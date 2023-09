DNA TV SHOW: वर्ल्ड कप देखने के लिए क्यों नहीं बुक हो पा रहा टिकट, समझिए कालाबाजारी का खेल

DNA TV SHOW: वर्ल्ड कप मैच के टिकट बिक्री में भी बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. आधिकारिक साइट से अलग फर्जी वेबसाइटों पर टिकटों की बोली लग रही है. इस पर दस गुना तक महंगे दाम पर टिकट बेचे जा रहे हैं.

डीएनए हिंदी: क्या आप भी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा ज्यादातर लोगों के साथ हो रहा है. वर्ल्ड कप मैच के टिकट बिक्री में भी बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. आलम है कि आधिकारिक साइट से अलग फर्जी वेबसाइटों पर टिकटों की बोली लग रही है. इस पर दस गुना तक महंगे दाम पर टिकट बेचे जा रहे हैं. अभी तक इस पर कोई कानूनी कार्रवाई सामने नहीं आई है. आज डीएनए टीवी शो में बताएंगे कि यह कालाबाजारी का खेल कैसे चल रहा है.

अगर आप 80 और 90 के दशक में बड़े हुए हैं तो आपको सिंगल स्क्रीन थिएटर का वो दौर भी ज़रूर याद होगा. जब किसी बड़े स्टार की फ़िल्म आते ही, इन सिनेमाघरों के बाहर लंबी लंबी क़तारें लग जाया करती थीं. टिकटघर के बाहर लोग घंटों इंतज़ार करते थे, ताकि किसी तरह उन्हे टिकट मिल जाए और वो अपने पसंदीदा हीरो-हीरोइन को बड़े पर्दे पर देख सकें. कुछ लोग ऐसे भी थे, जो लोगों के इमोशन्स और उनकी दीवानगी का फ़ायदा उठाने का कोई मौक़ा नहीं छोड़ते थे. ये लोग पहले तो लाइनों में लगकर सिनेमा की कई टिकट्स ख़रीद लेते थे और फिर जब भीड़ बढ़ जाती थी तो वो उन्ही टिकटों को मनमाने दामों पर ब्लैक में बेच देते थे. इन्हे आसान भाषा में ब्लैकिए भी कहा जाता था. ऐसे ब्लैकिए क्रिकेट स्टेडियम के बाहर भी टिकट ब्लैक करते नज़र आ जाते थे ख़ासकर से भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान और हो सकता है कि कभी न कभी आपका सामना भी ऐसे ब्लैकियों से हुआ हो.

इस धंधे का बदल गया मोड

इस धंधे ने रूप बदल लिया है. आज के डिजिटल दौर में ये ब्लैकिए भी Hi-Tech हो गए हैं और अब वो स्टेडियम या सिनेमाघरों के बाहर टिकट ब्लैक नहीं करते. वो ऑनलाइन तरीक़े से टिकट ब्लैक करते हैं और इन टिकटों को आपके घर होम डिलीवरी भी करवा देते हैं. इस वक्त तो इन ऑनलाइन टिकट ब्लैकियों की चांदी ही चांदी है और उसकी वजह है ICC का one day वर्ल्डकप है. 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप का आयोजन इस बार भारत कर रहा है और भारत में क्रिकेट को लेकर लोगों की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है. लाखों करोड़ों क्रिकेट प्रेमी वर्ल्ड कप के इन मैचों को स्टेडियम में जाकर देखना चाहते हैं लेकिन हज़ारों रुपये ख़र्च करने के बाद भी उन्हे टिकट्स नहीं मिल रहे हैं. भारत और पाकिस्तान के मैच की लेकिन टिकट ब्लैक करने वाले उनकी इसी मजबूरी और क्रिकेट के प्रति उनकी दीवानगी का जमकर फ़ायदा उठा रहे हैं.

जानिए कैसे हो रही है कालाबाजारी

ICC ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए Book My Show को अपना टिकटिंग पार्टनर बनाया है और आधिकारिक रूप से इस प्लेटफ्रॉम के ज़रिए ही आप टिकट्स बुक कर सकते हैं लेकिन फिलहाल इस प्लेटफॉर्म पर टिकट बुक करना जंग जीतने से कम नहीं है क्योंकि जब फैंस, टिकट बुक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा रहे हैं तो उन्हे कई-कई घंटों का वेटिंग में दिया जा रहा है. इंडिया-पाकिस्तान मैच का टिकट बुक करते वक्त तो और भी बुरा हाल है. यहां पर 10 घंटे और 12 घंटे का कतार दिखाया गया. बताया गया कि आप लाइन में हैं और अपनी बारी का इंतजार कीजिए. हालांकि कुछ ही देर बाद स्क्रीन पर संदेश आता है कि अब टिकट बुक हो चुके हैं लेकिन कुछ वेबसाइट इन क्रिकेट प्रेमियों के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही हैं क्योकिं विश्व कप मैच के ये टिकट पर तो नहीं मिल रहे हैं. यही टिकट ठीक उसी वक़्त कुछ दूसरी वेबसाइट पर ब्लैक में बिकते हुए नज़र आ रहे हैं.

फ़र्ज़ी वेबसाइट पर टिकटों की लग रही है बोली

Via-GoGo (विया-गोगो) एक ऐसी ही वेबसाइट है, इस पर भी वर्ल्ड कप के मैच के टिकट मौजूद हैं. इन टिकट की जो क़ीमत है, वो सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएं. यहां भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के लिए एक टिकट की क़ीमत 50 हज़ार रुपये से लेकर 42 लाख रुपये तक रखी गई है. ये क़ीमत लगातार बढ़ती ही जा रही है. दूसरी तरफ़ VIAGOGO जैसी वेबसाइट पर ये टिकट अभी से उपलब्ध हैं.

आप टिकट को Book my show पर तो बुक नहीं कर सकते लेकिन कुछ वेबसाइट पर इनकी बोली लग रही हैं, जहां आप इन्हे तुरंत ख़रीद सकते हैं. Book my show पर जहां भारत-पाकिस्तान मैच के एक टिकट की क़ीमत लगभग 10 हज़ार रुपये रखी गई है, तो वहीं VIAGOGO पर ये टिकट 50 हज़ार से लेकर 40 लाख तक के बिक रहे हैं. आज अगर आप इंटरनेट पर वर्ल्ड कप के लिए टिकट के लिए सर्च करेंगे तो आपको Book my show का ऑप्शन भले ही बाद में दिखे, टिकट ब्लैक करने वाले ये प्लेटफार्म सबसे ऊपर नज़र आएंगे.

