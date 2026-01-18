FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ट्रंप ने 'गाजा पीस बोर्ड' में शामिल होने के लिए भारत को भेजा न्योता, पाकिस्तान भी होगा शामिल

ट्रंप ने 'गाजा पीस बोर्ड' में शामिल होने के लिए भारत को भेजा न्योता, पाकिस्तान भी होगा शामिल

Iran का वो सुरक्षा घेरा, जिसे न इराक भेद पाया और न ही अमेरिका, जानें खामेनेई की सबसे बड़ी ताकत

Iran का वो सुरक्षा घेरा, जिसे न इराक भेद पाया और न ही अमेरिका, जानें खामेनेई की सबसे बड़ी ताकत

Today Horoscope 19 January: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग

भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम

TV Highest Paid Actress: TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो अनुपमा को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट..

TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो रुपाली गांगुली को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट

Homeभारत

भारत

ट्रंप ने 'गाजा पीस बोर्ड' में शामिल होने के लिए भारत को भेजा न्योता, पाकिस्तान भी होगा शामिल

भारत को 'गाजा पीस बोर्ड' में शामिल होने के लिए न्योता ऐसे समय में आया है, जब नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच रिश्ते एक ट्रेड डील न हो पाने को लेकर तनाव चल रहा है.

Latest News

रईश खान

Updated : Jan 19, 2026, 12:04 AM IST

ट्रंप ने 'गाजा पीस बोर्ड' में शामिल होने के लिए भारत को भेजा न्योता, पाकिस्तान भी होगा शामिल

Donald Trump And Narendra Modi

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'गाजा पीस बोर्ड' में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है. ट्रंप ने 15 जनवरी को इस बोर्ड का ऐलान किया था. जिसका उद्देश्य गाजा में शांति, पुनर्निर्माण और नई शासन व्यवस्था लागू करने करने का है. यह भारत 'शांतिदूत' के तौर पर इसमें काम करेगा. गौरतलब है कि युद्धविराम के बावजूद इजरायल लगातार गाजा पर हमला कर रहा है.

भारत सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि 'गाजा पीस बोर्ड' में शामिल के लिए भारत को अमेरिका ने न्योता भेजा है. हालांकि, भारत इस पहल में शामिल होगा या नहीं इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

भारत को यह न्योता ऐसे समय में आया है, जब नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच रिश्ते एक ट्रेड डील न हो पाने की वजह से तनाव चल रहा है, जिससे अमेरिका को भारत के एक्सपोर्ट पर टैरिफ कम हो जाएगा. अमेरिका ने भारत पर अभी 50% टैरिफ लगा रखा है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है.

पाकिस्तान को भी मिला न्योता

ट्रंप ने इस पहल के लिए करीब 60 देशों को न्योता दिया है, जिसमें भारत का पड़ोसी पाकिस्तान भी शामिल है. एक दिन पहले ही पाकिस्तान सरकार ने कहा था कि वह गाजा के फिलिस्तीनी इलाके में शांति और सुरक्षा के लिए इंटरनेशनल कोशिशों में शामिल होगा.

शांति समझौते के लिए 20 बिंदु

यह पीस बोर्ड 20 बिंदुओं की शांति योजनाओं पर आधारित है. जिसमें ट्रंप ने कुछ ऐसी शर्तें लगाई हैं, जिन्हें इजरायल और गाजा मानेंगे तभी शांति समझौता होगा. टैरिफ और मिलिट्री अटैक से दुनिया भर में तबाही मचाने वाले ट्रंप अब गाजा के जरिए शांति की शुरुआत करने जा रहे हैं. हालांकि, यह कितना कारगर साबित होगा, यह  तो आने वाला समय बताएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग
भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम
TV Highest Paid Actress: TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो अनुपमा को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट..
TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो रुपाली गांगुली को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट
2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका
2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका
OTT Trending: 2059 करोड़ की कमाई करने वाली 10 साल पुरानी वो फिल्म, आज भी OTT पर है नंबर 1; IMDb ने दी 8.3 रेटिंग
OTT Trending: 2059 करोड़ की कमाई करने वाली 10 साल पुरानी वो फिल्म, आज भी OTT पर है नंबर 1; IMDb ने दी 8.3 रेटिंग
MORE
Advertisement
धर्म
17 January Aaj ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? किसे मिलेगा लाभ और किसे बरतनी होगी सावधानी
आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? किसे मिलेगा लाभ और किसे बरतनी होगी सावधानी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
Marriage Age Zodiac Signs: कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज
कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज
Numerology: अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
MORE
Advertisement