Cough Syrup: 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह

दो साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न देंने की सलाह दी जा रही है. एमपी और राजस्थान में सर्दी-खांसी के बाद कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये अपील की है.

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कफ सिरप पर एक एडवाइजरी जारी की है. इसमें दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी-ज़ुकाम की दवाएँ न देने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) द्वारा मध्य प्रदेश में कथित रूप से दूषित कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत के मामलों की सूचना मिलने के बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं. इस बीच, मध्य प्रदेश में जाँचे गए किसी भी सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) या एथिलीन ग्लाइकॉल (EG) नहीं पाया गया. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जाँच में यह भी पाया गया है कि ये तत्व किडनी को गंभीर नुकसान पहुँचा सकते हैं.



स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डीजीएचएस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, "पाँच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप की सिफारिश नहीं की जाती है. साथ ही, बुजुर्गों के लिए भी, इनका उपयोग सावधानीपूर्वक नैदानिक ​​मूल्यांकन, कड़ी निगरानी और उचित खुराक के सख्त पालन के आधार पर किया जाना चाहिए."

डीजीएचएस की डॉ. सुनीता शर्मा ने कहा कि लोगों को कफ सिरप के संबंध में डॉक्टर के निर्देशों का पालन करने के लिए जागरूक करना ज़रूरी है. बच्चों में होने वाली तीव्र खांसी अक्सर अपने आप ठीक हो जाती है और अक्सर बिना दवा के भी.



केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कफ सिरप के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है. इसमें निर्देश दिया गया है कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाइयाँ न दी जाएँ, और सभी स्वास्थ्य केंद्रों और डायग्नोस्टिक इकाइयों को उचित रूप से तैयार किए गए उत्पादों की खरीद और वितरण सुनिश्चित करना चाहिए.

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, "देखभाल के इस मानक को बनाए रखने के लिए, सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों के डॉक्टरों और फार्मासिस्टों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है. सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभागों, जिला स्वास्थ्य अधिकारियों और नैदानिक ​​प्रतिष्ठानों/स्वास्थ्य केंद्रों को सरकारी औषधालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में इस निर्देश को लागू और प्रसारित करना आवश्यक है."



हाल ही में, मध्य प्रदेश में कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत की खबरें आईं. इस संबंध में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी), केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की एक संयुक्त टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और विभिन्न सिरप के नमूने एकत्र किए.

किसी भी नमूने में डायएथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) या एथिलीन ग्लाइकॉल (ईजी) जैसे किडनी को नुकसान पहुँचाने वाले कोई गंभीर तत्व नहीं पाए गए. मध्य प्रदेश राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने भी तीन नमूनों की जाँच की और डीईजी/ईजी की अनुपस्थिति की पुष्टि की. राजस्थान में दो बच्चों की मौत की खबर के संबंध में, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संबंधित उत्पाद में प्रोपिलीन ग्लाइकॉल नहीं है, जो डीईजी/ईजी संदूषण का एक संभावित स्रोत है.

