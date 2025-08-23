Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

TikTok की भारत में हो रही वापसी! 5 साल बाद वेबसाइट पर मिला यूजर्स को एक्सेस लेकिन...

डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत घोषित किया

Health Tips: वर्कआउट और जिम के दौरान युवाओं में बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामले, जानें कैसे करें इससे बचाव

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी की रात चांद देखना क्यों होता है वर्जित? गलती से दिख जाए चंद्रमा तो इस मंत्र को जरूर पढ़ें

Baby Boy Names: बेटे के लिए चुनें भगवान विष्णु से प्रेरित नाम, यहां देखें प्यारे और यूनिक नाम की लिस्ट

Ashwagandha Effects: सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है अश्वगंधा, लेकिन कई बार हो सकते हैं इससे नुकसान

Shani Amavasya 2025: आज शनि अमावस्या पर जरूर करें शनि चालीसा का पाठ, कम होंगे शनि दोष, साढ़ेसाती और ढैय्या के बुरे प्रभाव

कर्ज से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये 7 आसान और तेज तरीके

एक और कमाल करने को तैयार ISRO, खूबियां देख NASA भी मान जाएगा लोहा, यहां देखें फोटो

एनारॉक रिसर्च का दावा- 4 सालों में एनसीआर की इन 2 जगहों की वेल्यू 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी,जानें क्यों बढ़ रही कीमतें?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत घोषित किया

डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत घोषित किया

Health Tips: वर्कआउट और जिम के दौरान युवाओं में बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामले, जानें कैसे करें इससे बचाव

वर्कआउट और जिम के दौरान युवाओं में बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामले, जानें कैसे करें इससे बचाव

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी की रात चांद देखना क्यों होता है वर्जित? गलती से दिख जाए चंद्रमा तो इस मंत्र को जरूर पढ़ें

गणेश चतुर्थी की रात चांद देखना क्यों होता है वर्जित? गलती से दिख जाए चंद्रमा तो इस मंत्र को जरूर पढ़ें

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
TikTok की भारत में हो रही वापसी! 5 साल बाद वेबसाइट पर मिला यूजर्स को एक्सेस लेकिन...

TikTok की भारत में हो रही वापसी! 5 साल बाद वेबसाइट पर मिला यूजर्स को एक्सेस लेकिन...

Baby Boy Names: बेटे के लिए चुनें भगवान विष्णु से प्रेरित नाम, यहां देखें प्यारे और यूनिक नाम की लिस्ट

बेटे के लिए चुनें भगवान विष्णु से प्रेरित नाम, यहां देखें प्यारे और यूनिक नाम की लिस्ट

कर्ज से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये 7 आसान और तेज तरीके

कर्ज से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये 7 आसान और तेज तरीके

Homeभारत

भारत

डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत घोषित किया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को सर्जियो गोर को भारत में अगले अमेरिकी राजदूत और दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में घोषित किया.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 23, 2025, 06:55 AM IST

डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत घोषित किया

सर्जियो गोर होंग भारत में अमेरिका के अगले राजदूत

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

टुथ सोशल पर घोषणा करते हुए डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, " उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि वह सर्जियो गोर को भारत गणराज्य में अगले संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत और दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में पदोन्नत कर रहे हैं.

राष्ट्रपति कार्मिक के निदेशक के रूप में सर्जियो और उनकी टीम ने रिकॉर्ड समय में उनकी संघीय सरकार के हर विभाग में लगभग 4,000 अमेरिका फर्स्ट पैट्रियट्स को नियुक्त किया है उनके  विभाग और एजेंसियां 95% से अधिक भरी हुई हैं. सर्जियो अपनी पुष्टि तक व्हाइट हाउस में अपनी वर्तमान भूमिका में बने रहेंगे. गोर को "महान मित्र" कहकर संबोधित करते हुए ट्रंप ने उन पर अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया तथा व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति कार्मिक कार्यालय में उनके योगदान का उल्लेख किया.

ट्रंप ने कहा कि सर्जियो एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कई सालों से उनके साथ हैं. उन्होंने उनके ऐतिहासिक राष्ट्रपति चुनाव अभियानों पर काम किया, उनकी बेस्टसेलिंग किताबें प्रकाशित कीं और उनके आंदोलन को समर्थन देने वाले सबसे बड़े सुपर पैक्स में से एक का संचालन किया.

राष्ट्रपति कार्मिक निदेशक के रूप में सर्जियो की भूमिका अमेरिकी जनता से मिले अभूतपूर्व जनादेश को पूरा करने में बेहद अहम रही है. दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इस क्षेत्र के लिए, यह ज़रूरी है कि उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर वह पूरी तरह भरोसा कर सकें कि वह उनके एजेंडे को पूरा करेगा और अमेरिका को फिर से महान बनाने में उनकी मदद करेगा. ट्रंप ने टुथ सोशल पर लिखा कि सर्जियो एक बेहतरीन राजदूत साबित होंगे. बधाई हो सर्जियो.

सर्जियो गोर एरिक गार्सेटी की जगह लेंगे, जिन्होंने 11 मई, 2023 से 20 जनवरी, 2025 तक सेवा की. गार्सेटी से पहले, केनेथ जस्टर ने 23 नवंबर, 2017 से 20 जनवरी, 2021 तक पद संभाला था. गार्सेटी के जाने के बाद से, भारत में अमेरिकी दूतावास का नेतृत्व अंतरिम चार्ज डी'एफ़ेयर जोर्गन के. एंड्रयूज कर रहे हैं, जिन्होंने 20 जनवरी, 2025 को पदभार संभाला.

अपने अंतिम सप्ताहों में राजदूत गार्सेटी ने कई भाषण दिए, जिनमें उन्होंने पृथ्वी, समृद्धि और शांति के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत द्वारा की गई ऐतिहासिक प्रगति का जश्न मनाया.
भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में सर्जियो गोर की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब नई दिल्ली 50 प्रतिशत व्यापार शुल्कों से निपट रहा है, जिसमें रूस से तेल खरीद पर 25 प्रतिशत जुर्माना भी शामिल है.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
सैलून में बाल धुलवाने से बढ़ सकता है ब्रेन स्ट्रोक का खतरा, जानें क्या है ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम
सैलून में बाल धुलवाने से बढ़ सकता है ब्रेन स्ट्रोक का खतरा, जानें क्या है ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम
Bhai Dooj 2024: आज या कल कब लगाएं भाई के माथे पर टीका, भाई दूज का जान लें सबसे शुभ मुहूर्त
आज या कल कब लगाएं भाई के माथे पर टीका, भाई दूज का जान लें सबसे शुभ मुहूर्त
बंगाल में प्रेमी जोड़े के लिए पंचायत का तुगलकी फरमान, लैंपपोस्ट में बांधकर पीटा, बचाने गई पुलिस पर हमला
बंगाल में प्रेमी जोड़े के लिए पंचायत का तुगलकी फरमान, लैंपपोस्ट में बांधकर पीटा, बचाने गई पुलिस पर हमला
Shreyas Iyer को रिटेन नहीं करने की वजह आई सामने, KKR के CEO वेंकी मैसूर ने इशारों में कहा लालची
Shreyas Iyer को KKR के रिटेन नहीं करने की वजह आई सामने, CEO वेंकी मैसूर ने इशारों में कहा लालची
'आजाद के स्कूल के बारे में आमिर कुछ नहीं जानते', बेटे की परवरिश पर बोलीं किरण राव
'आजाद के स्कूल के बारे में आमिर कुछ नहीं जानते', बेटे की परवरिश पर बोलीं किरण राव
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
TikTok की भारत में हो रही वापसी! 5 साल बाद वेबसाइट पर मिला यूजर्स को एक्सेस लेकिन...
TikTok की भारत में हो रही वापसी! 5 साल बाद वेबसाइट पर मिला यूजर्स को एक्सेस लेकिन...
Baby Boy Names: बेटे के लिए चुनें भगवान विष्णु से प्रेरित नाम, यहां देखें प्यारे और यूनिक नाम की लिस्ट
बेटे के लिए चुनें भगवान विष्णु से प्रेरित नाम, यहां देखें प्यारे और यूनिक नाम की लिस्ट
कर्ज से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये 7 आसान और तेज तरीके
कर्ज से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये 7 आसान और तेज तरीके
एक और कमाल करने को तैयार ISRO, खूबियां देख NASA भी मान जाएगा लोहा, यहां देखें फोटो
एक और कमाल करने को तैयार ISRO, खूबियां देख NASA भी मान जाएगा लोहा, यहां देखें फोटो
भारत के 5 सबसे खूंखार डाकू जिनका नाम सुनते ही उड़ जाती थी लोगों की नींद
भारत के 5 सबसे खूंखार डाकू जिनका नाम सुनते ही उड़ जाती थी लोगों की नींद
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE