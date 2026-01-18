ट्रंप ने 'गाजा पीस बोर्ड' में शामिल होने के लिए भारत को भेजा न्योता, पाकिस्तान भी होगा शामिल

भारत को 'गाजा पीस बोर्ड' में शामिल होने के लिए न्योता ऐसे समय में आया है, जब नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच रिश्ते एक ट्रेड डील न हो पाने को लेकर तनाव चल रहा है.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'गाजा पीस बोर्ड' में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है. ट्रंप ने 15 जनवरी को इस बोर्ड का ऐलान किया था. जिसका उद्देश्य गाजा में शांति, पुनर्निर्माण और नई शासन व्यवस्था लागू करने करने का है. यह भारत 'शांतिदूत' के तौर पर इसमें काम करेगा. गौरतलब है कि युद्धविराम के बावजूद इजरायल लगातार गाजा पर हमला कर रहा है.

भारत सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि 'गाजा पीस बोर्ड' में शामिल के लिए भारत को अमेरिका ने न्योता भेजा है. हालांकि, भारत इस पहल में शामिल होगा या नहीं इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

भारत को यह न्योता ऐसे समय में आया है, जब नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच रिश्ते एक ट्रेड डील न हो पाने की वजह से तनाव चल रहा है, जिससे अमेरिका को भारत के एक्सपोर्ट पर टैरिफ कम हो जाएगा. अमेरिका ने भारत पर अभी 50% टैरिफ लगा रखा है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है.

पाकिस्तान को भी मिला न्योता

ट्रंप ने इस पहल के लिए करीब 60 देशों को न्योता दिया है, जिसमें भारत का पड़ोसी पाकिस्तान भी शामिल है. एक दिन पहले ही पाकिस्तान सरकार ने कहा था कि वह गाजा के फिलिस्तीनी इलाके में शांति और सुरक्षा के लिए इंटरनेशनल कोशिशों में शामिल होगा.

शांति समझौते के लिए 20 बिंदु

यह पीस बोर्ड 20 बिंदुओं की शांति योजनाओं पर आधारित है. जिसमें ट्रंप ने कुछ ऐसी शर्तें लगाई हैं, जिन्हें इजरायल और गाजा मानेंगे तभी शांति समझौता होगा. टैरिफ और मिलिट्री अटैक से दुनिया भर में तबाही मचाने वाले ट्रंप अब गाजा के जरिए शांति की शुरुआत करने जा रहे हैं. हालांकि, यह कितना कारगर साबित होगा, यह तो आने वाला समय बताएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से