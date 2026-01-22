10 जवान शहीद, कई घायल... गहरी खाई में समा गई बुलेट-प्रूफ आर्मी की गाड़ी, जानिए कैसे हुए हादसा?

Jammu Kashmir Army Vehicle Accident: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले से बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है. यहां पर आर्मी की गाड़ी एक गहरी खाई में समा गई. इस हादसे में 10 जवान शहीद हो गए वहीं कई जवान गंभीर रुप से घायल हुए हैं.

Jammu Kashmir Doda Army Vehicle Accident: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले से बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है. यहां पर आर्मी की गाड़ी एक गहरी खाई में समा गई. खबरों की माने तो इस दुर्घटना में 10 जवान शहीद हो गए और वहीं कई जवान घायल हुए हैं. ये जानकारी सेना के अधिकारियों की तरफ से दी गई. जैसे ही इस हादसे की खबर सामने आई तो रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया. इस हादसे में घायल लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. जहां उनका इलाज जारी है.

उधमपुर सैन्य अस्पताल में घायल जवानों का इलाज जारी

बता दें कि यह हादसा भदेरवाह के खानी टॉप इलाके में हुआ है. यहां सेना का एक वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया. इसके बाद आननफानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. इस दुर्घटना में गाड़ी में सवार सेना के जवान घायल हो गए. जबकि 10 इतनी बुरी तरह घायल हुए कि उनकी जान नहीं बच सकी. वे शहीद हो गए. इस हादसे में घायल जवानों के उधमपुर सैन्य अस्पताल ले जाया गया है.

गाड़ी में 17 जवान थे शामिल

खबर है कि जैसे ही इस घटना की जानाकरी मिली तुरंत सेना और स्थानीय पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे. दुर्गम इलाके और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. घायल जवानों को तुरंत मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया. सेना के अधिकारी के मुताबितक, खाई में गिरी गाड़ी बुलेट प्रूफ है. उसमें कुल 17 जवान सवार थे. वह ऊंचाई पर मौजूद पोस्ट पर जा रहे थे, तभी ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और वाहन नीचे 200 फीट गहरी खाई में गिर गया.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से