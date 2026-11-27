मुंबई पुलिस ने CJP फाउंडर अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास के खिलाफ एक दिन पहले ही लुकआउट सर्कुलर जारी किया है.

लुकआउट सर्कुलर जारी होने पर भड़के कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके (Abhijeet Dipke) ने मुंबई पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दी. अभिजीत दिपके ने नागपुर में एक रैली के दौरान यह बात कही. इस रैली का आयोजन तब किया गया था जब मुंबई पुलिस ने 2 अक्टूबर के CJP प्रोटेस्ट से जुड़ी एक FIR के सिलसिले में अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LoC) जारी किया था.

गिरफ्तार करने की दी चुनौती

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, दिपके ने कहा, 'मुंबई पुलिस ने मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है. यहां पुलिस बंदोबस्त है और वे मुझे ढूंढ रहे हैं. अभिजीत दिपके कहां हैं? मैं यहां संविधान चौक पर हूं. आप क्या करेंगे? मुझे गिरफ्तार कर लो.' संविधान दिवस पर संविधान चौक पर CJP की 'लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ' रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं दो बार जेल जा चुका हूं. मुझे जेल का डर मत दिखाओ.'

किन धाराओं में दर्ज है FIR

मुंबई पुलिस की FIR में ऑर्गनाइजर और 400 से 500 अज्ञात लोगों के नाम हैं, जिन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 189और 223 के तहत गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने और एक सरकारी कर्मचारी के आदेश को न मानने का आरोप है. नागपुर रैली में, दिपके ने BJP की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि देश भर के इंस्टीट्यूशन को हाईजैक कर लिया गया है.

'संविधान के खिलाफ काम कर रही सरकार'

उन्होंने कहा, 'सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है. एक भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं बचा है जिसे हाईजैक न किया गया हो.' उन्होंने सरकार के डराने-धमकाने के इस्तेमाल के खिलाफ भी चेतावनी दी. दिपके ने कहा, 'आपने लोगों को डराकर देश को बर्बाद कर दिया है, लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दो और साल तक जितना चाहें उतना डर ​​दिखाइए. 2029 आ रहा है. यह जंतर-मंतर के बाद का भारत है.'

Mumbai Police has issued lookout circulars (LoCs) against CJP leaders Abhijeet Dipke, Ashutosh Ranka and Saurav Das, over the FIR linked to the CJP Mumbai protest at Dadar Shivaji Park on Gandhi Jayanti: Mumbai Police November 26, 2026

गांव-गांव पहुंचेगी CJP

CJP के को-कन्वीनर आशुतोष रांका ने कहा कि पार्टी बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शनों से आगे बढ़कर अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाएगी. उन्होंने कहा, 'हम हर गांव में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और युवाओं को आवाज देंगे.' सौरव दास की एक अलग कानूनी चुनौती के बीच ये LOCs आए हैं, जिन्हें 23 नवंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूनाइटेड किंगडम की फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया था.

सौरव को एयरपोर्ट पर रोका गया

सौरव को ऑक्सफोर्ड में एक पैनल डिस्कशन में शामिल होना था. गुरुवार (नवंबर, 26, 2026) को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान, केंद्र ने जस्टिस अमित महाजन को बताया कि महाराष्ट्र पुलिस के अनुरोध पर यात्रा पर रोक लगाई गई थी. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने रिकॉर्ड चेक के दौरान दास के एजुकेशनल बैकग्राउंड, पते और पेरेंटेज में अंतर का हवाला दिया.

क्या बोले सौरव के वकील

सौरव दास की ओर से पेश सीनियर वकील अखिल सिब्बल ने तर्क दिया कि उनके क्लाइंट को पहले से कोई नोटिस या LOC ऑर्डर नहीं मिला था. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, सिब्बल ने कोर्ट से कहा, 'उनके पास एक वैलिड पासपोर्ट और एक वैलिड वीजा है. उन्हें यात्रा करने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि यह उनका फंडामेंटल राइट है.'



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