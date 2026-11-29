राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे की कोशिशों के बावजूद एमके स्टालिन पीछे नहीं हटे. एमके स्टालिन ने कहा कि परिसीमन बिल पर वे तमिलनाडु के अधिकारों के खिलाफ नहीं जाएंगे.

राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और ममता बनर्जी समेत विपक्ष के बड़े नेताओं ने चेन्नई जाकर एमके स्टालिन से मुलाकात की. (Photo PTI)

डीएमके ने संसद में केंद्र की मोदी सरकार के परिसीमन बिल का समर्थन करने का फैसला लिया है. इस फैसले से विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि विपक्ष इस बिल को संसद में हर हाल में रोकने की रणनीति बना रहा था.

डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने चेन्नई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बड़े फैसले की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि डीएमके निष्पक्ष परिसीमन की मांग पर आज भी पूरी तरह कायम है. लेकिन राज्य के लोगों के अधिकारों और भलाई की रक्षा के लिए संसद में इस बिल का साथ देना मजबूरी और जरूरी दोनों बन गया है. डीएमके आईटी विंग ने भी सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर साफ कर दिया कि पार्टी तमिलनाडु के हितों के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठाएगी.

विपक्षी नेताओं की स्टालिन से क्या बातचीत हुई?

संसद में परिसीमन विधेयक पर डीएमके के समर्थन की खबर सामने आते ही विपक्षी खेमे में हड़कंप मच गया. इसके तुरंत बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई वरिष्ठ नेताओं का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल रविवार को अचानक चेन्नई पहुंच गया.

इस प्रतिनिधिमंडल में विपक्षी शासित राज्यों के 3 मुख्यमंत्री भी शामिल थे. इन सभी नेताओं ने एमके स्टालिन के घर जाकर उनसे मुलाकात की. यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली. बातचीत के दौरान राहुल गांधी और स्टालिन के एक-दूसरे के गले मिलने की तस्वीरें भी सामने आईं. बैठक में डीएमके की तरफ से युवा मोर्चा सचिव उदयनिधि स्टालिन, वरिष्ठ नेता कनिमोझी, दयानिधि मारन और पार्टी के कई सांसद भी मौजूद थे. विपक्षी नेताओं ने स्टालिन को समझाने की कोशिश की कि इस कानून से उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच राजनीतिक संतुलन बिगड़ जाएगा और दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व बुरी तरह प्रभावित हो सकता है.

राहुल गांधी ने परिसीमन बिल पर क्या कहा?

बैठक के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखे हमले बोले. राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस भारत के चुनावी नक्शे को बदलकर सहूलियत के हिसाब से नया रूप देना चाहते हैं. उन्होंने दावा किया कि पहले असम और जम्मू-कश्मीर में परिसीमन लागू किया गया और अब इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी की जा रही है.

राहुल गांधी ने कहा कि अगर लोकसभा की सीटें बढ़कर 850 तक पहुंच जाती हैं, तो इससे भारत में लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा. उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या 850 होने पर बीजेपी को देश का चुनावी नक्शा बदलने की अनगिनत छूट मिल जाएगी. राहुल ने यह भी कहा कि यह केवल सीटों का मामला नहीं है, बल्कि तमिल भाषा और तमिल संस्कृति पर भी सीधा हमला है. उन्होंने एमके स्टालिन से अपील की थी कि वे एक सच्चे देशभक्त की तरह देश, संविधान और राज्यों के अधिकारों को बचाने के लिए इस बिल के खिलाफ खड़े हों.

स्टालिन ने राहुल गांधी की अपील का क्या जवाब दिया?

विपक्षी नेताओं की बातचीत के बाद भी एमके स्टालिन ने परिसीमन बिल पर विपक्षी गठबंधन का साथ देने से साफ इनकार कर दिया. स्टालिन ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को 'भाई' कहकर संबोधित किया और संविधान और राज्यों के अधिकारों की रक्षा में डीएमके के ऐतिहासिक योगदान को सराहने के लिए उनका धन्यवाद दिया. लेकिन इसके साथ ही स्टालिन ने साफ कर दिया कि पार्टी के सभी राजनीतिक फैसले हमेशा तमिलनाडु की जनता और राज्य के हितों को ध्यान में रखकर ही लिए जाते हैं.

My sincere thanks to brother @RahulGandhi for acknowledging the DMK’s historic role in protecting the Constitution and the rights of the States. We have always made every decision keeping the interests of Tamil Nadu and our Tamil people as the foremost consideration. We will not compromise on this path and I’m confident that history will judge us as Kattabommans and not Ettappans. — M.K.Stalin (@mkstalin) November 29, 2026

स्टालिन ने राज्य के इतिहास के दो मशहूर किरदारों 18वीं सदी के देशभक्त योद्धा वीरपांडिया कट्ठाबोम्मन और गद्दारी के लिए जाने जाने वाले एट्टप्पन का नाम लिया. कट्ठाबोम्मन वे तमिल सरदार थे जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी का डटकर मुकाबला किया था और फांसी पर चढ़ गए थे, जबकि एट्टप्पन गद्दारी का प्रतीक माना जाता है. स्टालिन ने कहा कि वे राज्य के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे और उन्हें पूरा यकीन है कि इतिहास उनको कट्ठाबोम्मन के रूप में देखेगा, एट्टप्पन के रूप में नहीं.

डीएमके ने क्या वजह बताई?

एमके स्टालिन ने बताया कि फैसले से एक दिन पहले डीएमके सांसदों की बैठक हुई थी, जिसमें इस पूरे मामले पर गहराई से मंथन किया गया था. डीएमके नेताओं का मानना है कि अगर संसद में यह परिसीमन बिल गिर जाता है, तो 2027 में होने वाले परिसीमन के दौरान तमिलनाडु की सीटों का हिस्सा बहुत कम हो सकता है.

स्टालिन ने डर जताया कि अगर कानून पारित नहीं हुआ तो 2027 के परिसीमन के वक्त दक्षिणी राज्यों के संसदीय हिस्से में होने वाले नुकसान को रोक पाना किसी के बस में नहीं होगा. उन्होंने कहा कि आने वाले 25 सालों तक तमिलनाडु के अधिकारों और संसद में राज्य के सही हिस्से को सुरक्षित रखने के लिए ही डीएमके ने केंद्र सरकार के इस बिल को समर्थन देने का कठिन फैसला लिया है. डीएमके का मानना है कि अगर यह बिल पास होता है तो राज्य के अधिकार लंबे समय तक सुरक्षित रह सकेंगे.

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