तमिलनाडु की राजनीति में एक नया विवाद तब खड़ा हो गया, जब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के NRI विंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट किया. इस पोस्ट में भारत का नक्शा दिखाया गया था, जिसमें जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्से को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया. इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी और इसे लेकर भारी विरोध और आलोचना शुरू हो गई. हालांकि, थोड़ी देर बाद DMK ने सोशल मीडिया अकाउंट से इस पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक मामला तूल पकड़ चुका था.

पाकिस्तान की तरफदारी

तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश सचिव डॉ. एसजी सूर्य ने एक्स पर इस मुद्दे को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा, 'यह पहली बार नहीं है, जब DMK ने ऐसा किया है. 2020 में उदयनिधि स्टालिन ने भी एक वीडियो में यही गलती की थी. उन्होंने आगे लिखा, मैंने उस समय भी इसकी शिकायत की थी जिसके बाद वह वीडियो हटा दिया गया था. उन्होंने फिर आगे कहा कि DMK की भारत विरोधी मानसिकता कोई नई बात नहीं है. उन्होंने DMK पर आरोप लगाया कि यह पार्टी हमेशा पाकिस्तान की तरफदारी करती है और भारत की अखंडता को कमजोर करने की कोशिश करती है.

सोशल मीडिया पर आक्रोश, DMK पर गंभीर आरोप

