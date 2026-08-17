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आसमान में भारत का नया सुरक्षा कवच...क्या है DRDO का QRSAM-ER प्रोग्राम, कैसे ये दुश्मनों के लिए बनेगा काल?

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आसमान में भारत का नया सुरक्षा कवच...क्या है DRDO का QRSAM-ER प्रोग्राम, कैसे ये दुश्मनों के लिए बनेगा काल?

DRDO ने QRSAM-ER प्रोग्राम शुरू किया है, जो भारत की वायु रक्षा सीमा को 80 किमी तक बढ़ा देगा. आइए जानते हैं यह मिसाइल भारतीय सेना को हवाई खतरा से कितना सुरक्षा प्रदान करेगी.

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Aman Upadhyay

Updated : Aug 17, 2026, 05:49 PM IST

आसमान में भारत का नया सुरक्षा कवच...क्या है DRDO का QRSAM-ER प्रोग्राम, कैसे ये दुश्मनों के लिए बनेगा काल?

DRDO का नया QRSAM-ER मिसाइल, AI PHOTO

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  • QRSAM-ER मौजूदा मिसाइल सिस्टम का एक लंबी दूरी वाला एडवांस वर्जन है.
  • इसकी मारक क्षमता 30 किमी से बढ़कर 80 किमी तक होने की उम्मीद है.
  • यह मिसाइल 10-12 किमी की ऊंचाई तक दुश्मनों का शिकार कर सकती है.
  • इसमें डुअल-पल्स रॉकेट मोटर और एडवांस रडार सीकर्स का इस्तेमाल होगा.

 

DRDO QRSAM-ER Missile:  भारत की हवाई सीमाओं को और भी अभेद्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने आधिकारिक तौर पर QRSAM-ER प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है.

यह नया मिसाइल सिस्टम मौजूदा QRSAM का एक एडवांस वर्जन है, जिसे आधुनिक युद्ध की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है. बता दें कि यह भारत की उस 'लेयर्ड एयर डिफेंस' रणनीति का हिस्सा है, जहां दुश्मन का कोई भी विमान, ड्रोन या मिसाइल भारत की सीमा में घुसने से पहले ही तबाह किया जा सके. 

भारत को क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

मामला भारत की सुरक्षा के उस घेरे को बढ़ाने से जुड़ा है जिसे हम 'टैक्टिकल एयर डिफेंस' कहते हैं. DRDO ने QRSAM के बेसलाइन सिस्टम की सफलता के बाद अब इसका एक्सटेंडेड रेंज (ER) वेरिएंट विकसित करना शुरू किया है.

मौजूदा QRSAM सिस्टम की एक सीमा थी यह अधिकतम 30 किलोमीटर की दूरी और 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही दुश्मन को मार गिरा सकता था. बदलते समय में जब दुश्मन के पास लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार आ रहे हैं, भारत को एक ऐसे 'इंटरमीडिएट शील्ड' की जरूरत थी जो कम दूरी और बहुत लंबी दूरी के मिसाइल सिस्टम के बीच की खाई को भर सके. QRSAM-ER ठीक यही काम करेगा.

क्या है इसकी मारक क्षमता?

QRSAM-ER की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज और ऊंचाई में होने वाला भारी इजाफा है. रिपोर्टों के अनुसार, यह नया सिस्टम 30 किलोमीटर की पुरानी सीमा को पार करते हुए 60 से 80 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम होगा. इतना ही नहीं, इसकी 'एल्टीट्यूड कवरेज' यानी मार करने वाली ऊंचाई भी 6 किलोमीटर से बढ़कर 10-12 किलोमीटर तक हो जाएगी.

इसका मतलब यह है कि अब भारतीय सेना की मोबाइल फॉर्मेशन्स और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के पास सुरक्षा का एक ऐसा घेरा होगा जिसे तोड़ पाना किसी भी आधुनिक लड़ाकू विमान या ड्रोन के लिए लगभग असंभव होगा.

यह कैसे काम करता है? 

QRSAM-ER केवल अपनी दूरी के लिए नहीं, बल्कि अपनी तकनीक के लिए भी खास है. इसे 'क्विक रिएक्शन' इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कुछ ही सेकंडों में दुश्मन की पहचान कर उसे नष्ट कर सकता है. इसमें एक शक्तिशाली प्रोपल्शन सिस्टम, संभवतः 'डुअल-पल्स रॉकेट मोटर' का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो मिसाइल को लंबी दूरी तक तेजी से ले जाएगा.

इस मिसाइल में 'एक्टिव रडार' और 'इंफ्रारेड होमिंग' का कॉम्बिनेशन हो सकता है. यह तकनीक मिसाइल को उन 'स्टेल्थ' विमानों को भी ट्रैक करने में मदद करती है जो रडार की नजर से बच जाते हैं.

इसके साथ ही इसमें आधुनिक युद्ध में दुश्मन अक्सर रडार को 'जैम' करने की कोशिश करते हैं. QRSAM-ER में एंटी-जैमिंग फीचर्स और भारतीय वायु सेना के 'इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम' के साथ नेटवर्क-सेंट्रिक इंटीग्रेशन होगा, जिससे यह इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में भी टिका रहेगा.

भारत बना रहा है लेयर्ड ग्रिड?

भारत अपनी सुरक्षा के लिए एक 'लेयर्ड ग्रिड' बना रहा है. अभी वर्तमान में 70-100 किमी रेंज वाली MR-SAM, 120 किमी वाली बराक-8 और 400 किमी तक मार करने वाली प्रोजेक्ट कुशा जैसी प्रणालियां हैं. ऐसे में QRSAM-ER इस ग्रिड में एक 'मध्यम कवच' के रूप में काम करेगा, जिससे भारत की सुरक्षा ग्रिड पूरी तरह से विदेशी सिस्टम पर निर्भर नहीं रहेगी.

कौन बना रहा है इस कवच को?

यह प्रोग्राम पूरी तरह से स्वदेशी है. DRDO की लैब 'रिसर्च सेंटर इमारत' इसके डिजाइन और सीकर पर काम कर रही है. वहीं, इसके उत्पादन में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) जैसी बड़ी कंपनियों की अहम भूमिका होगी. यह ‘आत्मनिर्भर भारत’पहल को मजबूती देने वाला कदम है, जिससे भारत भविष्य में रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी अपनी जगह बना पाएगा.
 

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