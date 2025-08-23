डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत घोषित किया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को सर्जियो गोर को भारत में अगले अमेरिकी राजदूत और दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में घोषित किया.

टुथ सोशल पर घोषणा करते हुए डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, " उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि वह सर्जियो गोर को भारत गणराज्य में अगले संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत और दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में पदोन्नत कर रहे हैं.

राष्ट्रपति कार्मिक के निदेशक के रूप में सर्जियो और उनकी टीम ने रिकॉर्ड समय में उनकी संघीय सरकार के हर विभाग में लगभग 4,000 अमेरिका फर्स्ट पैट्रियट्स को नियुक्त किया है उनके विभाग और एजेंसियां 95% से अधिक भरी हुई हैं. सर्जियो अपनी पुष्टि तक व्हाइट हाउस में अपनी वर्तमान भूमिका में बने रहेंगे. गोर को "महान मित्र" कहकर संबोधित करते हुए ट्रंप ने उन पर अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया तथा व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति कार्मिक कार्यालय में उनके योगदान का उल्लेख किया.

ट्रंप ने कहा कि सर्जियो एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कई सालों से उनके साथ हैं. उन्होंने उनके ऐतिहासिक राष्ट्रपति चुनाव अभियानों पर काम किया, उनकी बेस्टसेलिंग किताबें प्रकाशित कीं और उनके आंदोलन को समर्थन देने वाले सबसे बड़े सुपर पैक्स में से एक का संचालन किया.

राष्ट्रपति कार्मिक निदेशक के रूप में सर्जियो की भूमिका अमेरिकी जनता से मिले अभूतपूर्व जनादेश को पूरा करने में बेहद अहम रही है. दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इस क्षेत्र के लिए, यह ज़रूरी है कि उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर वह पूरी तरह भरोसा कर सकें कि वह उनके एजेंडे को पूरा करेगा और अमेरिका को फिर से महान बनाने में उनकी मदद करेगा. ट्रंप ने टुथ सोशल पर लिखा कि सर्जियो एक बेहतरीन राजदूत साबित होंगे. बधाई हो सर्जियो.

सर्जियो गोर एरिक गार्सेटी की जगह लेंगे, जिन्होंने 11 मई, 2023 से 20 जनवरी, 2025 तक सेवा की. गार्सेटी से पहले, केनेथ जस्टर ने 23 नवंबर, 2017 से 20 जनवरी, 2021 तक पद संभाला था. गार्सेटी के जाने के बाद से, भारत में अमेरिकी दूतावास का नेतृत्व अंतरिम चार्ज डी'एफ़ेयर जोर्गन के. एंड्रयूज कर रहे हैं, जिन्होंने 20 जनवरी, 2025 को पदभार संभाला.

अपने अंतिम सप्ताहों में राजदूत गार्सेटी ने कई भाषण दिए, जिनमें उन्होंने पृथ्वी, समृद्धि और शांति के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत द्वारा की गई ऐतिहासिक प्रगति का जश्न मनाया.

भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में सर्जियो गोर की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब नई दिल्ली 50 प्रतिशत व्यापार शुल्कों से निपट रहा है, जिसमें रूस से तेल खरीद पर 25 प्रतिशत जुर्माना भी शामिल है.

