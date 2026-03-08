दुनिया से जाने के बाद भी कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद… डॉ. निशा वरदराजन की दर्दनाक दास्तां

Organ Donation Pledge: एक व्यक्ति का अंगदान कैसे लोगों की जिंदगी बचा सकता है? यह दुनिया से रुख़सत होने वाले अरविंद ने बता दिया. उनकी डॉक्टर पत्नी निशा वरदराजन के लिए यह फैसला आसान नहीं था.

डॉ. निशा वरदराजन ने चेन्नई में 27 साल तक इमरजेंसी डॉक्टर के रूप में काम किया था. अपने लंबे करियर में उन्होंने कई लोगों की जिंदगियां बचाई. उन्होंने कितने परिवारों को यह खुशखबरी भी दी कि आपका मरीज बिल्कुल ठीक है. चमत्कार हुआ है. लेकिन उनकी जिंदगी में एक मौका ऐसा आया जब उन्होंने खुद को एक नाजुक मोड़ पर खड़े पाया. वह ऑपरेशन थिएटर से निकलीं तो उनकी स्थिति ठीक नहीं थी. उनके दिल में अजीब से ख्याल थे. मन दुखी था.

वह चिकित्सा को समझती थीं. उन्हें विज्ञान पर भरोसा था. फैक्ट्स पर विश्वास करती थीं. लेकिन उस रात के लिए वह तैयार नहीं थीं, जब उन्हें खुद अस्पताल के पर्दे के दूसरी तरफ पीड़ित परिवार की तरह खड़ा होना पड़ा.

डॉ. निशा वरदराजन के पति अरविंद एक सिविल इंजीनियर थे. वह शांत, समझदार और एक इमोशनल इंसान थे. वे लोगों के दिलों में उतरकर रिश्ता बना लेते थे. सितंबर की एक देर शाम, जब वह श्रीपेरंबुदूर के पास एक साइट का निरीक्षण करके लौट रहे थे. उसी दौरान उनकी कार को एक तेज रफ्तार लॉरी ने टक्कर मार दी. यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था.

डॉ. निशा बताती है कि उनके पास एक अंजान नंबर से कॉल आया. पहले किसी पुलिस ऑफिसर और फिर किसी मेडिकल स्टाफ ने उनसे बात की. बताया गया कि उनके पति का एक्सीडेंट हो गया है. जब वह ट्रॉमा सेंटर पहुंची, उनके पति अरविंद का शुरुआती ट्रीटमेंट हो चुका था. अरविंद के गंभीर चोटें थीं. डॉक्टर निशा के साथ सालों से काम कर रहे डॉक्टर उनसे नजरें चुरा रहे थे. CT स्कैन से पता चला कि अरविंद के ब्रेन में चोट थी. उनके ब्रेन में सूजन थी. ब्लीडिंग थी. सर्जरी के अलावा कोई विकल्प नहीं था.

एक डॉक्टर के रूप में निशा ने किसी के कुछ कहने से पहले ही पति के भविष्य की तस्वीर समझ ली थी.लेकिन वह एक पत्नी के रूप में इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थीं. 2 दिनों तक वह अरविंद के पास बैठी रहीं. उनके हाथ को अपने हाथों में थामकर. उनके दिमाग में बवंडर उठ रहे थे. मन में तरह-तरह ख्याल आ रहे थे.

उनकी 17 साल की बेटी मीनल उनके कान में धीरे-धीरे बातें करती रही, अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम के बारे में, उस आवारा बिल्ली के बारे में जिसे अरविंद उनके अपार्टमेंट के बाहर रोज खाना खिलाते थे.

अरविंद का कई बार मेडिकल टेस्ट और चेकअप कराया गया. हर बार एक इंडिपेंडेंट स्पेशलिस्ट मरीज का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता. आखिर में मेडिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से ब्रेन डेथ की बात कही गई. ये वो शब्द थे, जिसने डॉक्टर निशा को सबसे बड़ा झटका दिया और उनके कानों में बार-बार यह बात गूंजने लगी.

थोड़ी देर बाद एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट कॉर्डिनेटर उनके पास आई. वह निशा को पेशेवर रूप से जानती थीं. दोनों ने पहले कई सेमिनारों में अंगदान के बारे में चर्चा की थी और लोगों को इसके बारे में जागरूक करते थे. डॉक्टर निशा खुद भी ब्रेन डेड मरीजों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट की वकालत करती थीं, लेकिन खुद के पति के बारे में ऐसा सोचना उनके लिए आसान नहीं था. वो एकदम शांत थीं. उनके मन में उथल-पुथल थी,

तभी कॉर्डिनेटर ने धीरे से उनसे कहा- डॉक्टर निशा! अरविंद ने तीन साल पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराते समय एक डोनर कार्ड पर साइन किया था. यह सुनकर निशा ने गहरी सांस छोड़ी. उन्हें उस दिन की याद आ गई जब अरविंद ने घर आने के बाद मजाक में अपना लैमिनेटेड कार्ड लहराते हुए कहा - देखो, मेरे जाने के बाद भी, मैं लोगों के काम आऊंगा.'

निशा उस समय अरविंद की इस बात पर मुस्कुरा दी थीं. उन्हें नहीं लगा था कि यह दिन उनकी जिंदगी में इतनी जल्दी आ जाएगा. यह बात उनकी बेटी मीनल वहां खड़ी होकर सुन रही थी. डॉक्टर निशा बता रही थीं कि ऑर्गन डोनेशन क्या होता है, जैसे - हार्ट, लिवर, किडनी और शायद लंग्स और कॉर्निया भी.

बेटी मीनल ने धीरे से पूछा- क्या इससे उन्हें दर्द होगा?. निशा ने मुश्किल से कहा- नहीं. ऐसी स्थित में किसी को दर्द महसूस नहीं होता. इस बात के बाद कमरे में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया.

फिर मीनल ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. उसने अपने बैग से अपने पिता की छोटी डायरी निकाली. जिसे अरविंद हमेशा साथ रखते थे. इसमें कभी प्रोजेक्ट के स्केच, कभी किराने की सूची, तो कभी अपने विचार लिखते थे. मीनल ने छह महीने पहले की तारीख वाला एक पन्ना खोला.

उसमें लिखा था- अगर मेरे साथ कुछ हो जाए, तो उससे कुछ अच्छा जरूर होना चाहिए. पुल लोगों को जोड़ते हैं, मौत के बाद भी. यह आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अंग दान का वचन दिया था. इसके बाद परिवार ने भी अंगदान के लिए सहमति दे दी. इसके बाद दक्षिण भारत में ट्रांसप्लांट नेटवर्क तुरंत सक्रिय हो गया.

बेंगलुरु में 25 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपर कवीराज एक गंभीर लीवर बीमारी से लड़ रहा था. उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी और उसकी ताकत धीरे-धीरे खत्म हो रही थी. उसके माता-पिता अस्पताल के बिस्तर पर उसे कमजोर होते देखते हुए असहाय थे.

वहीं, हैदराबाद में आठ साल के जुड़वां बच्चे पैदा हुए थे. तकदीर का खेल देखिए वो जन्म से दिल की एक दुर्लभ बीमारी के साथ पैदा हुए थे. दिवित को ज्यादा दिक्कत थी. उस मासूम ने खेल के मैदान और पार्क से ज्यादा जन्मदिन हॉस्पिटल में बिताए थे. इसी तरह कोच्चि में, एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल लीलम्मा की आखों की रोशनी पांच सालों में घटते-घटते लगभग खत्म हो गई थी.

डॉक्टर की कई टीमें एक साथ काम कर रही है. ऑर्गन कॉर्डिनेटर की मदद से डॉ. निशा वरदराजन के पति अरविंद के अंगों को बहुत ध्यान से क्रॉस-चेक करके मैच कराया गया. ब्लड ग्रुप, टिशू कम्पैटिबिलिटी और मेडिकल अर्जेंसी जैसी चीजों को जांचा गया. जब सब कुछ ठीक हुआ तो फ्लाइट्स का इंतजाम किया गया. पुलिस से बात करके ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए. सर्जिकल टीमें पूरी मुस्तैदी से तैयार रखी गईं.

डॉक्टर निशा ने रिट्रीवल सर्जरी कभी नहीं देखी थी. वह हॉस्पिटल परिसर में उस जगह एकदम शांत बैठी थीं, जहां से वो सैकड़ों बार गुजरी होंगी. लेकिन जब पति के अंग दान किए जा रहे थे, वो उनके लिए आसान नहीं था. लेकिन उनके दिल में कुछ जिंदगियां बचने का संतोष था. कुछ घंटों बाद खबर आई कि लिवर ट्रांसप्लांट सफल रहा. किडनी ने फौरन काम करना शुरू कर दिया. इसी तरह कॉर्नियल रिट्रीवल का काम पूरा हो गया.

सर्जरी के बाद जिस अरविंद ने नदियों और सड़कों पर पुल बनाए थे, वो खुद कुछ अजनबियों के बीच एक अनदेखा पुल बन चुका था. हालांकि, यह डॉ. निशा के लिए कई हफ्तों तक आसान नहीं रहा. दिल से पति की यादें कम नहीं हो रही थीं, मन उदास रहता था. जीवनसाथी साथ नहीं था. निशा के कानों में वो आवाज गूंजती थी, जो अरविंद हर सुबह गुनगनाते थे. अरविंद के बिना घर अजीब सा लगता था. उनका इंजीनियरिंग हेलमेट भी उसी शेल्फ पर रखा था, जहां वो रखा जाता था. बेटी मीनल अक्सर पापा को याद करते समय डायनिंग टेबल पर एक्स्ट्रा प्लेट अलग रख देती थी

अंगदान लोगों को जिंदगी ही नहीं, बल्कि एक विरासत भी देता है. यह बताता है कि कामयाबी का मकसद सिर्फ प्रोफेशनल उपलब्धियां या धन-दौलत जमा करने तक सीमित नहीं है. कभी-कभी, हम जो सबसे टिकाऊ पुल बनाते हैं, वो बायोलॉजिकल होता है. ऑक्सीजन ले जाना, खून को फिल्टर करना, उन शरीरों में नजर वापस लाना जिनसे हम कभी नहीं मिलेंगे.

परिवार को ऐसे फैसलों के लिए आगे बढ़ना चाहिए. उनको समझना होगा कि उनके किसी अपने का Organ Donation दूसरों को नई जिंदगी दे सकता है. डाक्टर निशा वरदराजन और अरिवंद का फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि इंसानी शरीर, मौत के बाद भी, जिंदगी की सेवा करते रह सकते हैं और शायद यही सबसे मज़बूत रिश्ता है.

भारत में ऑर्गन डोनेशन रजिस्ट्रेशन का काम नेशनल ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइज़ेशन (NOTTO) करता है. यह विभाग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत काम करता है. 18+ उम्र के नागरिक notto.abdm.gov.in पर ऑनलाइन या फॉर्म 7 भरकर ऑर्गन डोनेट करने का वादा कर सकते हैं. रजिस्टर्ड डोनर को एक डोनर कार्ड मिलता है, जो दानदाता के नेक इरादों को दिखाता है.

