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भारत

भारतीय वायुसेना को 'नेत्र' के लिए फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिली, जानिए आसमान में 'आंख' से क्या होगा फायदा

स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना और रक्षा उद्योगों के घनिष्ठ सहयोग से विकसित किया गया है.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 25, 2026, 09:37 PM IST

भारतीय वायुसेना को 'नेत्र' के लिए फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिली, जानिए आसमान में 'आंख' से क्या होगा फायदा

AEW&C को वायुसेना की आंख और कान कहा जाता है. (फोटो- @DRDO_India/X)
 

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  • वायुसेना को मिलेगा स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम.
  • DRDO द्वारा विकसित किया गया है 'नेत्र'.
  • आसमान में रहकर लगातार निगरानी करेगी स्वदेशी प्रणाली. 


डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन द्वारा विकसित किए गए स्वदेशी 'नेत्र' एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को 'फाइनल ऑपरेशनल क्लीयरेंस' मिल गई है. इससे देश की हवाई निगरानी और नेटवर्क-सेंट्रिक युद्ध क्षमताओं को काफी बढ़ावा मिलेगा. बेंगलुरु में आयोजित एक समारोह में वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती की मौजूदगी में यह प्रमाणपत्र सौंपा गया. एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती इस समारोह के मुख्य अतिथि थे.

क्या है 'नेत्र' एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम?

'नेत्र' एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (एईडब्ल्यू एंड सी) को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा स्वदेशी स्तर पर विकसित किया गया है. वर्ष 2017 में इस प्रणाली को प्रारंभिक परिचालन स्वीकृति मिली थी. यह एक अत्याधुनिक हवाई निगरानी प्रणाली है जिसे विशेष विमान पर स्थापित किया जाता है. इस सिस्टम के जरिए उड़ान के दौरान सैकड़ों किलोमीटर दूर तक हवाई, समुद्री और जमीनी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है. इसके जरिए दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और अन्य खतरों का समय रहते पता लगाया जा सकता है. 

वायुसेना की आंख और कान

एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को वायुसेना की आंख और कान कहा जाता है. यह आसमान में रहकर लगातार निगरानी करता है और कमांड सेंटर को वास्तविक समय में सटीक व जरूरी जानकारी उपलब्ध कराता है. इस प्रणाली की उपयोगिता ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट में साबित हो चुकी है. 

स्वदेशी 'नेत्र' का सबसे बड़ा फायदा

एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने समारोह के दौरान स्वदेशी 'नेत्र' प्रणाली का सबसे बड़ा फायदा बताया. उन्होंने कहा कि स्वदेशी तकनीक होने के कारण भारतीय सशस्त्र बल बदलते युद्ध परिदृश्य के अनुसार इसमें आवश्यक सुधार और अपग्रेडेशन भी आसानी से कर सकते हैं. इस प्रोजेक्ट को डीआरडीओ और वायुसेना की संयुक्त सफलता माना जा रहा है.

स्वदेशी रक्षा तकनीक के लिए मील का पत्थर

स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना और रक्षा उद्योगों के घनिष्ठ सहयोग से विकसित किया गया है. समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने बताया कि इस प्रणाली को विकसित करने के दौरान कई तकनीकी चुनौतियां सामने आईं. बेहतर योजना, उन्नत सिस्टम इंजीनियरिंग और कई मुश्किल रीक्षणों की बदौलत इसे सफलतापूर्वक परिचालन सेवा के लिए तैयार किया गया. ‘नेत्र’ को पूर्ण परिचालन स्वीकृति मिलना भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है. यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारत अब एडवान्स एयरोस्पेस और रक्षा प्रणालियों के विकास में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है. यह परियोजना वैज्ञानिक संस्थानों, सैन्य बलों और रक्षा उद्योगों के बीच सफल तालमेल का उत्कृष्ट उदाहरण भी है. 


(IANS इनपुट के साथ)

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