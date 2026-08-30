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भारत

DNA से तलाशेंगे चैंपियन, लेकिन खेलने के लिए मैदान कहां? भारत के स्पोर्ट्स मॉडल पर बड़ा सवाल

गुजरात सरकार ने स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम यानी DNA टैलेंट हंट लॉन्च किया है, जिसके तहत 10,000 खिलाड़ियों का जेनेटिक टेस्ट कराकर उन्हें ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयार किया जाएगा.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 30, 2026, 09:43 AM IST

DNA से तलाशेंगे चैंपियन, लेकिन खेलने के लिए मैदान कहां? भारत के स्पोर्ट्स मॉडल पर बड़ा सवाल

चैंपियन बनाने के लिए DNA सीक्वेंसिंग (AI Image)

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हर साल 29 अगस्त को हम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं. मेजर ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारत को लगातार तीन गोल्ड मेडल जिताए थे. उनका कहना था कि एक चैंपियन खिलाड़ी की असली पहचान उसकी लगन और मेहनत से होती है, नाम और शोहरत तो अपने आप पीछे-पीछे आ जाती है. लेकिन बदलते दौर के साथ अब एक खिलाड़ी की लगन के साथ-साथ उसका डीएनए भी यह तय करेगा कि वह मैदान में कितना बड़ा कमाल दिखा सकता है.

भारत में पहली बार खिलाड़ियों को DNA तकनीक से चैंपियन बनाने की एक अनोखी शुरुआत हो रही है. इस तकनीक के जरिए भारतीय खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता को पहचानकर उन्हें दुनिया के सामने एक नया स्पोर्ट्स सुपरपावर बनाने का सपना देखा जा रहा है. इस दिशा में गुजरात सरकार ने एक बेहद क्रांतिकारी कदम उठाया है.

10 हजार खिलाड़ियों का होगा जेनेटिक टेस्ट

2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स और आने वाले ओलंपिक खेलों की तैयारी के मकसद से सरकार ने स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम यानी DNA टैलेंट हंट लॉन्च किया है. इसके तहत अगले 5 सालों में 10 हजार खिलाड़ियों का जेनेटिक टेस्ट कराया जाएगा, जिसके लिए 26 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. अब सवाल यह है कि क्या DNA जांच से सच में कोई चैंपियन बन सकता है? इसे समझने के लिए इंसान की शारीरिक बनावट को जानना होगा. जिस तरह मेमोरी कार्ड में सारा डेटा सेव रहता है, वैसे ही हमारे DNA में शरीर की हर खूबी छिपी होती है. 

DNA टेस्ट से क्या-क्या पता चलेगा?

उदाहरण के लिए, शरीर में एक 'ACTN-3' नाम का जीन होता है जिसे धावक जीन कहते हैं. जिन खिलाड़ियों में यह जीन ज्यादा एक्टिव होता है, वे 100 मीटर की फर्राटा दौड़, बॉक्सिंग या वेटलिफ्टिंग में बहुत तेज होते हैं. वहीं ACE जीन शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर बनाता है, जिससे मैराथन या तैराकी जैसे स्टेमिना वाले खेलों में फायदा मिलता है. DNA टेस्ट से यह भी पहले ही पता चल जाएगा कि किस खिलाड़ी को किस तरह की चोट लगने का खतरा ज्यादा है. 

चीन-उज्बेकिस्तान कर चुके हैं इस तकनीक का इस्तेमाल

इस डेटा की मदद से हर खिलाड़ी के लिए अलग ट्रेनिंग, स्पेशल डाइट और सही खेल चुनने में मदद मिलेगी यानी हर खिलाड़ी के लिए वन प्लेयर, वन डाइट का फॉर्मूला लागू किया जा सकेगा. चीन और उज्बेकिस्तान जैसे देश इस तकनीक का इस्तेमाल करके ओलंपिक में मेडल की झड़ी लगा चुके हैं. चीन ने 2022 विंटर ओलंपिक में अपने एथलीटों का DNA डेटा इस्तेमाल करके पदकों की संख्या में भारी उछाल दर्ज किया था. 

इस वैज्ञानिक क्रांति के बीच एक कड़वी सच्चाई भी

भारत में करीब 26 करोड़ स्कूली बच्चे हैं. अगर इस DNA टेस्टिंग को पूरे देश में जमीनी स्तर पर लागू कर दिया जाए, तो भारत खेलों की दुनिया में नया इतिहास रच सकता है. इससे न सिर्फ मेडल आएंगे बल्कि खेल का बाजार और रोजगार भी कई गुना बढ़ जाएगा. लेकिन इस पूरी वैज्ञानिक क्रांति के बीच एक कड़वी सच्चाई भी हमारे सामने है. 

शहरों में छीने जा रहे हैं मैदान

किसी भी खिलाड़ी को तैयार करने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है खेल का मैदान. एक तरफ हम विज्ञान के दम पर चैंपियन बनाने की बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शहरों में मैदान छीने जा रहे हैं. मुंबई के बांद्रा में स्थित ऐतिहासिक नेविल डिसूजा फुटबॉल ग्राउंड इसका सबसे ताजा उदाहरण है. मुंबई की बीएमसी इस फुटबॉल मैदान को हटाकर वहां एक एग्जीबिशन सेंटर बनाने की तैयारी में है, जिसके खिलाफ वहां के युवा खिलाड़ी सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं. 

क्या ऐसे स्पोर्ट्स सुपरपावर बनेगा भारत?

जिस मैदान ने देश को राहुल भेके जैसे बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी दिए, वही मैदान आज अपने अस्तित्व के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है. सरकार खेल और खिलाड़ियों पर करोड़ों-अरबों रुपये खर्च कर रही है, नए-नए साइंस प्रोग्राम चला रही है, लेकिन अगर खेलने के लिए मैदान ही नहीं बचेंगे, तो विज्ञान का यह डीएनए प्रयोग भी किसी काम का नहीं रह जाएगा. अगर भारत को वाकई दुनिया में स्पोर्ट्स सुपरपावर बनना है, तो हाई-टेक साइंस के साथ-साथ जमीनी सुविधाओं और मैदानों को बचाना सबसे पहली शर्त होगी.

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