Twitter
CSIR NET Result 2025: सीएसआईआर नेट का रिजल्ट csirnet.nta.ac.in पर जारी, जानें अब आगे आपके पास क्या हैं विकल्प?

Parliament Monsoon Session 2025: आज संसद के मॉनसून सत्र का है आखिरी दिन, बिल पेश होने के साथ विपक्ष कर सकता है हंगामा

ट्रंप के टैरिफ के बीच जयशंकर ने रूसी कंपनियों को भारत में निवेश का दिया ऑफर, ज्यादा मजबूती से जुड़ने का किया आग्रह

कुत्ते पालने को लेकर इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस, बिना लाइसेंस के नहीं रख सकेंगे Pet Dog

Baby Girl Names: बेटी के लिए A अक्षर से रखना है नाम, यहां देखें मीनिंगफुल प्यारे नाम की लिस्ट

बार-बार पेशाब आने की समस्या से हैं परेशान तो इन उपायों से करें कंट्रोल, मिलेगी राहत

11,000 रुपये में शुरू किया बिजनेस, फिर दो साल में की 70 लाख रुपये की कमाई; आप भी ले सकते हैं आइडिया

इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की आखिरी गेंद पर विकेट लेने वाले गेंदबाज, यहां देखें पूरी लिस्ट

Rashifal 21 August 2025: इन लोगों पर पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज का मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Test में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 विकेटकीपर, लिस्ट में एक भी भारतीय नहीं

कुत्ते पालने को लेकर इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस, बिना लाइसेंस के नहीं रख सकेंगे Pet Dog

Pet Dogs News: देश में कुत्ते के काटने के मामले काफी बढ़ रहे हैं. ऐसे में इन्हें लेकर कई नियम बनाए गए हैं. अब चेन्नई में भी कुत्ते के पालने को लेकर गाइडलाइंस लागू हुई हैं.

Aman Maheshwari

Updated : Aug 21, 2025, 08:44 AM IST

कुत्ते पालने को लेकर इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस, बिना लाइसेंस के नहीं रख सकेंगे Pet Dog

Pet Dogs: कुत्तों के काटने के कई मामले अक्सर सामने आते रहते हैं जो चिंता का विषय है. आवारा कुत्तों और पालतू कुत्तों को देखकर लोग डरने लगे हैं. इनको लेकर अब अब ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) ने चेतावनी दी है. कुत्ते पालने को लेकर नई गाइडलाइंस लागू की गई है. ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने विज्ञप्ति जारी कर पालतू कुत्तों के मालिकों को इन नियमों के बारे में बताया है.

कुत्ते पालने के लिए नियम

कुत्ते को पालने से पहले लाइसेंस लेना होगा. इसके बिना पालतू कुत्ता नहीं रख सकते हैं. पालतू कुत्तों को बिना थूथन (थूथन कुत्तों के मुंह पर लगाया जाता है जो उनके काटने को रोकता है) पट्टा और कॉलर पहनाए सार्वजनिक स्थानों पर नहीं ले जा सकते हैं. इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि, कुत्ते को रैबीज के टीके लग चुके हैं.

हमले के बाद दिल्ली CM Rekha Gupta का पहला स्टेटमेंट, कहा- ऐसे हमले मेरे हौसले को तोड़ नहीं सकते

आक्रामक कुत्ते न पालें

ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने शहर के लोगों को यह चेतावनी भी दी है कि, आक्रामक कुत्तों को न पाला जाएं. कुत्तों को सड़कों, पार्कों और अपार्टमेंट की लिफ्टों में खुलेआम नहीं घुमा सकते हैं. अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो आपराधिक कार्रवाई की जाएगी. हिंसक और आक्रामक नस्ल के कुत्तों को नहीं पालने के लिए कहा है.

लोगों में बढ़ रहा है कुत्तों का डर

लोगों के बीच कुत्तों का डर काफी बढ़ गया है. हाल ही में, चेन्नई में एक पिटबुल ने 55 वर्षीय व्यक्ति पर हमला कर उसे मार डाला. बचाव के दौरान कुत्ते ने मालिक पर भी हमला किया. कांचीपुरम में 5 साल के एक बच्चे की आवारा कुत्ते के काटने से मौत हो गई. मदुरै में भी एक 60 वर्षीय महिला की मौत कुत्ते के काटने की वजह से हुई.



