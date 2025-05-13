क्या दो राज्यों का गवर्नर बनने पर डबल वेतन मिलता है? जानें संविधान में क्या है इसका प्रावधान?

Governor Salary: राज्यपाल के वेतन का रहस्य क्या है? अगर कोई व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल बन जाता है, तो क्या उसको डबल वेतन मिलता है? संविधान के नियम क्या हैं? आइये जानते हैं-

भारत की संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल (Governor) का पद अत्यंत प्रतिष्ठित होता है. सामान्य तौर पर प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर होता है. लेकिन विशेष परिस्थितियों में जब किसी राज्य में राज्यपाल का पद खाली हो जाता है, तो दूसरे राज्य के गवर्नर को उसकी अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. यानी वे दो राज्यों की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं. हाल ही में केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई थी. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उनको दोनों राज्यों से अलग-अलग वेतन मिलेगा? उनके वेतन की गणना कैसे होगी? इस बारे में कुछ रोचक जानकारियां आज हम आपको बताएंगे.

भारत में राज्यपाल का वेतन कितना होता है?

भारत में राज्यपाल का वेतन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है. 2018 में सरकार ने राज्यपाल के वेतन में वृद्धि की थी. इसके अनुसार, वर्तमान राज्यपाल को लगभग 3.5 लाख रुपये प्रति माह वेतन मिलता है. इसके अलावा, उन्हें आधिकारिक आवास, सुरक्षा, वाहन, कर्मचारी और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं. ये सभी सुविधाएं राज्यपाल के आधिकारिक पद से संबंधित हैं.

एक राज्यपाल कितने राज्यों की कमान संभाल सकता है?

कुछ मामलों में, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को दो राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं. इसे अतिरिक्त उत्तरदायित्व कहा जाता है. उदाहरण के लिए, एक राज्य का राज्यपाल अस्थायी रूप से दूसरे राज्य का अतिरिक्त उत्तरदायित्व भी संभाल सकता है. ऐसे मामलों में, कई लोगों को लगता है कि उन्हें दो वेतन मिलते हैं. लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है.



क्या दोनों राज्यों से अलग-अलग वेतन मिलेगा?

भारतीय नियमों के अनुसार, यदि कोई राज्यपाल दो राज्यों का कार्यभार संभालता है, तब भी उसे दो अलग-अलग वेतन नहीं दिए जाते. उसे एक ही वेतन मिलता है, यानी उसे प्रति माह 3.5 लाख रुपये का वेतन मिलता है. हालांकि, जिस राज्य में उसे अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उस राज्य में उसे आधिकारिक यात्रा, आवास और प्रशासनिक कार्यों से संबंधित कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं.



यह प्रणाली क्यों मौजूद है?

दो राज्यों के राज्यपाल नियुक्त करने के पीछे आमतौर पर प्रशासनिक कारण होते हैं. नए राज्यपाल की नियुक्ति होने तक यह अतिरिक्त जिम्मेदारी अस्थायी रूप से किसी अन्य राज्यपाल को सौंप दी जाती है. इससे प्रशासन में कोई बाधा नहीं आती. यह विधि संवैधानिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में सहायक होती है.



संक्षेप में, कोई व्यक्ति चाहे कितने भी राज्यों का कार्यभार संभाले, उसे केवल एक पद का निश्चित वेतन (वर्तमान में 3.5 लाख रुपये प्रति माह) ही मिलता है. हालांकि, यह वेतन संबंधित राज्यों के बीच राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में साझा किया जाता है. यानी, काम बढ़ने पर भी वेतन नहीं बढ़ता, बल्कि खर्च राज्यों के बीच साझा किया जाता है. संविधान का अनुच्छेद 158(3ए) इस प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझाता है.

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