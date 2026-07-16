डॉ. सुभाष चंद्रा ने नम आंखों से पिता नंद किशोर गोयनका को दी मुखाग्नि, पीएम मोदी से लेकर RSS तक कई नेताओं ने जताई संवेदना

Nand Kishore Goenka Funeral: राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और गो सेवा के लिए समर्पित रहे श्री नंद किशोर गोयनका जी आज पंचतत्व में विलीन हो गए. हिसार के अग्रोहा धाम की पवित्र भूमि में आज उन्हें अंतिम विदाई दी गई.

राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और गो सेवा के लिए समर्पित रहे श्री नंद किशोर गोयनका जी आज पंचतत्व में विलीन हो गए. हिसार के अग्रोहा धाम की पवित्र भूमि में आज उन्हें अंतिम विदाई दी गई. एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अग्रोहा के गोयनका उद्यान में नम आंखों से उन्हें मुखाग्नि दी. समाज सेवा. गो सेवा में समर्पित. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान स्वयंसेवक और एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका जी पंच तत्व में विलीन हो गए. हिसार के अग्रोहा धाम के गोयनका उद्यान में हज़ारों लोगों की उपस्थिति में उनका अंतिम संस्कार हुआ.

अंतिम संस्कार में केंद्रीय मंत्री, हरियाणा के मंत्री और कई सांसद-विधायक भी पहुंचे. पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, हांसी के विधायक विनोद भ्याना, हरियाणा के पूर्व मंत्री कमल गुप्ता, आदमपुर के विधायक चंद्रप्रकाश और राजस्थान के नौहर से विधायक अमित चाचाण उपस्थित रहे. उनके अलावा हरियाणा और देश के दूसरे हिस्सों और वर्गों से आए हज़ारों लोगों ने भी श्री नंद किशोर गोयनका जी को अंतिम विदाई दी. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनके विचार हमेशा बने रहेंगे.

अंतिम संस्कार के दौरान नंद किशोर गोयनका जी की यादों और विचारों को सहेजने के लिए एक बड़ी घोषणा की गई. एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने श्री नंद किशोर गोयनका जी की याद में हिसार में एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने का एलान किया. किसी समाजसेवी की याद में यूनिवर्सिटी की स्थापना का अर्थ है. उनके जीवन, दर्शन और मूल्यों को जीवंत रखना. ज्ञान का ऐसा केंद्र बनाना जो उनके सपनों को शिक्षा और समाज कल्याण के ज़रिए आगे बढ़ाएगा. नंद किशोर गोयनका को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को संवेदना संदेश लिखा और उनके साथ बिताए गए समय को याद किया.

पीएम ने भी जताया शोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ. इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं आपके और पूरे परिवार के साथ है. ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे उनसे कई बार मिलने का अवसर मिला और उनका आत्मीय व्यवहार सदैव मेरी स्मृति में रहेगा. उनका जाना समाज के लिए अपूरणीय क्षति है.

RSS ने कही ये बात

RSS ने भी अपने समर्पित स्वयंसेवक को अपनी श्रद्धांजलि दी. सरसंघचालक मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर दुख व्यक्त किया. साथ ही राष्ट्र और समाज के लिए उनके योगदान को भी याद किया.

संघ ने लिखा, प्रसिद्ध समाजसेवी श्री नंदकिशोर गोयनका जी के निधन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुख व्यक्त करता है. वो जीवनपर्यंत गोसेवा सहित विभिन्न सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे. ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को सद्गति तथा समस्त गोयनका परिवार एवं सभी स्नेही. मित्रगण को इस दुःख की घड़ी में बल प्रदान करें.

ये उस संगठन की श्रद्धांजलि है, जिससे एक स्वयंसेवक के रूप में श्री नंदकिशोर गोयनका जी जुड़े रहे. गोयनका जी के जीवन में गायों के प्रति जो अनुराग था, उसे प्राथमिकता देकर संघ ने ये संदेश दिया कि वो अपनी सनातन जड़ों और सांस्कृतिक मूल्यों से जीवन के आखिरी क्षण तक मज़बूती से जुड़े रहे. योग गुरु बाबा रामदेव भी श्री नंद किशोर गोयनका जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हिसार पहुंचे थे. अंतिम दर्शन करने के बाद उन्होंने शोक संतप्त परिवार के साथ दुख बांटा. ख़ुद को गोयनका परिवार का हिस्सा बताया. बाबा रामदेव ने ख़ुद को इस परिवार का पांचवां भाई बताया.

यूपी सीएम से लेकर दिल्ली की सीएम तक जताया शोक

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन को अपूरणीय क्षति बताया. श्री नंद किशोर गोयनका जी का व्यक्तित्व इतना प्रेरणादायी था कि देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. उन्हें याद किया. श्री नंद किशोर गोयनका जी का निधन 13 जुलाई, 2026 को दोपहर 12 बजे मुंबई स्थित उनके निवास पर हुआ.