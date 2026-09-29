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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

दोगुनी पार्किंग फीस और 50% वर्क फ्रॉम होम का विंटर फॉर्मूला... 5 पॉइंट्स में समझें दिल्ली सरकार का पॉल्यूशन प्लान

दिल्ली सरकार ने सर्दियों के आने वाले महीनों में दिल्ली को गैस चैंबर बनने से बचाने के लिए कई अहम उपायों का ऐलान किया है, जानें इनके बारे में विस्तार से...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 29, 2026, 02:01 PM IST

दोगुनी पार्किंग फीस और 50% वर्क फ्रॉम होम का विंटर फॉर्मूला... 5 पॉइंट्स में समझें दिल्ली सरकार का पॉल्यूशन प्लान

सर्दियों में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए केंद्र के साथ-साथ दिल्ली सरकार मुस्तैद. (Image Credit: ANI)

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  • दिल्ली सरकार ने सर्दियों में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कई उपायों का किया ऐलान
  • नो PUC नो फ्यूल पॉलिसी में बिना सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को नहीं मिलेगा फ्यूल
  • निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर 1 नवंबर से लग जाएगा बैन

हर साल सर्दियों में दिल्ली-एनसीआर गैस चैंबर में तब्दील हो जाता है. यहां के स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि पशु-पक्षी भी अक्टूबर से लेकर फरवरी तक के महीनों में दमघोंटू जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होते हैं. सरकारें हर साल प्रदूषण को कम करने के लिए उचित कदम उठाने का वादा और दावा तो करती हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद धरातल पर स्थिति भयावह ही बनी रहती है. 

इस बार भी सर्दियों से पहले लोगों की निगाहें दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर टिकी हुई हैं. दिल्ली सरकार ने भी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए आने वाले महीनों में दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर को कंट्रोल में रखने के लिए अभी से प्लानिंग शुरू कर दी है. 

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोमवार, 28 सितंबर 2026 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा समेत कई केंद्रीय और राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मीटिंग के बाद प्रदूषण को रोकने के लिए कई उपायों का ऐलान किया है-

1. 50% वर्क फ्रॉम होम

दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर 2026 से सरकारी ऑफिसों में अलग-अलग टाइमिंग लागू की है और सरकारी और प्राइवेट दोनों ही ऑफिसों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है. दिल्ली नगर निगम के ऑफिस सर्दियों के दौरान सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक और दिल्ली सरकार के ऑफिस सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुले रहेंगे. 

ऑफिस जाने की अलग-अलग टाइमिंग इसलिए अलग-अलग रखी गई है जिससे सड़कों पर पीक आवर के दौरान ट्रैफिक को कम किया जा सके. प्राइवेट ऑफिसों को भी कारपूलिंग, राइड-शेयरिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है. जरूरी और आपातकालीन सेवाओं को इस एक्शन प्लान के तहत छूट दी गई है. 

दिल्ली में कैसे होगा पॉल्यूशन कंट्रोल?

2. नो PUC नो फ्यूल पॉलिसी

दिल्ली के पेट्रोल पंपों को सिर्फ उन वाहनों में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी भरने की इजाजत होगी जिसके पास वैध पीयूसी यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होगा. इसे फिजिकल सर्टिफिकेट, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकगनिशन सिस्टम्स या इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस जैसे VAHAN के जरिए चेक किया जा सकता है. 

दिल्ली सरकार ने 1 अक्टूबर से अमान्य पीयूसी सर्टिफिकेट वाले वाहनों के खिलाफ अभियान का भी ऐलान किया है. इस योजना में 1 नवंबर से 31 जनवरी के बीच दिल्ली के बाहर के रजिस्टर्ड उन वाहनों की एंट्री और आने-जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है जो BS-6 एमिशन स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करते. लेकिन इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन, आपातकालीन सेवाएं और दूसरी छूट मिली कैटिगरी इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आती.

3. सड़कों पर दौड़ेंगी 150 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बस

दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों की संख्या फिलहाल 5088 है. सरकार के मुताबिक, 150 इलेक्ट्रिक बसें और सड़कों पर उतारी जाएंगी जिससे ई बसों की कुल संख्या 5238 हो जाएंगी. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने बताया कि एयर क्वॉलिटी और ट्रैफिक जाम वाले हॉटस्पॉट इलाकों के आसपास की गतिविधियों को  कंट्रोल में रखने के लिए व्यापक योजना बनाई गई है. उन्होंने कहा कि हम श्मशान घाट, कचरे को डंप करने वाली जगहों और निर्माण और तोड़फोड़ वाली जगहों की डंपिंग साइट्स पर फोकस कर रहे हैं. प्रबंधन अधिकारियों के माध्यम से काम किया जा रहा है. अब तक पहचाने गए 62 पॉल्यूशन हॉटस्पॉट में से 42 पर प्रदूषण के स्तर को पहले से ही कंट्रोल किया जा रहा है, बाकी बची हुई जगहों पर भी काम जारी है. 

4. पार्किंग चार्ज हो जाएगी डबल

1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक ऑथराइज्ड पार्किंस साइट्स पर गाड़ियां पार्क करने की फीस दोगुनी हो जाएगी. वहीं, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से संचालित होने वाली पार्किंग की सुविधाओं को इस प्रावधान से छूट दी गई है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी इससे छूट मिली हुई है.

दिल्ली के सभी 500 ANPR कैमरायुक्त पेट्रोल पंपों पर पुराने और अपनी समयसीमा पूरी कर चुके वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा. अक्टूबर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और नवंबर में पीयूसी सेंटर को अपग्रेड करने की भी सरकार की प्लानिंग है. इसके अलावा करीब 2.5 लाख वाहनों का तीन ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के जरिए  फिटनेस टेस्ट किया जाएगा. 

5. 1 नवंबर से निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर बैन

1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक उन सभी निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे, जो धूल पैदा करते हैं.  वहीं, 10 दिसंबर से 20 जनवरी 2027 पर ऐसे कामों पर और भी सख्त पाबंदी रहेगी. पिछले महीने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि 500 स्क्वॉयर मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल वाले निर्माण साइट्स  की निगरानी दिल्ली सरकार के डस्ट पोर्टल और एआई-इनेबल्ड कैमरा के जरिए की जाएगी.

Pollution Control

पिछले कई साल में दिल्ली ने सर्दियों में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कई कड़े फैसले लिए हैं. इसमें ऑड-इवेन पॉलिसी भी शामिल रही है, जिसमें एमिशन को कम करने और पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए ऑड और इवेन नंबर की गाड़ियों को बारी-बारी से सड़कों पर चलने की इजाजत दी गई थी. हालांकि, दिल्ली में प्रदूषण की वजह गाड़ियों से निकलने वाले उत्सर्जन के साथ धूल, इंडस्ट्रियल और दूसरे स्रोत भी हैं. इसके अलावा पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा में फसलों को काटने के बाद उसके बचे हुए अवशेषों को जलाना भी वायु प्रदूषण के बड़े कारण के रूप में पहचाना गया है. अब देखना होगा कि इस साल दिल्ली सरकार की पहले से यह मुस्तैदी दिल्लीवासियों को दमघोंटू प्रदूषण से राहत देते में कामयाब हो पाती है या नहीं. 

यह भी पढ़ें- 28 दिन का 'रिचार्ज स्कैम' अब होगी कल की बात... टेलिकॉम रेगुलेशन 2026 से मिली कौन-सी 3 राहत?

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