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राहुल गांधी के 'एजेंडे' पर डीके शिवकुमार, संव‍िधान की कॉपी हाथ में लेकर ली कर्नाटक के CM पद की शपथ

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार ने कर्नाटक के सीएम पद की शपथ लेकर राज्य की कमान संभाल ली है. ड‍िप्‍टी सीएम के रूप में डॉ. जी परमेश्वर ने शपथ ली.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jun 03, 2026, 06:16 PM IST

राहुल गांधी के 'एजेंडे' पर डीके शिवकुमार, संव‍िधान की कॉपी हाथ में लेकर ली कर्नाटक के CM पद की शपथ

डीके शिवकुमार ने कर्नाटक के सीएम पद की शपथ ली (Image Source- X/@DKShivakumar)

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लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, भारत के संव‍िधान को लेकर इतने जागरूक रहते हैं क‍ि कई कार्यक्रमों में उनके हाथ में संव‍िधान की छोटी क‍िताब रहती है. उनके इस कदम का अनुसरण अब कर्नाटक के सीएम पद की शपथ लेने वाले डीके श‍िवकुमार ने भी की है. बुधवार (3 जून 2026) को सीएम पद की शपथ लेते समय उनके हाथ में वैसी ही संव‍िधान की क‍िताब थी, जैसी देश के नेता प्रत‍िपक्ष राहुल गांधी के हाथ में होती है.

बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार ने कर्नाटक के सीएम पद की शपथ लेकर राज्य की कमान संभाल ली. ड‍िप्‍टी सीएम के रूप में डॉ. जी परमेश्वर ने शपथ ली.

हाथ में संव‍िधान की कॉपी लेकर ली शपथ

डीके श‍िवकुमार ने भारत के संविधान की एक कॉपी लेकर कर्नाटक के सीएम के तौर पर शपथ ली. उनके साथ ही 13 अन्‍य मंत्र‍ियों ने भी शपथ ली ज‍िनमें ड‍िप्‍टी सीएम डॉ. जी परमेश्वर भी शाम‍िल हैं.

सीएम की कुर्सी को लेकर लंबे समय से कर रहे थे प्रयास

आठ बार के विधायक रह चुके डीके शिवकुमार लंबे समय से सीएम की कुर्सी के ल‍िए प्रयास कर रहे थे. इस वजह से कर्नाटक की पॉल‍िट‍िक्‍स में शिवकुमार और सिद्धरमैया के बीच नेतृत्व को लेकर लंबे समय से खींचतान चली. जब कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर सिद्धरमैया ने 28 मई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा द‍िया तो डीके शिवकुमार को राज्य की बागडोर सौंप दी गई.

 

शपथ ग्रहण में शाम‍िल हुए राहुल गांधी

बुधवार को बेंगलुरु स्थित लोक भवन में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सीएम, ड‍िप्‍टी सीएम के साथ अन्‍य मंत्र‍ियों को शपथ दिलाई. इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

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