Punjab momos factory raid: पंजाब के मोहाली में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है. यहां के नगर निगम की मेडिकल टीम ने चिकन की दुकानों पर छापामारी की तो दिल दहला देने वाले खुलासे हुए. अधिकारियों ने छापा मारकर करीब 60 किलो बदबूदार फ्रोजन चिकन जब्त किया. वहीं, यह भी बताया जा रहा है कि इस दौरान मोमोज बनाने वाली एक फैक्ट्री के फ्रिज में कुत्ते का सिर भी मिला है.

यह कार्रवाई स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद मोहाली जिला स्वास्थ्य अधिकारी (DHO) ने रविवार और सोमवार को मटौर (मोहाली) और आसपास के इलाकों में की.

सूत्रों के मुताबिक, कुत्ते के सिर जैसे दिखने वाले सड़े हुए मांस को जांच के लिए पशु चिकित्सा विभाग को भेजा गया है. साथ ही मोमोज, स्प्रिंग रोल और चटनी के नमूने भी भेजे गए हैं. मोहाली के सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. अमृत वारिंग ने कहा कि फैक्ट्री चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को भी सूचित किया गया है. रविवार को मामले की सूचना प्रशासन को दी गई है.

अधिकारियों की कार्रवाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कमरों में गंदा तेल, सड़ी हुई सब्जियां, बदबूदार फ्रोजन चिकन फ्रिज में रखा पाया गया है. डीएचओ को निर्देश दिया गया है कि वे इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें. हालांकि, फैक्ट्री में काम करने वालों का कहना है कि जिस जानवर का सिर मिला है उसका इस्तेमाल मोमोज में इस्तेमाल नहीं किया गया था. उस मांस को उन्होंने खुद खाने के लिए रखा था. हालांकि, अधिकारी इस मामले में जांच में जुटे हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फैक्ट्री के मालिक समेत अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है.

Indian Street Vendors are selling Unadulterated Poison - scenes from Mohali where locals raided a famous Momos vendor pic.twitter.com/jl0cBbwdSR