलग से नया ढांचा या नए ट्रक-लॉन्चर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पिछले साल दिसंबर में इसके अधिकतम रेंज (120 किमी) का टेस्ट हुआ था, और अब कम दूरी वाला टेस्ट भी पास हो गया है.

Pinaka Long Range Guided Rocket (LRGR) was successfully tested for a user defined minimum range of 60 km at the Integrated Test Range (ITR), Chandipur on 08 July 2026. During the trial, LRGR impacted on the target with textbook precision exactly following the predicted… pic.twitter.com/c8daYom3rw July 8, 2026

60 किमी का टेस्ट क्यों था जरूरी?

कई बार लोगों को लगता है कि ज्यादा दूरी तक मार करने वाला टेस्ट ही अहम होता है, लेकिन सेना के लिए न्यूनतम दूरी का टेस्ट भी उतना ही जरूरी है. जो रॉकेट 120 किलोमीटर दूर जाने के लिए डिजाइन किया गया है, उसे सिर्फ 60 किलोमीटर पर रोकने के लिए हवा में अपनी ताकत को कम करना पड़ता है और तेजी से मुड़ना पड़ता है.

इस सफल टेस्ट से यह साफ हो गया है कि लॉन्चर के सामने कोई 'डेड जोन', जहां रॉकेट हमला न कर सके, नहीं बचेगा. अब सेना एक ही रॉकेट से 60 से लेकर 120 किलोमीटर के दायरे में आने वाले दुश्मन के रडार, तोपों और ठिकानों को आसानी से उड़ा पाएगी.

चीन-पाकिस्तान सीमा पर बढ़ेगी ताकत

DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा तैयार यह रॉकेट सेना की मारक क्षमता को दोगुना से भी ज्यादा कर देगा. इससे चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर भारत की स्थिति बेहद मजबूत होगी. सूत्रों की मानें तो DRDO अब इसके बाद 300 और 450 किलोमीटर तक मार करने वाले वर्जन पर भी काम कर रहा है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने करीब 2,500 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट को पहले ही मंजूरी दे दी है.

सेना का मास्टर प्लान

फिलहाल भारतीय सेना के पास पिनाका की 7 रेजीमेंट हैं और इस साल के अंत तक आठवीं भी तैयार हो जाएगी. सेना की एक रेजीमेंट में आमतौर पर 18 लॉन्चर होते हैं. पिनाका की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसके सिर्फ 6 लॉन्चर महज 44 सेकंड में 72 रॉकेट दागकर दुश्मन के एक बड़े इलाके को मलबे में तब्दील कर सकते हैं.

भारतीय सेना के पास अभी रूस के स्मर्च और पुराने ग्रैड रॉकेट सिस्टम भी हैं, लेकिन सेना धीरे-धीरे पुराने सिस्टम को हटाकर पूरी तरह स्वदेशी पिनाका को शामिल कर रही है. भारत का यह स्वदेशी हथियार इतना दमदार है कि आर्मीनिया जैसे देश इसे भारत से खरीद भी रहे हैं.

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