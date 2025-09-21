Add DNA as a Preferred Source
भारत

Crime News: बहू को वफादारी साबित करने लिए देनी पड़ी अग्निपरीक्षा, खौलते तेल में डलवाया हाथ, जानिए पूरा मामला

Crime News: गुजरात से ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे. दरअसल गुजरात में एक महिला को ससुराल पक्ष ने अपनी वफादारी साबित करने के लिए गर्म तेल में हाथ डालवाया. जिससे वह बुरी तरह झुलस गई. आइए जानते है पूरा मामला

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Sep 21, 2025, 04:57 PM IST

Crime News: बहू को वफादारी साबित करने लिए देनी पड़ी अग्निपरीक्षा, खौलते तेल में डलवाया हाथ, जानिए पूरा मामला

Crime News

Add DNA as a Preferred Source

Crime News: गुजरात से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे. इंसानियत को शर्मासार कर देने वाला ये मामला सभी को हैरान कर देने वाला हैं. यहां के मेहसाणा जिले के विजापुर तालुका के गेरीटा गांव में एक महिला के साथ घरेलू हिंसा की एक बेहद अमानवीय घटना सामने आई है. यहां पर एक 28 साल की दो बच्चों की मां को ससुराल के लिए अपनी वफादारी साबित करने के लिए खौलते तेल में हाथ डालने पर मजबूर किया गया. 

पीड़िता ने बताया कि कैसे रची गई थी साजिश

इस मामले में पीड़िता ने पुलिस से बताया है कि ये सब उसके नंद यानी कि पति की बहन ने अपनी भाइयों की मदद से किया है. दरअसल ये पूरी घटना 16 सितंबर 2025 की हैं. पुलिस को पीड़िता ने बताया कि महिला की सास लगातार उसके करैक्टर पर संहेद जताती थी और रोज उसे ताने दिया करती थी. FIR के मुताबिक सास और देवरों ने मिलकर महिला की वफादारी की परीक्षा लेने की योजना बनाई. 

गर्म तेल के बर्तन की तरफ दिया धकेला

इसके के लिए उन्होंने एक बर्तन में तेल गर्म किया और महिला से अपनी वफादारी साबित करने के लिए उस तेल में हाथ डालने को कहा. जब महिला ने ऐसा करने से मना कर दिया तो फिर उसे पीटा और जबरन  तेल में हाथ डालने को कहा गया. अंत में जब किसी भी तरह महिला ऐसा करने को तैयार नहीं हुई तो फिर उसे स्टोव की तरफ धकेला गया जिससे उसका हाथ गर्म तेल के कटोरे में चला गया और वह बुरी तरह झुलस गई. 

चीखें सुनकर पहुंच पड़ोसी

उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी और उसके पिता घर पहुंचे और उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है. विजापुर पुलिस ने सास और देवरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत गंभीर चोट पहुंचाने, धमकी देने और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

 

