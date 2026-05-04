भबानीपुर सीट हारीं ममता बनर्जी, बंगाल की जनता ने दीदी को दिया डबल झटका

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पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को डबल झटका लगा है. दीदी के हाथ से सरकार तो गई ही, भबानीपुर विधानसभा सीट भी चली गई है. इस सीट पर बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने उन्हें हरा दिया है.
पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को दोहरा झटका दिया है. 15 साल से बंगाल की सत्ता में काबिज ममता बनर्जी की सरकार को जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है. इसके साथ ही ममता बनर्जी भबानीपुर सीट हार गई हैं. बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने 15,105 वोटों के मार्जिन से ममता बनर्जी को हरा दिया है. यह दूसरी बार है जब सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनाव हराया है.
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भबानीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी को 73,917 वोट मिले. ममता बनर्जी को उन्होंने 15,105 वोटों के मार्जिन से हरा दिया. ममता बनर्जी को इस सीट पर 58812 वोट मिले. भबानीपुर सीट पर पहली बार बीजेपी की जीत हुई है.
यह दूसरी बार है जब सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनाव में हराया है. साल 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर सुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी का मुकाबला हुआ था. इस चुनाव में ममता और सुवेंदु अधिकारी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी. सुवेंदु ने केवल 1956 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीता था.
पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है. 4 मई की रात 10 बजे तक 260 सीटों पर नतीजे घोषित हुए हैं. इनमें से 190 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है. वहीं, TMC ने 64 सीटों पर जीत दर्ज की है. कांग्रेस, लेफ्ट और अन्य को टोटल 6 सीटों पर जीत मिली है. 33 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है, जिनमें से 17 पर बीजेपी और 16 पर टीएमसी आगे चल रही है. 293 में से लगभग 207 सीटें बीजेपी जीत रही है. जबकि 15 साल तक सत्ता में काबिज रही टीएमसी 80 सीटों पर सिमटती दिख रही है.