6.5 करोड़ के प्रोपेगैंडा पर डॉ. सुभाष चंद्रा का पलटवार, NCLAT में बोले- बिना फाइनल ऑर्डर के बिगाड़ी जा रही छवि

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में डॉ. सुभाष चंद्रा के वकील ने साफ कर दिया कि 6.5 करोड़ के रीपेमेंट का प्रोपेगैंडा फैलाकर उनकी प्रतिष्ठा को जानबूझकर चोट पहुंचाई जा रही है.

बिना किसी फाइनल लीगल ऑर्डर के पिछले 15 दिनों से चल रहे भ्रामक मीडिया ट्रायल पर एस्सेल ग्रुप चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने अब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) में जोरदार कानूनी पलटवार किया है. ट्रिब्यूनल में डॉ. चंद्रा के वकील ने साफ कर दिया कि 6.5 करोड़ के रीपेमेंट का प्रोपेगैंडा फैलाकर उनकी प्रतिष्ठा को जानबूझकर चोट पहुंचाई जा रही है.



भारतीय मीडिया इंडस्ट्री के दिग्गज डॉ. सुभाष चंद्रा ने अपने खिलाफ गढ़ी जा रही मनगढ़ंत कहानियों को कोर्ट में तथ्यों के साथ पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है. National Company Law Appellate Tribunal यानी NCLAT में सुनवाई के दौरान डॉ. सुभाष चंद्रा के वकील सस्मित पात्रा ने साफ शब्दों में ट्रिब्यूनल को कहा कि जब रीपेमेंट प्लान को मंजूरी देने वाला कोई अंतिम आदेश अस्तित्व में ही नहीं है, तब 6.5 करोड़ रुपये की बात उछालकर देश भर में एक प्रतिष्ठित पर्सनल गारंटर की छवि बिगाड़ने की सोची-समझी साजिश की गई. हालांकि, लेंडर्स की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इसपर आपत्ति जताते हुए कहा कि कोर्ट की कार्यवाही का इस्तेमाल मीडिया में छपने वाले बयानों के लिए नहीं होना चाहिए. लेकिन डॉ. चंद्रा के पक्ष ने कोर्ट के सामने ये स्पष्ट किया कि तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जबकि हकीकत में डॉ. चंद्रा नियमों के दायरे में रहकर पूरी पारदर्शिता के साथ कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं.

5 मेंबर बेंच पर भी उठे सवाल



डॉ. चंद्रा की ओर से वकील ने NCLAT की ओर से रीपेमेंट प्लान पर दोबारा विचार के लिए अचानक गठित 5 मेंबर वाली लार्जर बेंच की वैधानिकता पर भी कड़े सवाल उठाए. उन्होंने दलील दी कि कंपनी लॉ और IBC का सेक्शन 419(5) बेहद सीमित दायरा देता है, जिसके तहत जजों में मतभेद होने पर मामला किसी अन्य सदस्य के पास भेजा जाता है, न कि सीधे 5-मेंबर बेंच बना दी जाए. साथ ही ये सवाल भी उठाया गया कि आखिर ये बेंच कब बैठी और किस अधिकार के तहत केवल जुडिशियल मेंबर नीलेश शर्मा के उस ओपिनियन पर स्टे लगा दिया गया, जो प्लान की मंजूरी के पक्ष में था.



वकीलों ने लेंडर्स की ओर से फैलाए जा रहे इस नैरेटिव की भी हवा निकाल दी कि NCLT के तीनों मेंबर्स के विचार पूरी तरह अलग-थलग थे. अदालत के सामने रिकॉर्ड पेश करते हुए साबित किया गया कि जुडिशियल मेंबर अशोक कुमार भारद्वाज और नीलेश शर्मा, दोनों ही रीपेमेंट प्लान को मंजूरी देने के पक्ष में थे और सेक्शन 79 के तहत प्लान की वैधता पर दोनों पूरी तरह सहमत थे. उनका मामूली मतभेद केवल असहमत क्रेडिटर्स के ट्रीटमेंट को लेकर था. ऐसे में इस पूरे मामले को नए सिरे से लिटिगेशन में घसीटना पूरी तरह गलत और नियम के विरुद्ध है.

7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई



डॉ. चंद्रा की ओर से इस मजबूत कानूनी दलीलों के आगे लेंडर्स के वकील बैकफुट पर आ गए और पहले तो अपनी अपीलें वापस लेने की बात करने लगे, लेकिन जब डॉ. चंद्रा के वकील ने अपीलों को ही अधूरा और डिफेक्टिव करार देते हुए इसका विरोध किया, तो लेंडर्स को अपने कदम पीछे खींचने पड़े. NCLAT ने डॉ. चंद्रा को 5-मेंबर बेंच के आदेश को अलग से चुनौती देने की पूरी छूट दी है और अगली सुनवाई 7 अक्टूबर तय की है, जिससे साफ है कि डॉ. चंद्रा तथ्यों और कानून के सहारे अपनी प्रतिष्ठा और साख की लड़ाई में बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं.