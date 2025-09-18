Tariff पर नरम पड़े Donald Trump के तेवर, इस महीने हट सकता है भारत पर लगा 25% एक्स्ट्रा टैक्स!

रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्सट्रा टैरिफ लगा दिया था. जिसके बाद दोनों देशों के बीच संबंध और खराब हो गए.

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बढ़ा गतिरोध समाप्त होता दिख रहा है. दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा की ओर जा रही है. इसके संकेत भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन (V. Anantha Nageswaran) ने दिए हैं. उन्होंने उम्मीद जताई है कि ट्रंप प्रशासन पर भारत पर लगाए 25% एक्सट्रा टैरिफ को जल्द हटा सकता है. रूस से तेल खरीदने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% से बढ़ाकर 50% टैरिफ कर दिया था.

सीईए वी. अनंत नागेश्वरन कोलकाता में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि टैरिफ पर नवंबर के बाद कुछ समाधान निकले की उम्मीद है. मुझे पूरा भरोसा है कि अगले कुछ महीनों में भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा 25% टैरिफ खत्म कर दिया जाएगा. इतना ही नहीं, अमेरिका की ओर से लगाई गई 25% रेसिप्रोकल ड्यूटी को भी घटाकर 10-15 फीसदी तक किया जा सकता है.

1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य

अगर ऐसा होता है तो भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी. भारत हर साल 850 अरब डॉलर का अमेरिका में निर्यात करता है. अगले कुछ सालों में इसे 1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य है. टैरिफ कम होने से भारत के स्टील, एल्युमिनियम और अन्य इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को फायदा पहुंचेगा.