दहेज के कारण देश में हर रोज 16 बेटियों की जा रही जान! NCRB रिपोर्ट पढ़कर कांप जाएंगे, सबसे खतरनाक राज्य कौन-सा?

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के नवीनतम आंकड़े भारत में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं.

आज भारत टेक्नोलॉजी और विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की बात करता है, लेकिन समाज का एक कड़वा सच अब भी हजारों महिलाओं की जान ले रहा है, जो है दहेज. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के 2024 के आंकड़े बताते हैं कि आज के आधुनिक दौर में भी 'दहेज' जैसी कुप्रथा हमारे समाज की जड़ों को खोखला कर रही है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, देश में सिर्फ एक साल के भीतर 5,737 महिलाओं की मौत दहेज के कारण हुई.

सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश और बिहार से सामने आए हैं, जबकि घरेलू हिंसा के आंकड़े भी बेहद डराने वाले हैं. ये सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि उन बेटियों की कहानियां हैं जिन्हें शादी के बाद प्रताड़ना, हिंसा और लालच की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी. सवाल यह है कि आखिर कानून और जागरूकता के बावजूद दहेज जैसी कुप्रथा अब तक खत्म क्यों नहीं हो पाई?

हर रोज कम से कम 16 बेटियों की मौत

साल 2024 में भारत में दहेज के कारण कुल 5,737 महिलाओं की मौत दर्ज की गई. अगर इसे औसत में देखें, तो प्रति एक लाख महिलाओं की आबादी पर दहेज हत्या की राष्ट्रीय दर 0.8 है. इसके अलावा हर रोज कम से कम 16 बेटियां दहेज की आग में झोंकी जा रही हैं. ये आंकड़े सिर्फ वो हैं जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं, असल संख्या शायद इससे कहीं अधिक हो सकती है.

सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य

डेटा के मुताबिक, उत्तर प्रदेश और बिहार इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 2,038 मामले दर्ज हुए. इसकी दर 1.8 (प्रति लाख महिला आबादी) है, जो राष्ट्रीय औसत से दोगुने से भी ज्यादा है. बिहार में 1,078 मामले सामने आए और यहां की दर 1.7 रही. हैरानी की बात यह है कि बिहार में दहेज हत्याएं तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वहां घरेलू क्रूरता के दर्ज मामले काफी कम (3.0) हैं. इसका मतलब यह हो सकता है कि वहां हिंसा की रिपोर्टिंग कम होती है और मामला सीधे मौत तक पहुंचने पर ही पुलिस तक आता है.

घर के अंदर का खौफनाक सच

सिर्फ मौत ही नहीं, शादीशुदा महिलाओं के साथ होने वाली मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं. घरेलू क्रूरता (पति या रिश्तेदारों द्वारा जुल्म) की राष्ट्रीय औसत दर 17.6 है. तेलंगाना इस मामले में देश में सबसे आगे है, जहां यह दर 52.8 है. दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां दहेज हत्या और घरेलू हिंसा, दोनों ही राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर हैं. यानी इन राज्यों में महिलाएं घर के अंदर भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं.

क्या कहते हैं ये आंकड़े?

इन आंकड़ों को गहराई से देखें तो कुछ और दुखद बातें सामने आती हैं. तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में दहेज हत्या की दर तो औसत है, लेकिन वहां घरेलू हिंसा की रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा है. इसका एक पहलू यह भी हो सकता है कि वहां की महिलाएं अपने हक के लिए आवाज उठा रही हैं और मामले दर्ज करा रही हैं.

सुरक्षित राज्य कौन से?

उत्तराखंड, असम, पंजाब, गोवा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में स्थिति बाकी देश के मुकाबले थोड़ी बेहतर है. यहां दहेज हत्या और घरेलू हिंसा, दोनों की दर राष्ट्रीय औसत से नीचे है. लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार जैसे केंद्र शासित प्रदेशों और मिजोरम, नागालैंड जैसे राज्यों में 2024 में दहेज हत्या का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ, जो एक सकारात्मक संकेत है.

कानून क्या है?

भारत में दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं. 2024 के इन आंकड़ों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80 और IPC की धारा 304B के तहत मामले दर्ज किए गए हैं. हालांकि, सिर्फ कानून बना देने से यह कुप्रथा खत्म नहीं होगी. जब तक समाज में 'बेटी की शादी' को एक सौदे की तरह देखा जाएगा, तब तक ये आंकड़े हमें डराते रहेंगे.

उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जहां संख्या हजारों में है, वहां सामाजिक जागरूकता और सख्त पुलिस कार्रवाई की सख्त जरूरत है. वहीं, तेलंगाना जैसे राज्यों में घरेलू हिंसा की उच्च दर बताती है कि हमें पुरुषों की मानसिकता और पारिवारिक ढांचे पर काम करने की आवश्यकता है. हमें यह समझना होगा कि दहेज सम्मान नहीं, बल्कि एक अपराध है जो अंततः किसी की जान ले लेता है.