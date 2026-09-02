FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
यासीन मलिक पाकिस्तानी पत्नी मुशाल हुसैन को देगा तलाक! तिहाड़ जेल से ही दायर किया हलफनामा, क्या बताई वजह?

यासीन मलिक पाकिस्तानी पत्नी मुशाल हुसैन को देगा तलाक! तिहाड़ जेल से ही दायर किया हलफनामा, क्या बताई वजह?

6.5 करोड़ के प्रोपेगैंडा पर डॉ. सुभाष चंद्रा का पलटवार, NCLAT में बोले- बिना फाइनल ऑर्डर के बिगाड़ी जा रही छवि

6.5 करोड़ के प्रोपेगैंडा पर डॉ. सुभाष चंद्रा का पलटवार, NCLAT में बोले- बिना फाइनल ऑर्डर के बिगाड़ी जा रही छवि

'आप BCI का हर फैसला नहीं ले सकते', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कर दी मनन कुमार मिश्रा की 'पावर कट'?

'आप BCI का हर फैसला नहीं ले सकते', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कर दी मनन कुमार मिश्रा की 'पावर कट'?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल

कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें

कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

6.5 करोड़ के प्रोपेगैंडा पर डॉ. सुभाष चंद्रा का पलटवार, NCLAT में बोले- बिना फाइनल ऑर्डर के बिगाड़ी जा रही छवि

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में डॉ. सुभाष चंद्रा के वकील ने साफ कर दिया कि 6.5 करोड़ के रीपेमेंट का प्रोपेगैंडा फैलाकर उनकी प्रतिष्ठा को जानबूझकर चोट पहुंचाई जा रही है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 02, 2026, 06:50 PM IST

6.5 करोड़ के प्रोपेगैंडा पर डॉ. सुभाष चंद्रा का पलटवार, NCLAT में बोले- बिना फाइनल ऑर्डर के बिगाड़ी जा रही छवि

Dr Subhash Chandra

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बिना किसी फाइनल लीगल ऑर्डर के पिछले 15 दिनों से चल रहे भ्रामक मीडिया ट्रायल पर एस्सेल ग्रुप चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने अब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) में जोरदार कानूनी पलटवार किया है. ट्रिब्यूनल में डॉ. चंद्रा के वकील ने साफ कर दिया कि 6.5 करोड़ के रीपेमेंट का प्रोपेगैंडा फैलाकर उनकी प्रतिष्ठा को जानबूझकर चोट पहुंचाई जा रही है.
 
भारतीय मीडिया इंडस्ट्री के दिग्गज डॉ. सुभाष चंद्रा ने अपने खिलाफ गढ़ी जा रही मनगढ़ंत कहानियों को कोर्ट में तथ्यों के साथ पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है. National Company Law Appellate Tribunal यानी NCLAT में सुनवाई के दौरान डॉ. सुभाष चंद्रा के वकील सस्मित पात्रा ने साफ शब्दों में ट्रिब्यूनल को कहा कि जब रीपेमेंट प्लान को मंजूरी देने वाला कोई अंतिम आदेश अस्तित्व में ही नहीं है, तब 6.5 करोड़ रुपये की बात उछालकर देश भर में एक प्रतिष्ठित पर्सनल गारंटर की छवि बिगाड़ने की सोची-समझी साजिश की गई. हालांकि, लेंडर्स की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इसपर आपत्ति जताते हुए कहा कि कोर्ट की कार्यवाही का इस्तेमाल मीडिया में छपने वाले बयानों के लिए नहीं होना चाहिए. लेकिन डॉ. चंद्रा के पक्ष ने कोर्ट के सामने ये स्पष्ट किया कि तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जबकि हकीकत में डॉ. चंद्रा नियमों के दायरे में रहकर पूरी पारदर्शिता के साथ कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं.

5 मेंबर बेंच पर भी उठे सवाल
 
डॉ. चंद्रा की ओर से वकील ने NCLAT की ओर से रीपेमेंट प्लान पर दोबारा विचार के लिए अचानक गठित 5 मेंबर वाली लार्जर बेंच की वैधानिकता पर भी कड़े सवाल उठाए. उन्होंने दलील दी कि कंपनी लॉ और IBC का सेक्शन 419(5) बेहद सीमित दायरा देता है, जिसके तहत जजों में मतभेद होने पर मामला किसी अन्य सदस्य के पास भेजा जाता है, न कि सीधे 5-मेंबर बेंच बना दी जाए. साथ ही ये सवाल भी उठाया गया कि आखिर ये बेंच कब बैठी और किस अधिकार के तहत केवल जुडिशियल मेंबर नीलेश शर्मा के उस ओपिनियन पर स्टे लगा दिया गया, जो प्लान की मंजूरी के पक्ष में था.
 
वकीलों ने लेंडर्स की ओर से फैलाए जा रहे इस नैरेटिव की भी हवा निकाल दी कि NCLT के तीनों मेंबर्स के विचार पूरी तरह अलग-थलग थे. अदालत के सामने रिकॉर्ड पेश करते हुए साबित किया गया कि जुडिशियल मेंबर अशोक कुमार भारद्वाज और नीलेश शर्मा, दोनों ही रीपेमेंट प्लान को मंजूरी देने के पक्ष में थे और सेक्शन 79 के तहत प्लान की वैधता पर दोनों पूरी तरह सहमत थे. उनका मामूली मतभेद केवल असहमत क्रेडिटर्स के ट्रीटमेंट को लेकर था. ऐसे में इस पूरे मामले को नए सिरे से लिटिगेशन में घसीटना पूरी तरह गलत और नियम के विरुद्ध है.

7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
 
डॉ. चंद्रा की ओर से इस मजबूत कानूनी दलीलों के आगे लेंडर्स के वकील बैकफुट पर आ गए और पहले तो अपनी अपीलें वापस लेने की बात करने लगे, लेकिन जब डॉ. चंद्रा के वकील ने अपीलों को ही अधूरा और डिफेक्टिव करार देते हुए इसका विरोध किया, तो लेंडर्स को अपने कदम पीछे खींचने पड़े. NCLAT ने डॉ. चंद्रा को 5-मेंबर बेंच के आदेश को अलग से चुनौती देने की पूरी छूट दी है और अगली सुनवाई 7 अक्टूबर तय की है, जिससे साफ है कि डॉ. चंद्रा तथ्यों और कानून के सहारे अपनी प्रतिष्ठा और साख की लड़ाई में बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement